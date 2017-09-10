Sữa chua là món ngon bổ dưỡng được rất nhiều người yêu thích. Đa phần chúng ta đều biết sữa chua có nhiều lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên thực phẩm này còn mang đến rất nhiều lợi ích sức khỏe mà nhiều người chưa biết.

Trong mỗi hộp sữa chua đều có chứa 1 lượng lớn men vi sinh có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa hóa cực tốt. Chính vì nguyên nhân đó, ăn sữa chua điều độ giúp hạn chế tối đa các vi khuẩn gây hại cho đường ruột và tăng cường miễn dịch cho hệ tiêu hóa.

Sữa chua giúp đẹp da

Nhờ có chứa nhiều lợi khuẩn và vitamin nên sữa chua chính là bạn đồng hành tuyệt vời dành cho tất cả những chị em muốn sở hữu làn da đẹp. Loại thực phẩm này giúp ngăn ngừa mụn và cân bằng độ ẩm cho da từ bên trong, giúp chị em có làn da sáng mịn khi dùng thường xuyên.

Ngăn ngừa cao huyết áp

Kali có trong sữa chua giúp loại bỏ lượng muối dư thừa có trong cơ thể từ đó giúp ổn định đường huyết cho những bệnh nhân huyết áp cao. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn sữa chua đều đặn mỗi tuần có thể giúp giảm đến 20% nguy cơ tăng huyết áp ở các bệnh nhân có tiền sử bị bệnh này.

Là thực phẩm giảm cân cực tốt

Sữa chua giúp các tế bào sản xuất ít cortisol hơn làm tăng nhanh quá trình trao đổi chất. Chính điều này sẽ giúp đốt cháy chất béo hiệu quả giúp quá trình giảm cân trở nên dễ dàng

Tăng cường sức khỏe răng miệng và giúp xương chắc khỏe

Lượng canxi và vitamin D có trong sữa chua giúp tăng cường sức khỏe răng miệng và chống sâu răng. Thêm vào đó, loại thực phẩm này cũng giúp xương chắc khỏe, rất tốt cho những đối tượng thiếu canxi.

Ngăn ngừa viêm nhiễm

Sữa chua và một phương thuốc tự nhiên giúp ngăn ngừa viêm nhiễm vùng kín vô cùng hiệu quả. Lượng probiotic và axit amin có trong sữa chua giúp kích thích sự phát triển của các vi khuẩn có lợi đồng thời còn hạn chế sự sinh sôi của các vi khuẩn có hại trong cơ thể giúp chống lại tình trạng viêm nhiễm.