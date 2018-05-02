Yến thô - Món quà tết cao cấp tặng sếp

1. Giữ nguyên giá trị của yến

Nếu yến đã sơ chế giúp bạn tiết kiệm thời gian thì yến thô lại giữ được toàn bộ chất dinh dưỡng có trong yến. Bởi yến thô chưa qua một công đoạn sơ chế nào cho nên việc giữ được nguyên chất không có gì là lạ. Khi mua tổ yến thô về bạn chỉ cần ngâm yến thô trong nước đến khi yến nở ra và loại bỏ chất bẩn là bạn đã có một món tổ yến thô hoàn chỉnh. Chính vì vậy nên yến thô rất xứng đáng được chọn làm quà tặng tết cao cấp.

2. Dễ nhận biết là quà tết cao cấp

Một lý do để bạn chọn yến thô làm quà tặng tết cao cấp là vì tổ yến thô có thể dễ dàng nhận biết yến thật hay yến giả. Do yến thô là loại yến còn nguyên lông vì thế tổ yến thô sẽ có mùi đặc trưng của loài chim yến. Bạn sẽ tránh được tình trạng bỏ tiền ra mua nhưng không mua được tổ yến thật.