Yến thô - Món quà tết cao cấp tặng sếp

Yến là món ăn từ xưa đã thuộc hàng vua chúa, thượng hạnh. Yến cũng được tận dụng để chữa bệnh cũng như làm đẹp. Tuy nhiên không phải ai cũng đủ tiền để mua yến đã sơ chế. Thay vì sử dụng yến sơ chế thì bạn nên sử dụng yến thô làm quà tết cao cấp tặng sếp bởi những ưu điểm mà yến thô mang lại.
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1. Giữ nguyên giá trị của yến
Nếu yến đã sơ chế giúp bạn tiết kiệm thời gian thì yến thô lại giữ được toàn bộ chất dinh dưỡng có trong yến. Bởi yến thô chưa qua một công đoạn sơ chế nào cho nên việc giữ được nguyên chất không có gì là lạ. Khi mua tổ yến thô về bạn chỉ cần ngâm yến thô trong nước đến khi yến nở ra và loại bỏ chất bẩn là bạn đã có một món tổ yến thô hoàn chỉnh. Chính vì vậy nên yến thô rất xứng đáng được chọn làm quà tặng tết cao cấp.
2. Dễ nhận biết là quà tết cao cấp
Một lý do để bạn chọn yến thô làm quà tặng tết cao cấp là vì tổ yến thô có thể dễ dàng nhận biết yến thật hay yến giả. Do yến thô là loại yến còn nguyên lông vì thế tổ yến thô sẽ có mùi đặc trưng của loài chim yến. Bạn sẽ tránh được tình trạng bỏ tiền ra mua nhưng không mua được tổ yến thật.
Quà tết tặng sếp thì tất nhiên phải sang trọng, chính vì thế tổ yến thô thật sẽ chiếm được nhiều cảm tình mà sếp dành cho bạn. Sếp bạn sẽ phải bất ngờ vì có một nhân viên tận tâm và quan tâm đến sức khỏe của sếp như bạn.
3. Sợi yến dai và nở
Trong quá trình chưng yến càng nở to thì chất dinh dưỡng càng nhiều, sợi yến càng dai thì chất lượng món ăn càng cao. Vì thế cho nên chọn yến thô làm quà tặng tết cao cấp là một lựa chọn vô cùng đúng đắn.
4. Giữ nguyên hình dáng tổ yến
Vì là yến thô nên sẽ giữ được hình dáng ban đầu của tổ yến. Món quà sẽ đẹp mắt và hấp dẫn hơn khi giữ được nguyên vẹn tổ. Còn gì đặc biệt hơn khi tổ yến còn nguyên làm quà tặng sếp cao cấp. Điều đó cũng chứng tỏ bạn muốn sếp có một năm mới an lành, vẹn nguyên. Đảm bảo tình cảm của bạn và sếp sẽ ngày càng khăng khít.
Hãy là người tiêu dùng thông minh khi chọn tổ yến thô làm quà tặng sếp cao cấp. Bởi không nhất thiết phải chọn yến sơ chế vì có khi những loại yến đó không đảm bảo nguyên chất mà do không biết cách phân biệt có thể bị các doanh nghiệp lợi dụng sự cả tin của người tiêu dùng và bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Yến thô lại còn tiết kiệm được chi phí và thể hiện bản chất chân thật của bạn đối với sếp. Chắc chắn sếp sẽ nhìn thấy lòng chân thành của bạn thông qua món quà này.
Chúc bạn chọn được món quà tặng sếp sang trọng ưng ý!