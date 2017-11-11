Củ ấu: Tưởng món ăn vặt bình dân, hóa ra là 'tiên dược' bổ như nhân sâm

Người dân miền Tây xem củ ấu như một loại nhân sâm dành cho người nghèo vì nó chứa nhiều chất dinh dưỡng , có tác dụng chữa được nhiều loại bệnh mà giá thành lại rẻ. Theo Đông Y, củ ấu có vị ngọt, tính mát, có tác dụng tiêu viêm, giải độc, ích khí kiện tỳ, trừ phiền chỉ khát…

Củ ấu luộc là món vặt bạn không thể bỏ qua trong những ngày se lạnh. Chỉ cần bỏ ra khoảng vài chục ngàn là bạn đã có ngay 1 kg củ ấu thơm ngon, bùi béo ăn hoài không chán.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, củ ấu chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe như gluxit, đường glucose, protein, tinh bột, canxi, sắt, kali... giúp ngăn chặn quá trình lão hóa từ bên trong.

Dưới đây là những tác dụng chữa bệnh của củ ấu:

Ngăn ngừa bướu cổ

Bướu cổ là căn bệnh liên quan đến tuyến giáp, nếu không được điều trị đúng cách có thể gây ra những biến chứng vô cùng nguy hiểm. Nguyên nhân gây bệnh là do cơ thể không được bổ sung đầy đủ i-ốt trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết ngoài việc bổ sung đầy đủ i-ốt thì việc thêm củ ấu vào thực đơn mỗi ngày sẽ giúp bạn phòng ngừa bệnh bướu cổ.

Những dưỡng chất có trong củ ấu sẽ giúp ngăn ngừa rối loạn chức năng tuyến giáp, làm cân bằng lượng muối khoáng trong cơ thể, hạn chế những căn bệnh có liên quan đến tuyến giáp và bướu cổ.

Điều trị bệnh trĩ

Củ ấu là vị thuốc điều trị bệnh trĩ vô cùng hiệu quả. Bạn có thể dùng vỏ củ ấu đem sấy khô, tán thành bột rồi trộn với dầu mè để bôi lên búi trĩ. Cách này sẽ giúp giảm đau, hạn chế tình trạng sưng viêm và giúp búi trĩ thu nhỏ lại.

Trị mụn nhọt

Củ ấu có tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm giải độc hiệu quả, giúp điều trị các chứng bệnh do nóng trong. Để trị mụn nhọt, bạn có thể luộc củ ấu rồi lấy phần ruột đem nấu cháo, cách này sẽ giúp những vết mụn nhọt mau lành, đỡ sưng đau.

Phòng ngừa loãng xương

Hàm lượng cao vitamin, khoáng chất và canxi có trong củ ấu sẽ giúp điều trị thoái hóa khớp xương, ngăn ngừa nguy cơ loãng xương.

Lưu ý:

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng bạn không nên ăn quá nhiều củ ấu vì dễ gây chướng hơi, đầy bụng. Để phát huy hết tác dụng của nó, bạn chỉ nên dùng khoảng 50 – 200g mỗi ngày.