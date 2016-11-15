Ăn chuối thay cơm liên tục trong 12 ngày, bạn sẽ sốc vì kết quả

Những lợi ích sức khỏe mà chế độ ăn kiêng này mang lại sẽ khiến bạn sốc vì kết quả nhận được, theo healthyfoodteam.

Giàu chất xơ, chuối có vô số lợi ích cho sức khỏe. Trong danh sách những thực phẩm phổ biến nhất thế giới, loại trái cây này đứng thứ 4 sau gạo, lúa mì và ngô. Ngoài hàm lượng dinh dưỡng cao, một đặc điểm nổi bật khác của nó là giá rẻ và có mặt khắp nơi, khiến chuối thường xuyên có mặt trong chế độ ăn hàng ngày của nhiều người. Tuy nhiên, ít ai biết chuối có thể giúp giảm cân nếu bạn chỉ ăn chuối mà không ăn gì khác. Theo nghiên cứu, chuối rất lý tưởng cho chế độ ăn giảm cân của bạn. Thứ nhất, 1 quả chuối chứa khoảng 108 calorie, tương đương 17.5 carbohyrate. Thứ hai, chất xơ của loại trái cây này có thể hòa tan được, vì thế nó hấp thụ nước và khiến quá trình tiêu hóa xảy ra chậm hơn, giúp bạn no lâu. Ngoài ra, chuối còn giàu vitamin, khoáng chất, hơn nữa lại có chỉ số đường huyết thấp.

Chuyên gia dinh dưỡng Yulia Tarbath (sống tại Bali) đã áp dụng ăn kiêng toàn trái cây (mono-fruit), tức chỉ ăn 1 loại trái cây trong một số ngày cụ thể, trong 12 ngày. Trong thời gian này, cô chỉ ăn chuối để thải độc cơ thể và giảm cân một cách tự nhiên. Ngoài việc ăn chuối 12 ngày liên tục, cô cũng uống khá nhiều nước, nghỉ ngơi hợp lý và tập thể dục thường xuyên. Ban đầu, cô cảm thấy hệ tiêu hóa được cải thiện và không còn cảm thấy khó chịu nơi dạ dày nữa. Bên cạnh đó, cô cũng trở nên thoải mái hơn và không còn stress. Nhiều căn bệnh cô từng mắc trước đó cũng ‘không cánh mà bay’. Nói cách khác, sức khỏe thể chất và tinh thần đều được cải thiện đáng kể.

Đây là những điều đã xảy ra với cô Yulia trong chế độ ăn này: - Không hề xuất hiện triệu chứng nào của việc detox, và cô vẫn cảm thấy khỏe khoắn suốt quá trình này. - Đầu óc cô sáng sủa hơn, cho phép cô thực hiện những nhiệm vụ và hoạt động bình thường tốt hơn trước rất nhiều. - Cô cảm thấy cân bằng và lạc quan hơn. - Làn da mềm mại và đàn hồi hơn. - Cô có thể chạy 22 km lên xuống 1 ngọn núi cao và phục hồi trong thời gian ngắn hơn nhiều. Ngoài ra, cô chẳng hề bị đau chân. - Cơ thể linh hoạt hơn bao giờ hết. - Giảm cân. Nếu muốn thanh lọc cơ thể và giảm cân, bạn có thể áp dụng chế độ ăn chuối này. Bạn không bị hạn chế về số lượng chuối được phép ăn trong ngày và cũng có thể thử 1 loại trái cây khác. Mặc dù gọi là chế độ ăn chỉ toàn trái cây, một số người còn ăn thêm 1 loại rau xanh, chẳng hạn rau diếp vào bữa ăn cuối cùng trong ngày. Một số lưu ý khi áp dụng chế độ detox bằng chuối: - Chỉ ăn chuối chín, không hạn chế về số lượng calorie hấp thụ. - Uống đủ nước, tối đa 3 lít/ngày. - Tập thể dục bình thường. - Cần nghỉ ngơi hợp lý vì cơ thể bạn sẽ trải qua quá trình detox sâu và phục hồi. - Những người bị bệnh tuyến giáp không nên áp dụng chế độ ăn kiêng này. Ngoài ra, nếu bạn mắc một bệnh nào đó và đang trong quá trình điều trị, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước để tránh rủi ro. Chúc bạn thành công. Xem thêm: cách làm mứt dừa, cách làm mứt dừa dẻo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-chuoi-thay-com-lien-tuc-trong-12-ngay-ban-se-soc-vi-ket-qua-159919.html