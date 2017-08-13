Ăn kiểu này còn hại cơ thể hơn mắc ung thư mà quá nhiều người mắc

Chuyên gia nói gì 13/08/2017 00:56

Ăn kiểu này còn hại cơ thể hơn mắc ung thư mà quá nhiều người mắc - cần bỏ ngay lập tức.

Ăn tối thịnh soạn

Đối với nhóm nhân viên văn phòng, bữa tối dường như là bữa ăn chính cho cả ngày. Bữa ăn sáng thì còn phải xem “ đồng hồ” xem có kịp giờ làm không, còn bữa tối mới là thời gian “sinh hoạt” chủ yếu nhất.

Ăn kiểu này còn hại cơ thể hơn mắc ung thư mà quá nhiều người mắc - Ảnh 1
Chỉ có buổi tối mới có thời gian để thoải mái ngồi ăn một bữa ăn đàng hoàng, sau khi ăn xong hầu như không vận động gì nhiều liền đi ngủ.

Thời gian sẩm tối cũng là lúc hàm lượng insulin trong máu cao nhất trong ngày, insulin có thể làm đường huyết chuyển hóa thành chất béo đông lại trong thành mạch máu, buổi tối ăn quá nhiều, lâu dần sẽ làm người bị béo phì.

Đồng thời, ăn nhiều buổi tối trong thời gian dài, còn làm phá hủy đồng hồ sinh hoạt bình thường trong cơ thể, dễ gây ra chứng mất ngủ.

Ăn quá nhanh

Ăn nhanh được coi là điều nên làm trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, khi ăn nhanh, bạn cũng bỏ qua việc thưởng thức món ăn. Điều này sẽ làm chậm việc trao đổi chất, chuyển hóa thực phẩm của cơ thể, đồng thời cũng khiến việc tiêu hóa không thể hoàn chỉnh.

Không chỉ có ăn quá nhanh, trong cuộc sống dù bạn làm điều gì một cách vội vã cũng kích hoạt phản ứng căng thẳng của cơ thể, làm hơi thở gấp hơn, máu được chuyển tới tay và chân khiến hệ tiêu hóa ngừng lại. Các enzyme tiêu hóa cạn kiệt, ruột vận chuyển tăng tốc gây tiêu chảy hoặc chậm lại gây táo bón, hấp thu dinh dưỡng giảm xuống một nửa.

Để thư giãn trước khi ăn, nên hít thở sâu để làm nở cơ hoành, kích thích dây thần kinh vagus từ não tới đại tràng, thư giãn cơ thể. Nên dành thêm ít phút cho bữa ăn, vì thời gian cho bữa ăn càng ít, bạn càng ít cảm thấy no.

Ăn vụng

Giấu thanh sôcôla hoặc gói bánh trong tủ áo, hộc bàn để ăn là thói quen của vài người.

Tuy nhiên, việc ăn vụng này thường đi liền với cảm giác xấu hổ, ngại ngùng, thậm chí vội vàng khiến cho não bộ không thể cảm nhận được "niềm vui ăn uống". Thói quen này chỉ tạo thêm sự căng thẳng, làm giảm tiết chất tạo sự thỏa mãn endorphins kích thích tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng, đốt calo, kích thích trao đổi chất. Bạn sẽ càng ăn nhiều hơn trong điều kiện này.

Ăn kiểu này còn hại cơ thể hơn mắc ung thư mà quá nhiều người mắc - Ảnh 2

Không ăn sáng

Không ăn sáng sẽ làm tổn thương nghiêm trọng tới dạ dày, không những làm bạn không có năng lượng để hoàn thành công việc, mà còn dễ làm bạn “già hóa”.

Trong một nghiên cứu với nhóm đối tượng cả nam và nữ số lượng 7000 người phát hiện, tỷ lệ tử vong của nhóm người có thói quen không ăn sáng cao tới 40%.

Theo kết quả của một nghiên cứu khác với nhóm người già độ tuổi 80 -90 cũng phát hiện ra rằng, một điểm tương đồng giúp họ sống thọ đó là: Mỗi ngày đều ăn một bữa ăn sáng thịnh soạn đầy đủ.

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