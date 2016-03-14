7 loại rau quả quen thuộc trong nhà bếp có tác dụng chẳng kém gì viagra

Quả bơ được biết đến là một loai trái cây giàu vitamin B6, chính vì thế ,à nó giúp sản xuất hormone testosterone ở nam giới, qua đó giúp tăng cường ham muốn tình dục.

Không chỉ có chuối mới giúp tăng lượng máu lưu thông đến dương vật, nhờ giùa chất chống oxy hóa nên quả lựu cũng làm được điều đó. Chỉ cần uống nước ép, hoặc ăn quả lựu thường xuyên sẽ cải thiện đáng kể "bản lĩnh đàn ông"

Rau lá xanh

Những loại rau lá xanh có nhiều vitamin E, khoáng chất giúp tăng cường năng lượng và giải phóng hormone tình dục có thể kể đến như bắp cải, chân vịt. Không chỉ giúp cải thiện khả năng chăn gối của phái mạnh, nhờ mang trong mình hàm lượng cao mangan nên rau chân vịt còn giúp tăng khả năng sinh sản ở nữ giới.

Quả chuối

Lượng kali trong chuối giúp tăng lưu thông máu đến "của quý", lượng vitamin B trong loại trái cây thông dụng này còn giúp kéo dài cuộc yêu bởi nó giúp các quý ông "giữ" được lâu hơn. Bên cạnh đó, quả chuối còn làm tăng hormone tình dục testosterone.

Quả dâu tây

Không phải tự nhiên mà các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyên các quý ông nên ăn một ít dâu tây trước khi bước vào "cuộc yêu" khoảng 30 phút. Vì là một loại trái cây rất giàu vitamin C nên dâu tây góp phần giúp các quý ông cải thiện chất lượng của các "tinh binh".

Măng tây

Không chỉ giúp nâng cao ham muốn tình dục nhờ hàm lượng cao vitamin E, măng tây còn đực biết đến như một loại rau cứu cánh làm tăng khả năng thụ thai ở nữ giới.

Quả dưa hấu

Cuộc yêu của bạn sẽ diễn ra một cách cuồng nhiệt hơn chỉ nhờ bài miếng dưa hấu mỗi ngày. Bởi chất citrulline trong dưa hấu làm các mạch máu thư giãn và tạo ra arginine và nitric oxide giúp tăng cảm xúc tình dục và hỗ trợ sự cương cứng.