"Bí kíp" giảm cân hiệu quả từ trái cây

Bưởi là loại trái cây được nhiều người ăn kiêng lựa chọn khi muốn giảm cân vì 100g bưởi chỉ cung cấp khoảng 50 calo, đồng thời nó cũng rất giàu vitamin C và chất chống ôxy hóa. Hai dưỡng chất này có khả năng hạ đường huyết và đốt cháy mỡ thừa rất hiệu quả. Trước khi dùng các bữa ăn chính, bạn nên thưởng thức ½ quả bưởi để tạo cảm giác no bụng, từ đó lượng thức ăn thu nạp vào cơ thể sẽ ít hơn.

Ngoài các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như vitamin E, lutein, alpha-caroten, beta-caroten, tocopherol và zeaxanthin, quả bơ còn chứa dồi dào axít béo omega 3 giúp tăng cường sự trao đổi chất cho cơ thể. 100g bơ chỉ cung cấp khoảng 180 calo nên đây cũng là món ăn giảm cân tuyệt vời nếu bạn dùng ở mức độ vừa phải.

• Chanh

Chỉ cung cấp khoảng 35 calo/100g thì chanh thực sự là món ăn lý tưởng cho nhiều người ăn kiêng. Vitamin C dồi dào trong quả chanh là một chất chống ôxy hóa mạnh, giúp độc gan, tăng cường sức đề kháng và sự trao đổi chất trong cơ thể hiệu quả. Bạn nên thưởng thức nước chanh ép trộn với ít đường và đá lạnh sẽ rất ngon.

• Dừa

Hàm lượng calo trong quả dừa rất ít nhưng chất xơ lại cao nên sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho người ăn kiêng. Bên cạnh đó, các dưỡng chất trong quả dừa còn có khả năng tăng cường chức năng gan và cải thiện chức năng tuyến giáp, cả hai đều quan trọng đối với sự trao đổi chất trong cơ thể. Để kế hoạch giảm cân đạt hiệu quả cao hơn, tốt nhất là bạn nên uống nước dừa thay vì dùng phần thịt và nước cốt dừa.

• Dưa hấu

Trong dưa hấu có chứa các yếu tố vi lượng, vitamin B, vitamin C và nước chiếm 90% trọng lượng nên được chọn làm thực phẩm giảm cân rất hiệu quả. Không chỉ vậy, dưa hấu cũng còn chứa dồi dào sắt, phốt pho, canxi, kali và magiê, giúp loại bỏ cholesterol xấu ra khỏi cơ thể, làm săn chắc cơ bắp, làn da mềm mại, giúp ổn định huyết áp, tim khỏe, gan và thận hoạt động tốt hơn.

Ngoài ra, dưa hấu cũng rất giàu vitamin B có tác dụng giúp cho hệ thần kinh hoạt động tốt, ngăn cản sự xuất hiện gầu trên đầu và các mụn trứng cá, vitamin C củng cố tính miễn dịch và chống lại sự lão hóa.

• Lê

Quả lê cũng chứa nhiều chất xơ, cung cấp khoảng 85 – 135 calo/100g nên có thể được chọn làm thực phẩm giảm cân đạt hiệu quả cao. Bạn có thể ăn sống hoặc làm nước ép lê, pha chút mật ong và đá lạnh sẽ rất ngon.

• Cam

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, 100g cam chỉ cung cấp khoảng 60 calo nên uống một ly nước cam trước các bữa ăn sẽ tránh được tình trạng ăn quá nhiều thức ăn. Hơn nữa, chất poliphenol có trong cam còn có thể duy trì độ ẩm và lượng nước trong cơ thể, góp phần làm cho dạ dày được no lâu hơn. Từ đó, hạn chế cảm giác thèm ăn và phòng ngừa chất béo tích tụ trong cơ thể. Vitamin C có trong quả cam cũng góp phần tăng cường thể lực, giúp tinh thần sảng khoái - một trong những yếu tố quan trọng để giảm cân thành công.

• Chuối

Chuối cũng có khả năng tạo cho bạn cảm giác no lâu và ít thèm ăn nên sẽ là món ăn giảm cân rất tốt dành cho bạn. Không chỉ vậy, ăn chuối còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe vì nó cung cấp đầy đủ dưỡng chất, muối khoáng và vitamin.

• Cà chua

Cà chua được xem là phương pháp giảm cân được nhiều phụ nữ Nhật Bản lựa chọn vì nó có lượng calo rất thấp nhưng lại rất giàu chất xơ, lycopene, vitamin A và vitamin C. Các dưỡng chất này hoạt động như những chất chống ôxy hóa giúp đốt cháy chất béo, tiêu diệt các gốc tự do gây hại rất tốt. Để tác dụng giảm cân đạt hiệu quả cao, tốt nhất là bạn nên ăn 1 quả cà chua trước mỗi bữa ăn để tạo cảm giác no lâu và hạn chế thèm ăn. Các chuyên gia dinh dưỡng Nhật khuyên bạn nên ăn cà chua liên tục trong vài tháng để duy trì hiệu quả giảm cân cao nhất.