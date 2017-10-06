Đây là lý do bạn nên uống 1 ly nước dừa ngay khi thức dậy vào buổi sáng

Chuyên gia nói gì 06/10/2017 14:49

Điều kỳ diệu gì xảy ra khi bạn uống 1 ly nước dừa vào buổi sáng ngay khi vừa thức dậy? Hãy cùng chúng tôi khám phá những công dụng tuyệt vời của nó nhé.

Đây là lý do bạn nên uống 1 ly nước dừa ngay khi thức dậy vào buổi sáng - Ảnh 1
1 ly nước dừa ngay sau khi thức dậy sẽ đem lại nhiều điều kỳ diệu cho cơ thể - Ảnh minh họa

Nước dừa là thức uống tự nhiên giàu các vitamin và dinh dưỡng giúp tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời có thể cải thiện đáng kể sức khỏe của bạn. Nước dừa ít calorie, không chất béo và cholesterol. Nó cũng chứa carbohyrate dễ hấp thụ dưới dạng đường và chất điện phân.

Cung cấp nhiều chất điện phân hơn phần lớn nước uống tăng lực cho giới thể thao, và nhiều kali hơn chuối, nước dừa thúc đẩy sự hydrat hóa bằng cách kích thích huyết tương, vốn chiếm khoảng 55% khối lượng máu.

Ngoài ra, axit lauric trong nước dừa tương tự như sữa mẹ. Nó hoàn toàn không có hóa chất, an toàn cho trẻ em.

Những lợi ích của nước dừa

Do hàm lượng chất xơ cao, nước dừa cải thiện tiêu hóa, và nếu uống thường xuyên, nó giảm nhẹ các vấn đề do axit dạ dày hay khó tiêu.

Dừa giàu dinh dưỡng và khiến bạn no lâu hơn. Nó giúp bạn ít đói, do đó giúp bạn giảm cân và duy trì cân nặng lành mạnh. Vì nước dừa ít chất béo, bạn có thể không bao giờ còn bị mỡ thừa nữa.

Nước dừa có cấu trúc tương tự như huyết tương, một thành phần quan trọng của máu, chiếm hơn 50% khối lượng máu.

Nước dừa có khả năng tiêu diệt nhiều loại virus và vi khuẩn trong cơ thể do hàm lượng monolaurin, đóng vai trò như monoglyceride chống vi khuẩn.

Nước dừa cực kỳ có lợi trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch. Nó tiêu diệt vi khuẩn gây ra viêm nhiễm đường tiết niệu, lậu, nướu và các virus gây ra bệnh cúm, bệnh lây nhiễm và thương hàn.

Đóng vai trò như thuốc lợi tiểu, nước dừa cũng có lợi cho những ai bị bệnh thận. Nó làm sạch đường tiết niệu và bàng quang bằng cách chống viêm nhiễm. Hơn nữa, nó loại bỏ chất độc khỏi cơ thể và giảm thiểu các vấn đề do sạn thận.

Nó cải thiện hoạt động tuyến giáp bằng cách kích thích sản xuất các hormon tuyến giáp.

Nó tăng cường năng lượng và đặc biệt hữu ích cho những ai bị suy nhược kinh niên.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nó có thể cải thiện chất lượng làn da của bạn. Hơn nữa, nó chữa trị mụn do da nhờn cực kỳ hiệu quả. Nó sẽ vệ sinh và tái tạo da, và không như nhiều loại kem và mỹ phẩm, nước dừa sẽ không làm bít lỗ chân lông.

Vì sao bạn nên uống nước dừa ngay khi vừa thức dậy

Nhiều nghiên cứu cho biết uống nước dừa lúc bụng đói có thể tăng cường hệ miễn dịch, kích thích tiêu hóa, giảm cholesterol LDL xấu và thải độc cơ thể một cách tự nhiên.

Chỉ 1 ly nước dừa buổi sáng có thể điều chỉnh tình trạng điện phân của bạn, tình trạng mất cân bằng mà đôi khi có thể dẫn tới chứng cao huyết áp. Hơn nữa, nó cung cấp sự hydrat hóa tối đa cho cơ thể và da.

Uống nước dừa thường xuyên cũng có thể cải thiện đáng kể chức năng đường ruột. Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng, cách uống nước dừa tốt nhất là chặt trái dừa tươi và uống ngay. 

Từ khóa:   dinh dưỡng Sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 10 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 10 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ