Chớ dại làm những điều này sau khi ăn nếu không muốn chết sớm

Chuyên gia nói gì 31/08/2016 11:20

Đừng bao giờ làm 7 điều này sau khi ăn xong, nếu không muốn sức khỏe của bản thân gặp nguy hiểm nghiêm trọng.

Bạn vừa ăn một bữa no nê, và bạn sẽ làm gì sau đó? Quyền quyết định nằm trong tay bạn, song có một số điều bạn phải tuyệt đối tránh nếu không muốn gặp vấn đề sức khỏe, thậm chí tử vong.

Chớ dại làm những điều này sau khi ăn nếu không muốn chết sớm - Ảnh 1
Bạn phải tuyệt đối tránh một số điều sau khi ăn nếu không muốn gặp nguy hiểm - Ảnh minh họa

Hút thuốc

Tuyệt đối đừng bao giờ hút thuốc sau khi ăn vì nicotine trong thuốc là có thể gây trở ngại cho quá trình tiêu hóa và dẫn đến việc cơ thể hấp thu nhiều chất gây ung thư hơn.

Tắm

Tắm ngay sau khi ăn có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa, vì tắm có thể khiến lưu lượng máu trong cơ thể di chuyển chậm lại, vì thế lượng máu dành cho việc tiêu hóa sẽ ít hơn.

Ăn trái cây

Ăn trái cây sau khi ăn là một trong những sai lầm thường gặp nhất vì trái cây đòi hỏi những enzyme khác để tiêu hóa, vì thế cơ thể sẽ không hấp thụ tốt khi ăn ngay sau khi ăn.

Chớ dại làm những điều này sau khi ăn nếu không muốn chết sớm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Uống trà

Sau khi ăn, đừng bao giờ uống trà, vì trà giảm khả năng hấp thụ sắt từ những thực phẩm bạn vừa ăn.

Chớ dại làm những điều này sau khi ăn nếu không muốn chết sớm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngồi lâu

Sau khi ăn, bạn nên đi bộ một lúc, vì việc ngồi hoặc nằm ngay sau khi ăn có thể khiến bạn khó tiêu.

Tập thể dục

Sau khi ăn, đừng bao giờ tập thể dục nặng, vì nó có thể gây trào ngược axit, nôn ói, nấc cụt, vv.

Nằm

Tránh nằm ngay sau khi ăn, vì nó có thể khiến thực phẩm trào ngược và gây ra chứng trào ngược axit.

Chớ dại làm những điều này sau khi ăn nếu không muốn chết sớm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   dinh dưỡng Sức khỏe

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