Tìm hiểu xem vỏ bưởi có tác dụng gì để tận dụng nó tối đa ngay hôm nay

Vỏ bưởi có vị dắng và cay nồng, nó chứa phần lớn tinh dầu và vi chất flavonoid neohesperidin giúp chống lão hóa rất tốt. Không chỉ có những múi bưởi mới đem lại nhiều lợi ích cho bạn mà vỏ bưởi cũng trở thành thứ mà nhiều người vẫn “săn lùng”.

Đừng nghĩ rằng vỏ bưởi là thứ bỏ đi, vì trong thực tế vỏ bưởi mang lại khá nhiều lợi ích cho con người. Để giúp bạn tận dụng tối đa, tiết kiệm chi phí nhất, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem vỏ bưởi có tác dụng gì nhé.

Đây là một trong những công dụng tuyệt vời mà vỏ bưởi đem lại. Như đã nói trên, nhờ hàm lượng cao tinh dầu và một số loại khoáng chất khác, vỏ bưởi khi áp dụng lên tóc sẽ giúp phục hồi mái tóc bị hư tổn, gãy rụng, xơ rối. Nếu kiên trì thì chỉ sau một thời gian ngắn, bạn sẽ sở hữu mái tóc mượt mà, óng ả mà chắc khỏe đến không ngờ.

Bạn có thể chế biến vỏ bưởi thành tinh dầu bưởi thoa lên tóc, hoặc đơn giản hơn đó là nấu nước để gội đầu. Dùng nó thay thế dầu gội đều đặn và kết quả sẽ khiến bạn hài lòng.

Tác dụng của vỏ bưởi là giảm cân an toàn

Bạn cảm thấy tự ti với thân hình quá khổ, bạn muốn nhanh chóng cải thiện vòng eo của mình...? Đừng lo lắng, dùng vỏ bưởi giảm cân là biện pháp hay và đảm bảo kết quả thu được sẽ như mong muốn của bạn.

Vỏ bưởi chứa tinh dầu, vitamin nhưng lại không chứa chất béo và thành phần giàu calo. Nhờ vậy mà dù bạn có ăn nhiều đến thế nào cũng không hề ảnh hưởng đến cân nặng của bạn. Việc uống nước vỏ bưởi mỗi ngày như vậy thì chỉ sau một thời gian ngắn, cân nặng sẽ giảm đi đáng kể, giúp quá trình giảm béo diễn ra thuận tiện hơn.

Vỏ bưởi có tác dụng làm đẹp da

Trong vỏ bưởi chứa nhiều dưỡng chất và tinh dầu, do vậy, nó được đánh giá cao trong việc dưỡng da toàn diện. Vỏ bưởi khi được tinh chế thành tinh dầu sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa, dưỡng da căng mịn, loại bỏ khuẩn gây hại, hỗ trợ làm mờ sẹo, vết thâm nám, mụn nhọt và đồng thời dưỡng da trắng hồng lên mỗi ngày.

Đừng nghĩ rằng vỏ bưởi chỉ là thứ bỏ đi, tính ra nó có khá nhiều công dụng trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe Bạn hãy thử dùng nó mỗi ngày để xem hiệu quả được như mong đợi không nhé.

Sử dụng vỏ bưởi hiệu quả nhất

Vỏ bưởi có thể nấu thành nước hoặc chiết xuất thành tinh dầu. Với mỗi cách làm lại cho hiệu quả tốt hơn. Vỏ bưởi có tác dụng gì cho mái tóc, làn da và vóc dáng thì như chia sẻ trên bạn đã rõ. Vậy còn ngại gì mà thử ngay gợi ý dưới đây để chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo nhất.

Đầu tiên, vỏ bưởi bạn có thể dùng vỏ bưởi khô hoặc tươi, đem cắt thành những sợi mỏng và đun với nước. Cách này sẽ giúp các tinh chất được hòa tan vào nước. Đun nhỏ lửa khoảng 15 phút là tắt bếp. Nếu trong trường hợp bạn nấu nước vỏ bưởi để gội đầu thì có thể nấu vỏ bưởi chung với bồ tết hay sả cây, sau đó hòa nước này với nước lạnh rồi gội đầu như bình thường. Còn nếu như bạn muốn uống để giảm cân thì có thể thêm chút muối và nước ép bí đao vào và uống đều đặn mỗi ngày trước bữa ăn nhé.

Tiếp theo là việc chiết xuất thành tinh dầu chăm sóc da, nếu như bạn thấy công đoạn này mất nhiều thời gian thì hãy tìm mua sản phẩm này ở những nơi uy tín nhé. Việc trộn trinh dầu bưởi với mật ong hay vitamin E rồi thoa lên da sẽ tạo nên lớp “mỹ phẩm” dưỡng da cực hiệu quả đấy. Hoặc nếu muốn bạn cũng có thể dùng tinh dầu thoa lên tóc cho tóc thêm mượt mà, óng ả.

Như vậy, việc ăn uống vỏ bưởi có tác dụng gì thì bạn đã biết, hãy thử áp dụng ngay hôm nay để có sức khỏe tốt và ngoại hình chuẩn đẹp nhất nhé.