Biết được những tác dụng tuyệt vời này, dù đắt đến mấy bạn cũng sẽ mua lựu về ép lấy nước uống mỗi ngày

Chuyên gia nói gì 10/10/2018 17:09

Lựu là loại quả chứa những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, giúp phòng ngừa nhiều căn bệnh cũng như cải thiện hiệu quả các vấn đề về da. Chính vì vậy, dù đắt đến mấy bạn cũng nên bổ sung thực phẩm này vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Không chỉ là loại quả thơm ngon được nhiều người yêu thích, lựu còn chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất có tác dụng tăng cường miễn dịch cho cơ thể, bảo vệ hệ tim mạch, ngăn ngừa ung thư, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường…

Thường xuyên dùng nước ép lựu còn giúp làn da của bạn luôn trắng hồng mịn màng không tì vết. Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của lựu đối với sức khỏe mà Boldsky muốn giới thiệu đến bạn:

Uống nước ép lựu có tác dụng gì với sức khỏe?

Chống ung thư

Lựu chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa giúp ức chế sự phát triển của khối u trong cơ thể, giúp ngăn ngừa hiệu quả ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú. Nhiều nghiên cứu cho thấy, thường xuyên uống nước ép lựu còn giúp hỗ trợ điều trị ung thư.

Uống nước ép lựu có tác dụng gì
Lựu chứa những dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường miễn dịch

Các hợp chất chống viêm được tìm thấy trong lựu giúp chống lại các bệnh liên quan đến hệ miễn dịch. Đặc biệt, loại quả này rất giàu vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Bảo vệ hệ tim mạch

Nước ép lựu rất có lợi cho việc duy trì sức khỏe tim mạch, nó có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Thường xuyên bổ sung lựu vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp ổn định huyết áp và ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch.

Uống nước ép lựu có tác dụng gì
Người mắc bệnh tim mạch nên thường xuyên ăn lựu - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Đây là loại quả được khuyến cáo nên sử dụng cho bệnh nhân tiểu đường. Những dưỡng chất trong lựu giúp giảm lượng đường trong máu và mức cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2.

Điều trị thiếu máu

Nhờ chứa hàm lượng lớn folate mà lựu có thể giúp hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu. Nước ép lựu là nguồn chất sắt tuyệt vời có khả năng cải thiện sức khỏe cho bệnh nhân thiếu máu. Ngoài ra, hàm lượng vitamin K trong lựu còn giúp thúc đẩy hình thành các tế bào máu trong cơ thể.

Uống nước ép lựu có tác dụng gì
Lựu có thể giúp hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho sức khỏe răng miệng

Nước ép lựu có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành mảng bám răng, tăng cường sức khỏe nướu răng và hỗ trợ điều trị các bệnh về răng miệng.

Cải thiện các vấn đề về da

Bên cạnh những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, lựu còn giúp cải thiện hiệu quả các vấn đề về da. Nước ép lựu có đặc tính chống lão hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa da, cung cấp độ ẩm, ngăn ngừa nếp nhăn hình thành, đồng thời hỗ trợ tái tạo da và chống lại các bệnh liên quan đến da khác.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời của quả lựu đối với sức khỏe mà bạn không thể bỏ qua, hãy bổ sung ngay vào thực đơn mỗi ngày nhé!

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