Vinamilk góp tham luận về “hình dung mới về ngành sữa” và nhận giải thưởng lớn tại Hội nghị sữa toàn cầu 2023

Chủ đề của Hội nghị sữa toàn cầu năm nay là “Reimagining Dairy” (Hình dung mới về ngành sữa). Trong bối cảnh ngành sữa đang đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn chung toàn cầu, để phát triển một cách bền vững, ngành sữa toàn cầu cần tái định vị lại từ chính những giá trị cốt lõi và động lực nội tại, hướng đến tương lai. Với chủ đề này, tham luận Vinamilk không chỉ giúp hơn 200 đại diện đến từ các tổ chức, đơn vị hàng đầu trong ngành sữa thế giới tham gia Hội nghị năm nay có được những hình dung mới về ngành sữa Việt Nam, mà còn truyền cảm hứng từ những câu chuyện đặc biệt trong gần nửa thế kỉ phát triển của ngành.

Sau khi nghe tham luận từ Vinamilk, Chủ tịch Hội nghị sữa toàn cầu lần thứ 16, ông Richard Hall, cho biết: “Tôi đã được truyền cảm hứng rất nhiều bởi hành trình thành công của Vinamilk và ngành sữa Việt Nam nói chung, cũng như câu chuyện về bà Mai Kiều Liên mà Vinamilk đã chia sẻ ở đầu bài tham luận năm nay. Từ khởi đầu trong bối cảnh khó khăn, đến nay, Vinamilk đã vươn mình trở thành một doanh nghiệp có vị thế đáng kể trên thế giới. Không chỉ thành công phát triển những sản phẩm chất lượng tốt, mà còn giải quyết các vấn đề xã hội, tập trung vào sức khoẻ và hạnh phúc của người dân. Và giờ đây họ đang tiến ra thế giới”.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing của Vinamilk đã chia sẻ hành trình hơn 47 năm qua của Vinamilk và ngành sữa đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Đặc biệt hơn khi Việt Nam đã đạt cột mốc 100 triệu dân và mở ra nhiều tiềm năng lớn. Với xuất phát điểm gần như con số 0 - không có các nhà máy hiện đại, không có trang trại chăn nuôi bò sữa quy mô và không thể sản xuất sữa theo quy mô công nghiệp, chỉ sau gần nửa thế kỉ, ngành sữa Việt Nam đã có diện mạo hoàn toàn mới với những dấu ấn mới.



Ông Richard Hall, Chủ tịch Hội nghị sữa toàn cầu (thứ 2 bên trái) trao đổi cùng các đại diện doanh nghiệp, tổ chức tại Hội nghị.

Đặc biệt trong khuôn khổ Hội nghị năm nay, ngay lần đầu tiên tham dự giải thưởng The World Dairy Innovation Awards 2023 (Giải thưởng Ngành sữa toàn cầu về đổi mới năm 2023), Vinamilk đã được vinh danh tại hạng mục “Sản phẩm thay thế sữa” với sản phẩm Sữa 9 loại hạt Super Nut. Trải qua vòng sơ loại và lọt vào danh sách đề cử cùng 7 sản phẩm khác đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, Vinamilk Super Nut đã giành chiến thắng thuyết phục với vị trí “quán quân” cho hạng mục này.



Vinamilk nhận Giải thưởng The World Dairy Innovation Awards 2023 cho sản phẩm Super Nut (Hạng mục sản phẩm thay thế sữa).

“Phát triển bao trùm” để bền vững hơn

Trong tham luận, câu chuyện của sản phẩm sữa bột trẻ em Vinamilk với nhãn hiệu quen thuộc Dielac đã được chia sẻ như một điển hình cho hành trình phát triển này. Ra đời cách đây 34 năm, Dielac là sản phẩm sữa bột trẻ em đầu tiên sản xuất tại Việt Nam và cũng là sữa bột trẻ em đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu, trở thành sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Vinamilk đến nhiều thị trường trên thế giới.

Cách đây gần 20 năm, để làm ra được các sản phẩm phù hợp với thể trạng trẻ em Việt Nam, Vinamilk đã thực hiện điều tra dinh dưỡng và nghiên cứu lâm sàng trên quy mô lớn tại nhiều địa phương trên cả nước. Đến nay, dòng sản phẩm này vẫn luôn được Vinamilk nghiên cứu và phát triển dựa trên triết lý làm sao để mọi trẻ em đều được tiếp cận nguồn dinh dưỡng phù hợp nhất trên hành trình phát triển.



Chủ tịch Liên đoàn sữa quốc tế (IDF) quan tâm tìm hiểu về các sản phẩm sữa bột trẻ em của Vinamilk bên lề Hội nghị.

Năm 2013, Vinamilk đầu tư 100 triệu USD xây dựng Siêu nhà máy sữa bột Việt Nam, có công suất 54.000 tấn sản phẩm/năm, tạo ra sự tăng trưởng đột phá cho sản phẩm này về cả chất lượng và số lượng. Hiện nay Vinamilk vẫn tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư các nhà máy, dự án nhà máy, trang trại ước tính vốn đầu tư lên đến 600 triệu đô la Mỹ để sẵn sàng cho tương lai.

Ngành sữa không thể tách rời giá trị cốt lõi là “chất lượng sản phẩm”, vì vậy, Vinamilk đã hợp tác chiến lược với các tập đoàn chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới như Chr Hansen, DSM, Beneo, AKK… nhằm phát triển các sản phẩm sữa đạt chuẩn quốc tế. Năm 2023, toàn bộ sản phẩm sữa bột trẻ em của Vinamilk đều đạt "Purity Award" – giải thưởng khắt khe về tiêu chuẩn tinh khiết, an toàn cho thực phẩm, sàng lọc qua hơn 400 chỉ tiêu quan trọng.

Bên cạnh việc mang đến các sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng, sự phát triển của Vinamilk luôn song hành cùng sự phát triển của cả cộng đồng. Tất cả sự kết nối đó sẽ tạo nên giá trị liên kết và bền vững cho ngành sữa, trong cả những thời điểm thách thức và khó khăn như giai đoạn vừa qua.

Hình dung mới của ngành sữa, đi cùng đất nước

Với quy mô hơn 5 tỷ USD và còn nhiều dư địa tăng trưởng, ngành sữa Việt Nam không chỉ đáp ứng cho nhu cầu của một đất nước đang phát triển mạnh mẽ, mà còn có được sự ghi nhận của thế giới về những bước tiến vượt bậc của ngành ở một đất nước hoàn toàn không có thế mạnh về sữa. Có thể kể đến như sự góp mặt của Vinamilk, doanh nghiệp đầu ngành, trong danh sách Top 40 công ty sữa lớn nhất toàn cầu về doanh thu, Top 10 thương hiệu sữa có giá trị cao nhất (với vị trí thứ 6) toàn cầu, có những hệ thống trang trại, nhà máy lớn trải dài trên cả nước và đã có sản phẩm xuất khẩu đi gần 60 quốc gia, vùng lãnh thổ…

Ông Piercristiano Brazzale, chủ tịch Liên đoàn sữa quốc tế (IDF) cho rằng, Vinamilk là một công ty lớn, năng động, đổi mới và hiệu quả của Việt Nam; khẳng định IDF, tổ chức đại diện cho hơn 40 quốc gia cùng làm việc để phát triển ngành sữa thế giới, chào đón Việt Nam tham gia tổ chức và sẵn lòng hợp tác với Việt Nam và Vinamilk để đưa ngành sữa phát triển.



Ông Piercristiano Brazzale, Chủ tịch IDF (đứng giữa) quan tâm ủng hộ tiến trình Việt Nam gia nhập IDF mà Vinamilk đang là đơn vị chủ động thúc đẩy

Việt Nam là đất nước đang phát triển mạnh mẽ, tràn đầy sức sống và khát vọng. Phác họa về tương lai của ngành sữa trong bức tranh chung đó, đại diện Vinamilk kết thúc bài tham luận với chia sẻ:“Với sứ mệnh của mình, ngành sữa đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, để cùng Việt Nam khai phá hết những tiềm năng lớn. Một ngành sữa bền vững, tiên tiến và không ngừng đổi mới - sẽ là tầm nhìn mới, hình ảnh mới, nguồn năng lượng mới và sứ mệnh mới của ngành sữa Việt Nam nói chung và Vinamilk nói riêng trên hành trình tiếp theo”.

Hội nghị sữa toàn cầu 2023 tại London (Anh Quốc) thu hút sự có mặt của hơn 200 đại diện các tổ chức, đơn vị, chuyên gia hàng đầu trong ngành sữa thế giới.

Về Vinamilk:

Thành lập năm 1976, sau hơn 47 năm phát triển, Vinamilk hiện đứng thứ 36 công ty sữa lớn nhất thế giới về doanh thu, xếp thứ 6 thương hiệu sữa có giá trị nhất toàn cầu với định giá 2,8 tỷ USD và được đánh giá là thương hiệu tiềm năng nhất toàn cầu (2022). Vinamilk hiện có 15 trang trại cùng 17 nhà máy trong và ngoài nước, với sản phẩm đã xuất khẩu đi gần 60 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Về Giải thưởng The World Dairy Innovation Awards 2023:

Giải thưởng quốc tế do FoodBev Media kết hợp với Zenith Global tổ chức với mục đích tôn vinh sự đổi mới và sáng tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực của ngành sữa toàn cầu. Qua 16 năm tổ chức với sự đánh giá, bình chọn của các chuyên gia ngành sữa, dinh dưỡng và truyền thông hàng đầu, giải thưởng đã góp phần tăng cường và vinh danh những bước tiến mới của các thương hiệu, góp phần đưa các thương hiệu nổi bật được công nhận trên toàn cầu.