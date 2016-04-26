Cảnh báo: Hãy bỏ ngay những thực phẩm sau ra khỏi tủ lạnh trước khi quá muộn

Chuyên gia nói gì 26/04/2016 19:24

Bạn đang vô tình tích trữ chất độc, hại chết cả nhà ẩn chứa trong các thực phẩm sau mà không hề hay biết.

Bánh phở, bún

Cảnh báo: Hãy bỏ ngay những thực phẩm sau ra khỏi tủ lạnh trước khi quá muộn - Ảnh 1

Bánh phở đáng ra sẽ chẳng thể gây nguy hại cho mạng sống của bạn, thế nhưng chất phoocmon bị các cơ sở sản xuất lạm dụng tẩm vào bún để tăng hạn dùng lại là chất độc đáng gờm. Chất độc này khi xâm nhập vào cơ thể sẽ gây khó tiêu hóa, viêm loét thực quản, dạ dày... Nếu nhiễm phải một lượng cao có thể gây tử vong.

Thịt cóc

Cảnh báo: Hãy bỏ ngay những thực phẩm sau ra khỏi tủ lạnh trước khi quá muộn - Ảnh 2

Thịt cóc là thực phẩm giàu dinh dưỡng, rất tốt cho người cao tuổi bồi bổ sức khỏe và giúp trẻ em suy  dinh dưỡng, còi xương phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, đó là thịt cóc, còn gan và buồng trứng của cóc lại chứa chất cực độc gây ngừng tim nhanh chóng. Do đó, chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không ăn gan và trứng cóc. Ngoài ra, trong quá trình làm thịt, nếu để những bộ phận này vướng vào thịt cóc cũng rất nguy hiểm.

Gan lợn

Cảnh báo: Hãy bỏ ngay những thực phẩm sau ra khỏi tủ lạnh trước khi quá muộn - Ảnh 3

Gan lợn với vị béo thơm là món ăn khoái khẩu của nhiều người, thế nhưng trong 1kg gan lợn có chứa đến 400mg cholesterol, khi cơ thể hấp thụ lượng cholesterol quá nhiều sẽ dẫn đến xơ vữa động mạch.

Hạt hướng dương

Cảnh báo: Hãy bỏ ngay những thực phẩm sau ra khỏi tủ lạnh trước khi quá muộn - Ảnh 4

Hạt hướng dương chứa nhiều vitamin E, Magiê,...có lợi cho sức khỏe tim mạch, kháng viêm đặc biệt là tốt cho da. Tuy nhiên, hạt hướng dương cũng chứa các axit béo không no, ăn nhiều sẽ gây trở ngại cho sự chuyển hóa mỡ trong cơ thể, và gia tăng lượng chất béo tích tụ trong gan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng tế bào gan. Vậy nên, để đảm bảo sức khỏe gia đình mình, bạn không nên ăn quá nhiều hạt hướng dương.

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