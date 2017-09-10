Đây là lý do tốn tiền trăm tiền triệu mua thuốc bổ cũng không bằng một hộp sữa chua

Chuyên gia nói gì 10/09/2017 18:58

Chỉ cần bổ sung vào khẩu phần ăn 1 hộp sữa chua mỗi ngày bạn sẽ nhận lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp.

Sữa chua là món ngon bổ dưỡng được rất nhiều người yêu thích. Đa phần chúng ta đều biết sữa chua có nhiều lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên thực phẩm này còn mang đến rất nhiều lợi ích sức khỏe mà nhiều người chưa biết.

Sữa chua cải thiện sức khỏe đường ruột

Đây là lý do tốn tiền trăm tiền triệu mua thuốc bổ cũng không bằng một hộp sữa chua - Ảnh 1
Sữa chua hỗ trợ hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Trong mỗi hộp sữa chua đều có chứa 1 lượng lớn men vi sinh có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa hóa cực tốt. Chính vì nguyên nhân đó, ăn sữa chua điều độ giúp hạn chế tối đa các vi khuẩn gây hại cho đường ruột và tăng cường miễn dịch cho hệ tiêu hóa.

Sữa chua giúp đẹp da

Đây là lý do tốn tiền trăm tiền triệu mua thuốc bổ cũng không bằng một hộp sữa chua - Ảnh 2
Sữa chua giúp da sáng khỏe, mịn màng - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có chứa nhiều lợi khuẩn và vitamin nên sữa chua chính là bạn đồng hành tuyệt vời dành cho tất cả những chị em muốn sở hữu làn da đẹp. Loại thực phẩm này giúp ngăn ngừa mụn và cân bằng độ ẩm cho da từ bên trong, giúp chị em có làn da sáng mịn khi dùng thường xuyên.

Ngăn ngừa cao huyết áp

Đây là lý do tốn tiền trăm tiền triệu mua thuốc bổ cũng không bằng một hộp sữa chua - Ảnh 3
Dùng sữa chua giúp ổn định huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Kali có trong sữa chua giúp loại bỏ lượng muối dư thừa có trong cơ thể từ đó giúp ổn định đường huyết cho những bệnh nhân huyết áp cao. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn sữa chua đều đặn mỗi tuần có thể giúp giảm đến 20% nguy cơ tăng huyết áp ở các bệnh nhân có tiền sử bị bệnh này.

Là thực phẩm giảm cân cực tốt

Đây là lý do tốn tiền trăm tiền triệu mua thuốc bổ cũng không bằng một hộp sữa chua - Ảnh 4
Sữa chua là thực phẩm hỗ trợ giảm cân tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua giúp các tế bào sản xuất ít cortisol hơn làm tăng nhanh quá trình trao đổi chất. Chính điều này sẽ giúp đốt cháy chất béo hiệu quả giúp quá trình giảm cân trở nên dễ dàng

Tăng cường sức khỏe răng miệng và giúp xương chắc khỏe

Đây là lý do tốn tiền trăm tiền triệu mua thuốc bổ cũng không bằng một hộp sữa chua - Ảnh 5
Sữa chua bảo vệ sức khỏe răng miệng - Ảnh minh họa: Internet

Lượng canxi và vitamin D có trong sữa chua giúp tăng cường sức khỏe răng miệng và chống sâu răng. Thêm vào đó, loại thực phẩm này cũng giúp xương chắc khỏe, rất tốt cho những đối tượng thiếu canxi.  

Ngăn ngừa viêm nhiễm

Sữa chua và một phương thuốc tự nhiên giúp ngăn ngừa viêm nhiễm vùng kín vô cùng hiệu quả. Lượng probiotic và axit amin có trong sữa chua giúp kích thích sự phát triển của các vi khuẩn có lợi đồng thời còn hạn chế sự sinh sôi của các vi khuẩn có hại trong cơ thể giúp chống lại tình trạng viêm nhiễm.

Từ khóa:   sữa chua ăn sữa chua đúng cách dinh dưỡng giảm cân với sữa chua không đường sữa chua giúp hạ huyết áp sữa chua tốt cho xương

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 47 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 47 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ