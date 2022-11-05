Vỏ của loại bưởi hay được bỏ đi nhưng lại mang vô số công dụng cho sức khỏe và làm đẹp

Chọn thực phẩm 05/11/2022 09:02

Ăn bưởi đừng vội vứt đi vỏ bởi nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong điều trị rụng tóc, làm đẹp gia, giảm căng thẳng,...

Trị viêm da và làm đẹp da

Vỏ bưởi có khả năng ngăn ngừa tình trạng mẩn đỏ, ngứa ngáy, các hiện tượng viêm tấy da. Trong vỏ bưởi có chứa vitamin A và C cao giúp duy trì được độ ẩm trong da, bảo vệ da không bị khô, nếp nhăn và mụn trứng cá.

Ngoài ra, vỏ bưởi còn có công dụng chống nắng. Nhờ vậy, vỏ bưởi giúp giảm được tỉ lệ xuất hiện nếp nhăn, tàn nhang do việc tăng sắc tố cũng như mụn đầu đen, da khô, ngứa ngáy và rất nhiều những vấn đề khác do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Vỏ của loại bưởi hay được bỏ đi nhưng lại mang vô số công dụng cho sức khỏe và làm đẹp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chữa ho, khan tiếng

Ho, khan tiếng là những triệu chứng thường gặp ở mọi đối tượng có thể do biến đổi thời tiết hoặc do tác động từ môi trường sống. Vỏ bưởi chính là vị thuốc hữu hiệu cho việc điều trị ho khan. Trong thời gian bị bệnh, nên nấu nước vỏ bưởi để uống hàng ngày, có thể dùng vỏ tươi hoặc khô sẽ thấy tình trạng ho khan được cải thiện.

Giảm mỡ bụng

Vỏ bưởi làm tiêu mỡ, giúp hạ cholesterol, cắt giảm chất béo và đốt cháy calo để giảm cân.

Để giảm béo bụng có thể kết hợp giữa vỏ bưởi và bí đao.

Bí đao có tác dụng giảm béo do thành phần của bí đao có tới 95% là nước, ăn thường xuyên bí đao cũng không sợ tăng cân. Việc phối hợp giữa bí đao và vỏ bưởi có thể giúp giảm béo, tan mỡ bụng.

Chữa hôi miệng

Vitamin C và tinh dầu có trong vỏ bưởi là những thành phần có khả năng chống hôi miệng một cách hiệu quả. Bạn chỉ cần lấy vỏ bưởi đã phơi khô đun với 1 ít nước kèm theo vài hạt muối. Lấy nước này để súc miệng, mùi hôi sẽ nhanh chóng biến mất.

Vỏ của loại bưởi hay được bỏ đi nhưng lại mang vô số công dụng cho sức khỏe và làm đẹp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp nhanh mọc và mượt tóc

Tinh dầu của vỏ bưởi được dùng để nuôi dưỡng da đầu và làm mượt tóc. Bên cạnh đó, nếu tóc bị rụng nhiều hoặc bị hói, có thể dùng tinh dầu từ vỏ quả bưởi tươi lên da đầu sẽ giúp kích thích mọc tóc rất tốt.

Dùng vỏ bưởi để gội đầu không chỉ ngăn rụng tóc, kích thích tóc mọc, mà còn rất tốt cho dây thần kinh vùng não, tinh dầu bưởi thơm dịu nhẹ giúp giảm căng thẳng và mệt mỏi.

Tăng sức đề kháng

Bưởi là một trong những loại trái cây có hàm lượng vitamin C dồi dào. Đây chính là dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể tăng sức đề kháng. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong vỏ bưởi có khả năng chống lại các căn bệnh như hen suyễn, viêm khớp, giảm stress,...

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