Ăn chuối thay cơm liên tục trong 12 ngày, bạn sẽ sốc vì kết quả

Chuyên gia nói gì 15/11/2016 10:20

Những lợi ích sức khỏe mà chế độ ăn kiêng này mang lại sẽ khiến bạn sốc vì kết quả nhận được, theo healthyfoodteam.

Giàu chất xơ, chuối có vô số lợi ích cho sức khỏe. Trong danh sách những thực phẩm phổ biến nhất thế giới, loại trái cây này đứng thứ 4 sau gạo, lúa mì và ngô. Ngoài hàm lượng dinh dưỡng cao, một đặc điểm nổi bật khác của nó là giá rẻ và có mặt khắp nơi, khiến chuối thường xuyên có mặt trong chế độ ăn hàng ngày của nhiều người.

Tuy nhiên, ít ai biết chuối có thể giúp giảm cân nếu bạn chỉ ăn chuối mà không ăn gì khác. Theo nghiên cứu, chuối rất lý tưởng cho chế độ ăn giảm cân của bạn. Thứ nhất, 1 quả chuối chứa khoảng 108 calorie, tương đương 17.5 carbohyrate. Thứ hai, chất xơ của loại trái cây này có thể hòa tan được, vì thế nó hấp thụ nước và khiến quá trình tiêu hóa xảy ra chậm hơn, giúp bạn no lâu. Ngoài ra, chuối còn giàu vitamin, khoáng chất, hơn nữa lại có chỉ số đường huyết thấp. 

Ăn chuối thay cơm liên tục trong 12 ngày, bạn sẽ sốc vì kết quả - Ảnh 1
Ăn chuối liên tục trong 12 ngày mang lại nhiều điều kỳ diệu - Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia dinh dưỡng Yulia Tarbath (sống tại Bali) đã áp dụng ăn kiêng toàn trái cây (mono-fruit), tức chỉ ăn 1 loại trái cây trong một số ngày cụ thể, trong 12 ngày. Trong thời gian này, cô chỉ ăn chuối để thải độc cơ thể và giảm cân một cách tự nhiên.

Ngoài việc ăn chuối 12 ngày liên tục, cô cũng uống khá nhiều nước, nghỉ ngơi hợp lý và tập thể dục thường xuyên. Ban đầu, cô cảm thấy hệ tiêu hóa được cải thiện và không còn cảm thấy khó chịu nơi dạ dày nữa. Bên cạnh đó, cô cũng trở nên thoải mái hơn và không còn stress. Nhiều căn bệnh cô từng mắc trước đó cũng ‘không cánh mà bay’. Nói cách khác, sức khỏe thể chất và tinh thần đều được cải thiện đáng kể.

Đây là những điều đã xảy ra với cô Yulia trong chế độ ăn này:

- Không hề xuất hiện triệu chứng nào của việc detox, và cô vẫn cảm thấy khỏe khoắn suốt quá trình này.

- Đầu óc cô sáng sủa hơn, cho phép cô thực hiện những nhiệm vụ và hoạt động bình thường tốt hơn trước rất nhiều.

- Cô cảm thấy cân bằng và lạc quan hơn.

- Làn da mềm mại và đàn hồi hơn.

- Cô có thể chạy 22 km lên xuống 1 ngọn núi cao và phục hồi trong thời gian ngắn hơn nhiều. Ngoài ra, cô chẳng hề bị đau chân.

- Cơ thể linh hoạt hơn bao giờ hết.

- Giảm cân.

Ăn chuối thay cơm liên tục trong 12 ngày, bạn sẽ sốc vì kết quả - Ảnh 2
Chuyên gia dinh dưỡng Yulia Tarbath - Ảnh: Jewnews.co.il

Nếu muốn thanh lọc cơ thể và giảm cân, bạn có thể áp dụng chế độ ăn chuối này. Bạn không bị hạn chế về số lượng chuối được phép ăn trong ngày và cũng có thể thử 1 loại trái cây khác. Mặc dù gọi là chế độ ăn chỉ toàn trái cây, một số người còn ăn thêm 1 loại rau xanh, chẳng hạn rau diếp vào bữa ăn cuối cùng trong ngày.

Một số lưu ý khi áp dụng chế độ detox bằng chuối: 

- Chỉ ăn chuối chín, không hạn chế về số lượng calorie hấp thụ.

- Uống đủ nước, tối đa 3 lít/ngày.

- Tập thể dục bình thường.

- Cần nghỉ ngơi hợp lý vì cơ thể bạn sẽ trải qua quá trình detox sâu và phục hồi.

- Những người bị bệnh tuyến giáp không nên áp dụng chế độ ăn kiêng này. Ngoài ra, nếu bạn mắc một bệnh nào đó và đang trong quá trình điều trị, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước để tránh rủi ro.

Chúc bạn thành công.

 

Xem thêm: cách làm mứt dừa, cách làm mứt dừa dẻo

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết giảm cân ăn chuối thay cơm ăn chuối thay cơm giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 23 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 33 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 47 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 1 giờ 3 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 2 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn