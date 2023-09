Công dụng thần kỳ của hành lá

Theo đánh giá từ các chuyên gia dinh dưỡng Mỹ, hành lá là loại thực phẩm cực kì tốt cho hệ tim mạch. Trong hành lá có chứa rất nhiều vitamin C – hoạt chất chống ôxy hóa mạnh. Các chất này có tác dụng bảo vệ DNA và mô tế bào khỏi tác động gây hại từ các gốc tự do.

Giúp xương chắc khỏe

Không chỉ vậy, trong hành lá còn chứa nhiều vitamin C và K (12 g hành lá chứa 20 microgram vitamin K và 1,6 mg vitamin C). Vitamin C giúp tổng hợp collagen làm cho xương chắc khỏe, trong khi đó vitamin K đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mật độ xương và ngăn ngừa nguy cơ rạn xương.

Cải thiện chức năng hô hấp

Từ xa xưa, hành lá đã được sử dụng như một loại thuốc chữa các lọai bệnh như nhiễm trùng đường hô hấp, cảm cúm và cảm lạnh thông thường.