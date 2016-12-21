8 lợi ích thần kỳ của hoa chuối với sức khỏe chị em không thể bỏ qua

Chuyên gia nói gì 21/12/2016 11:45

Vì sao các chuyên gia khuyên chị em nên mua hoa chuối để ăn hàng ngày dù đắt hay rẻ? Chắc chắn bạn sẽ chạy ngay ra chợ sau khi đọc bài viết này.

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Những công dụng tuyệt vời của hoa chuối ít ai ngờ - Ảnh: Internet

Theo Lifehack, mặc dù không được sử dụng rộng rãi tại các nước phương tây, song hoa chuối lại được xem là thực phẩm tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cùng với chuối, hoa chuối có rất nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Sau đây là 8 lợi ích khi bạn ăn món này thường xuyên:

Điều hòa kinh nguyệt và tốt cho phụ nữ đang cho con bú

Hoa chuối có khả năng điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt vì giúp tăng mức progesterone ở phụ nữ. Đây là hormone điều chỉnh các hoạt động có liên quan tới chu kỳ kinh nguyệt, duy trì việc mang thai và thụ thai.

Mức progesterone cao được cho là thủ phạm gây ra một số triệu chứng như đầy hơi, tức ngực hay cảm giác buồn chán khi ‘tới tháng’. Trong khi đó, progesterone thấp lại khiến kinh nguyệt tới trễ. Ngoài việc điều hòa kinh nguyệt, hàm lượng hormone này cao cũng kích thích tuyến sữa của thai phụ.

Là thực phẩm tốt nhất cho bệnh nhân tiểu đường

Một nghiên cứu cho biết khi người mắc bệnh tiểu đường ăn hoa chuối, mức huyết áp của họ giảm mạnh. Insulin là hormone do tuyến tụy tiết ra có chức năng điều chỉnh mức huyết áp. Bệnh nhân tiểu đường có hàm lượng đường trong máu cao do không có đủ insulin, điều này vô cùng nguy hiểm cho cơ thể.

Trị thiếu máu

Hoa chuối giúp tăng hemoglobin trong cơ thể vì giàu sắt. Đây là khoáng chất cực kỳ quan trọng. Nếu thiếu sắt, cơ thể không thể tạo ra đủ hồng huyết cầu, dẫn đến chứng thiếu máu.

Giảm táo bón

Hoa chuối giàu chất xơ, do đó giúp bạn trị táo bón hiệu quả. Chất xơ là thành phần thiết yếu của cơ thể vì nó giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, kích thích nhu động ruột và tăng tốc độ thải loại chất độc khỏi ruột kết. Bên cạnh đó, chất xơ còn hỗ trợ giảm cân.

Phòng tránh viêm nhiễm

Hoa chuối có khả năng chống viêm một cách tự nhiên vì nó bao gồm các chiết xuất dựa trên ethanol. Những chiết xuất này ức chế sự phát triển của vi khuẩn sinh bệnh.

Giảm số lượng gốc tự do trong cơ thể

Hoa chuối chứa methanol, vốn là chất chống oxy hóa mạnh trong cơ thể, giúp giảm số lượng gốc tự do. Những tế bào ác tính này tấn công các tế bào khỏe mạnh và dẫn tới các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như ung thư, bệnh tim và lão hóa da.

Giàu vitamin và khoáng chất

Nó có nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Hoa chuối bao gồm vitamin A, C, E  và kali, cùng chất xơ. Vitamin A cần cho mắt, sinh sản và hệ miễn dịch. Vitamin C vừa là chất chống oxy hóa vừa hỗ trợ sửa chữa và phát triển mô, chữa lành vết thương. Vitamin E tốt cho hệ miễn dịch, da và mắt. Nó cũng giúp chống lại gốc tự do. Trong khi đó, kali rất quan trọng cho hoạt động của mọi tế bào, mô, và các cơ quan trong cơ thể.

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Hãy ăn thường xuyên để gặt hái các lợi ích của nó nhé - Ảnh: Internet

Hạ huyết áp và giảm lo lắng

Hoa chuối là thuốc chống trầm cảm tự nhiên. Nó giàu magie, vốn có vai trò quan trọng trong việc cải thiện tâm trạng, giảm stresss mà không có tác dụng phụ như các loại thuốc khác. Magie cũng có khả năng hạ huyết áp.

Với những lợi ích này, đừng quên ăn hoa chuối hàng ngày nhé. 

 

 

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