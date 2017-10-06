Cung cấp nhiều chất điện phân hơn phần lớn nước uống tăng lực cho giới thể thao, và nhiều kali hơn chuối, nước dừa thúc đẩy sự hydrat hóa bằng cách kích thích huyết tương, vốn chiếm khoảng 55% khối lượng máu.

Nước dừa là thức uống tự nhiên giàu các vitamin và dinh dưỡng giúp tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời có thể cải thiện đáng kể sức khỏe của bạn. Nước dừa ít calorie, không chất béo và cholesterol. Nó cũng chứa carbohyrate dễ hấp thụ dưới dạng đường và chất điện phân.

Ngoài ra, axit lauric trong nước dừa tương tự như sữa mẹ. Nó hoàn toàn không có hóa chất, an toàn cho trẻ em.

Do hàm lượng chất xơ cao, nước dừa cải thiện tiêu hóa, và nếu uống thường xuyên, nó giảm nhẹ các vấn đề do axit dạ dày hay khó tiêu.

Dừa giàu dinh dưỡng và khiến bạn no lâu hơn. Nó giúp bạn ít đói, do đó giúp bạn giảm cân và duy trì cân nặng lành mạnh. Vì nước dừa ít chất béo, bạn có thể không bao giờ còn bị mỡ thừa nữa.

Nước dừa có cấu trúc tương tự như huyết tương, một thành phần quan trọng của máu, chiếm hơn 50% khối lượng máu.

Nước dừa có khả năng tiêu diệt nhiều loại virus và vi khuẩn trong cơ thể do hàm lượng monolaurin, đóng vai trò như monoglyceride chống vi khuẩn.

Nước dừa cực kỳ có lợi trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch. Nó tiêu diệt vi khuẩn gây ra viêm nhiễm đường tiết niệu, lậu, nướu và các virus gây ra bệnh cúm, bệnh lây nhiễm và thương hàn.

Đóng vai trò như thuốc lợi tiểu, nước dừa cũng có lợi cho những ai bị bệnh thận. Nó làm sạch đường tiết niệu và bàng quang bằng cách chống viêm nhiễm. Hơn nữa, nó loại bỏ chất độc khỏi cơ thể và giảm thiểu các vấn đề do sạn thận.

Nó cải thiện hoạt động tuyến giáp bằng cách kích thích sản xuất các hormon tuyến giáp.

Nó tăng cường năng lượng và đặc biệt hữu ích cho những ai bị suy nhược kinh niên.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nó có thể cải thiện chất lượng làn da của bạn. Hơn nữa, nó chữa trị mụn do da nhờn cực kỳ hiệu quả. Nó sẽ vệ sinh và tái tạo da, và không như nhiều loại kem và mỹ phẩm, nước dừa sẽ không làm bít lỗ chân lông.

Vì sao bạn nên uống nước dừa ngay khi vừa thức dậy

Nhiều nghiên cứu cho biết uống nước dừa lúc bụng đói có thể tăng cường hệ miễn dịch, kích thích tiêu hóa, giảm cholesterol LDL xấu và thải độc cơ thể một cách tự nhiên.

Chỉ 1 ly nước dừa buổi sáng có thể điều chỉnh tình trạng điện phân của bạn, tình trạng mất cân bằng mà đôi khi có thể dẫn tới chứng cao huyết áp. Hơn nữa, nó cung cấp sự hydrat hóa tối đa cho cơ thể và da.

Uống nước dừa thường xuyên cũng có thể cải thiện đáng kể chức năng đường ruột. Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng, cách uống nước dừa tốt nhất là chặt trái dừa tươi và uống ngay.