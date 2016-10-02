Tai hại khôn lường cho sức khỏe nếu cứ uống nước dừa kiểu này

Nước dừa là một trong những loại quả bổ dưỡng nhất thế giới. Ai cũng thích nước dừa vì mùi vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng của nó. Thậm chí 1 quả dừa nhỏ cũng mang đến khối lượng dinh dưỡng cực lớn và rất tốt cho sức khỏe . Dừa chứa nhiều loại khoáng chất như natri, kali, canxi, phốt pho, kẽm, mangan, sắt và đồng cùng các amino axit cơ bản.

Vì những lợi ích này, nhiều người uống nước dừa hàng ngày, thậm chí uống với số lượng lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe cho hay, nước dừa không phải luôn tốt trong mọi trường hợp. Thậm chí, nếu bạn uống nước dừa trong những trường hợp này thì có thể gây ra những tai hại khôn lường cho sức khỏe.

Sau khi tập thể thao, còn gì sảng khoái hơn khi làm 1 ly nước dừa lạnh với đá? Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên bạn không nên uống nước dừa sau khi tập luyện vì hàm lượng natri trong loại quả này rất thấp. Nước dừa chỉ chưa 1/10 natri so với những loại nước tăng lực khác nhưng lại chứa kali gấp 10 lần. Trong khi đó, natri rất cần cho cơ thể để giúp bạn tái hyrat hóa. Uống nước dừa sẽ làm mềm gân cơ, khiến bạn khó xây dựng cơ bắp. Bạn nên uống nước lọc sau khi chơi thể thao.

Người dễ bị dị ứng

Một số người bị dị ứng với một số thực phẩm. Tương tự, nước dừa có thể gây phản ứng dị ứng ở một số người bị mắc bệnh này. Theo trang stylecraze, về cơ bản dừa là một hạt cây (tree nut). Do đó những người uống nước dừa có thể bị dị ứng hạt cũng như những dạng dị ứng khác. Vì thế, tốt nhất những ai bị dị ứng nên tránh món này.

Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu

Phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu không nên uống nước dừa bởi hàm lượng chất béo cao của nước dừa sẽ gây đầy bụng khó tiêu. Đây là giai đoạn thai phụ dễ bị ốm nghén, nếu uống nước dừa sẽ khiến tình trạng càng thêm nặng. Hơn nữa, nước dừa có tính hàn, gây hạ huyết áp, không tốt cho phụ nữ mang thai.

Tuy nhiên, sau 3 tháng đầu, thai phụ có thể uống bình thường nhưng chỉ nên uống 1 quả/ngày thôi nhé, đặc biệt không nên uống ban đêm.

Không uống nước dừa ngay khi mới đi nắng về

Rất nhiều người khi vừa đi nắng về liền uống ngay 1 trái dừa lạnh để hạ hỏa. Đây là điều hết sức nguy hiểm bởi theo đông y, dừa có tính làm mát. Uống nước dừa khi cơ thể còn nóng sẽ gây hại tỳ vị, gây đầy bụng, khó tiêu, ớn lạnh trong người.

Không uống nước dừa vào buổi tối và uống đá

Đừng nên uống nước dừa vào buổi tối với đá, vì nước dừa + nước đá + ban đêm đều có thuộc tính âm, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bạn.

Người gặp vấn đề đường ruột

Dù nước dừa có thể trị táo bón, song uống quá nhiều nước dừa có thể gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa, khiến bạn bị tiêu chảy. Vì nước dừa là thuốc nhuận tràng tự nhiên, nó có thể không hợp với những ai đang gặp vấn đề nhu động ruột.

Người bị huyết áp

Nước dừa có thể không phải là đồ uống chứa đường, tuy nhiên nó vẫn chứa caborhydrate và calorie. Những ai gặp vấn đề huyết áp không nên uống nước dừa hàng ngày bởi nước dừa có thể hạ huyết áp rất nhanh.

Người có tạng hàn, thể chất yếu, suy nhược

Nước dừa có tính mát, vì thế những ai có tạng hàn, thể chất yếu, suy nhược không nên uống. Nếu không, họ càng dễ mắc bệnh hơn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến cáo những người bị tiểu đường, bệnh trĩ, mệt tim, thấp khớp, nhức đầu do cảm lạnh hay huyết áp thấp cũng không nên uống loại quả này bởi chúng có thể khiến bệnh càng trầm trọng hơn.

Ngoài ra, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo bạn nên uống dừa ngay sau khi bổ ra, vì đây là lúc dinh dưỡng của nước dừa còn đầy đủ nhất. Và bạn không nên uống hơn 2-3 quả/ngày.