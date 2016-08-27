Đun chanh lấy nước uống ngay khi thức dậy, kết quả sẽ khiến bạn bị sốc

Đừng lo, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện 1 công thức cực kỳ hiệu quả của người Đức. Công thức này đã được sử dụng hàng thế kỷ nay với những kết quả tuyệt vời.

Nhịp sống hối hả khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống không lành mạnh cũng khiến bạn dễ mắc nhiều bệnh, nhất là trong mùa mưa này, ảnh hưởng tới năng suất lao động và cuộc sống gia đình .

Nó sẽ giúp bạn thanh lọc mỡ máu do cholesterol xấu và nhiều người trên thế giới cũng dùng nó như 1 phương pháp trị nhiều loại bệnh khác nhau như viêm khớp, cholesterol cao, mệt mỏi, viêm nhiễm, cảm cúm, vv. Bên cạnh đó, nó còn giúp thanh lọc gan và tăng cường hệ miễn dịch.

4 quả chanh hữu cơ (để nguyên vỏ nhé)

1 củ gừng (3-4 cm) hoặc 2 thìa gừng nạo

4 múi tỏi lớn

Vài lít nước

Hướng dẫn

Rất đơn giản, trước tiên bạn cần rửa sạch chanh và cắt thành miếng. Sau đó, bạn hãy lột vỏ tỏi. Tiếp theo, bỏ chanh, gừng, tỏi vào máy xay. Bạn cần xay cho đến khi tất cả mọi thứ được trộn đều. Rót hỗn hợp này vào nồi và đổ nước vào rồi đun sôi. Sau đó, bắc nồi khỏi bếp và để nguội. Khi đã nguội hẳn, lọc lấy nước và rót vào chai hoặc lọ. Bạn có thể để chai nước này vào tủ lạnh để dùng dần.

Cách dùng

Đây là những gì bạn cần làm: các chuyên gia cho biết bạn nên uống 1 li lúc đói bụng 2 giờ trước mọi bữa ăn (làm điều này ít nhất trong 3 tuần liên tục). Sau 3 tuần, bạn cần nghỉ 1 tuần rồi sau đó tiếp tục uống thêm 3 tuần nữa.

Lưu ý: bạn có thể thêm mật ong vào cho ngọt nếu không thích vị đắng. Bạn sẽ nhận thấy kết quả bất ngờ trong vài tuần đầu tiên. Bạn sẽ cảm thấy khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng mỗi ngày, hệ miễn dịch của cơ thể cũng sẽ được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng phương pháp này để chữa sỏi thận và tắc nghẽn mạch máu.

Hãy làm ngay hôm nay nhé, bạn sẽ sốc với những gì nhận được!