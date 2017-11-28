Cách ăn khoai lang giảm cân hiệu quả cho bạn vòng eo "con kiến" chỉ sau 3 tuần

Không quá xa lạ, khoai lang từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc của người dân Việt Nam. Nó có thể dùng để thay thế cơm mà vẫn đảm bảo duy trì sức khỏe tốt. Ngoài lợi ích về sức khỏe, khoai lang còn có khả năng giảm cân hiệu quả nếu như sử dụng đúng cách.

Vóc dáng chuẩn đẹp là một trong những mối quan tâm hàng đầu của chị em phụ nữ Nhưng do nhiều yếu tố mà trọng lượng của bạn lạ vượt quá mức tiêu chuẩn. Đừng lo lắng vì nếu như bạn chọn cách ăn khoai lang giảm cân thì chỉ trong thời gian ngắn nhất mỡ thừa sẽ biến mất và trả lại cho bạn vòng eo “con kiến”.

Trong khoai lang chứa nhiều chất dinh dưỡng như beta carotene, vitamin A, C, B và nhiều khoáng chất khác như magie, sắt, kẽm, kali, chất xơ... Những thành phần này đều cần thiết cho cơ thể và đồng thời giúp dưỡng da, chăm sóc vóc dáng tốt nhất.

Người ta thường nói ăn, uống thực phẩm có đường sẽ hỗ trợ tăng cân, vậy sao khoai lang ăn cũng có vị ngọt nhưng tại sao lại làm giảm cân được? Có lẽ đây là thắc mắc muôn thuở nhưng chúng ta cũng dễ dàng tìm hiểu được. Đúng là khoai lang có chất đường bột, nhưng những thành phần chính của nó lại có hàm lượng calo rất thấp. Đồng thời, chất xơ khi đi vào cơ thể sẽ khó tiêu hơn bình thường nên tạo cho bạn cảm giác no nhanh và lâu. Vậy khi đã ăn khoai lang, chắc chắn lượng thức ăn nạp vào trong các bữa ăn sẽ giảm đi. Cứ duy trì như vậy thì dĩ nhiên cân nặng của bạn sẽ được cải thiện dần dần.

Như vậy, khoai lang giàu chất xơ, ít calo chính là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang muốn giảm cân cấp tốc và mang lại hiệu quả như ý nhất.

Cách ăn khoai lang giảm cân nhanh

Khoai lang cũng có rất nhiều loại nhưng hầu hết chúng đều có khả năng giảm béo, đốt cháy mỡ thừa. Dùng khoai lang tươi luộc chín rồi ăn mỗi ngày là cách đơn giản mà ai cũng đã áp dụng và cho thấy hiệu quả cao.

Nếu muốn giảm cân an toàn và hiệu quả thì yếu tố đầu tiên bạn cần quan tâm đó là có thể giảm được lượng calo dung nạp cho cơ thể. Và nếu ăn khoai lang theo như gợi ý này thì đảm bảo bạn sẽ giảm được số cân đáng kể.

- Ăn khoai lang thay thế bữa ăn chính: Có lẽ đây là phương pháp ép cân mà nhiều chị em đang muốn giảm cân cấp tốc đã sử dụng. Thực tế ăn khoai lang thay cơm sẽ giúp giảm tối đa calo và đốt cháy mỡ thừa hiệu nghiệm. Nhưng với cách này, những người khỏe mạnh mới nên áp dụng và chỉ nên duy trì trong thời gian nhất định để không ảnh hưởng đến sức khỏe..

- Ăn 1 củ khoai lang trước bữa ăn chính khoảng 20 phút. Cách này tỏ ra an toàn cho sức khỏe hơn và giúp giảm cân hiệu quả như ý. Khoai lang sẽ nhanh chóng lấp đầy ổ bụng tạo cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn của bạn. Nhờ vậy mà lượng thức ăn dung nạp vào cơ thể sẽ giảm dần đi.

Đồng thời, vào bữa sáng bạn nên ăn kèm với sữa nguyên kem, sữa chua và có thêm chút rau xanh. Còn đối với người già nếu muốn dùng khoa lang giảm cân thì không nên ăn vào bữa tối vì sẽ gây khó tiêu, mất ngủ.

Lưu ý khi giảm cân bằng khoai lang

Để hỗ trợ quá trình giảm cân với khoai lang hiệu quả. Bạn nên lưu ý những điểm sau:

- Giảm dùng thức ăn chứa nhiều dầu mỡ và chất đạm.

- Không ăn thức ăn nhanh, bánh ngọt nhiều.

- Bổ sung nhiều rau củ, trái cây cho các bữa ăn.

- Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày và nhớ tập luyện thể thao cho sức khỏe tốt và đốt cháy năng lượng nhanh chóng.

Như vậy ta đã biết được cách ăn khoai lang giúp giảm cân như thế nào. Thay đổi thói quen ăn uống với khoai lang để sớm lấy lại thân hình thon gọn, gợi cảm nhất nhé.