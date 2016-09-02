Điều kỳ diệu gì xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn bắp cải 2 lần mỗi tuần?

Bắp cải có nhiều màu sắc nhau: xanh, đỏ và tím. Nửa chén bắp cải luộc chứa 20 calorie. Đó là lí do nếu bổ sung bắp cải vào chế độ ăn bình thường, nó có thể giúp bạn giảm cân.

Bắp cải là một trong những loại rau quen thuộc nhất mà chúng ta đã ăn từ bé. Đây là loài rau họ cải rất giàu dinh dưỡng . Nếu muốn khỏe mạnh, hãy ăn bắp cải 2 lần/tuần vì nó có thể mang lại những lợi ích sức khỏe tuyệt vời.

Các loại rau họ cải, đặc biệt bắp cải chứa nhiều vitamin C, mangan, chất xơ. Nhiều nghiên cứu cho biết việc ăn bắp cải thường xuyên giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, béo phì, tiểu đường, giúp làm đẹp da và tăng cường năng lượng.

Các loại rau quả chứa nhiều dưỡng chất khác nhau như vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và các amino axit thiết yếu. Đây là lí do bạn cần có 1 chế độ ăn bao gồm trái cây và các loại rau họ cải như bắp cải chẳng hạn.

Dưới đây là một số lợi ích khiến bạn nên bổ sung bắp cải vào chế độ ăn:

Hệ miễn dịch tốt hơn

Vì bắp cải rất giàu vitamin C, đây là dưỡng chất chủ yếu xây dựng hệ miễn dịch của bạn. Thêm bắp cải vào chế độ ăn bình thường giúp đáp ứng nhu cầu hấp thụ vitamin C của bạn.

Chất xơ trong bắp cải giúp kiểm soát hệ miễn dịch và giảm viêm, cho bạn sức khỏe tốt hơn.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Người ta thường muối bắp cải để ăn. Các vi khuẩn lành mạnh trong món ăn này giúp duy trì môi trường axit để phát triển và bảo quản hương vị cũng như những enzyme thiết yếu, giúp bạn dễ hấp thụ các vitamin và khoáng chất hơn. Đây là một trong những lợi ích của việc ăn bắp cải.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Bắp cải đỏ chứa anthocyanin, vốn là chất chống oxy hóa cũng như chất làm dịu. Nó giảm nguy cơ viêm nhiễm và giúp phòng ngừa bệnh tim mạch.

Một cuộc khảo sát gần đây cho biết việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm giàu flavonoid sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Bắp cải giàu polyphenol giúp giảm huyết áp và tích tụ tiểu huyết cầu.

Ngừa ung thư

Bắp cải có sulphoraphane, 1 hợp chất chống ung thư. Các nhà nghiên cứu cho biết, việc thường xuyên ăn bắp cải có khả năng giảm nguy cơ mắc những loại ung thư như trực tràng, tuyến tụy, u ác tính, vv. Hợp chất này có thể ngăn cản enzyme HDAC độc hại, vốn khiến ung thư phát triển trong cơ thể. Sulphoraphane cũng chính là chất khiến bắp cải có vị đắng đặc trưng.

Một hợp chất tự nhiên khác trong bắp cải – apigenin – có khả năng giảm kích thước khối u của bệnh ung thư vú. Các nhà khoa học cũng cho biết trong tương lai, apigenin có thể trở thành 1 yếu tố cốt lõi trong phương pháp trị liệu ung thư không độc hại.

Khả năng bảo vệ

3,3’ – DIM là hợp chất quan trọng có mặt trong các loại rau họ cải. Hợp chất này đóng vai trò như 1 chất bảo vệ trước tác dụng phụ của liệu pháp hóa trị. Trong 1 nghiên cứu của đại học Georgetown, họ kết luận rằng những người được điều trị bằng DIM có khối lượng máu cao hơn những người không được điều trị bằng DIM.

Ngoài việc là chất chống oxy hóa mạnh, DIM còn là hợp chất bảo vệ các mô khỏe mạnh khỏi hóa chất độc hại.

Vì thế, đừng quên bổ sung bắp cải vào thực đơn của bạn nhé. Hãy ăn bắp cải 2 lần/tuần để tận hưởng những lợi ích tuyệt vời của nó. Tuy nhiên, bạn hãy lựa chọn loại rau này cẩn thận vì có nhiều loại bắp cải ngâm hóa chất độc hại được bán ngoài chợ.