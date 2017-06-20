Tác hại khi uống nước dừa bị 'tắm trắng' bằng hóa chất

Mùa hè là thời điểm lý tưởng các dịch vụ giải khát, trong đó không thể thiếu nước dừa tươi. Nước dừa ngoài có vị thanh mát, giúp giải nhiệt hữu hiệu chúng còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe như: tăng cường năng lượng, điều hòa huyết áp, làm tan sỏi thận.

Thực tế, những quả dừa sau khi lột hết lớp vỏ bên ngoài thường bị thâm đen do nhựa vỏ dừa tiếp xúc với môi trường xung quanh, khiến dừa không được bắt mắt. Vì vậy, người bán đã 'phù phép' những trái dừa này thành màu trắng tinh để thu hút người tiêu dùng bằng cách ngâm dừa vào hóa chất tẩy trắng.

Natri sunfit (Na2SO3) là loại hóa chất được người bán dừa mua dễ dàng từ chợ Kim Biên (quận 5) với mức giá khoảng 150.000 đồng/kg. Chỉ với một thùng nước khoảng 50lít, dùng 8 muỗng hóa chất này có thể ngâm được cả trăm trái dừa.

Na2SO3 là chất tẩy trắng được dùng trong công nghiệp sản xuất giấy, dệt may, thuộc da… Chất này cũng được cho phép sử dụng làm phụ gia thực phẩm nhưng với hàm lượng rất nhỏ. Nếu tiêu thụ quá nhiều Na2SO3 người sử dụng có thể gấp những vấn đề nguy hiểm về sức khỏe.

Một số nơi khác còn ngâm dừa bằng chất Axit oxalic (H2C2O4), đây là loại chất tẩy trắng cực mạnh, dùng trong công nghiệp. Theo các chuyên gia, nếu chất này đi vào cơ thể có thể gây ngộ độc hoặc thậm chí dẫn đến tử vong.

Tác hại đáng sợ khi uống dừa được tẩy trắng

Nếu tiêu thụ quá nhiều lượng natri sunfit, có thể bị buồn nôn, đau bụng. Khi tích tụ lâu ngày với liều lượng lớn, hóa chất này sẽ dẫn đến một số bệnh về hô hấp, da, thậm chí gây ra tình trạng đột biến các tế bào và nguy cơ ung thư cao.

PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết nếu dùng chất axit oxalic với liều lượng cao sẽ rất nguy hiểm, nhất là khi hóa chất ngấm vào nước và cùi dừa. Cụ thể, H2C2O4 khi đi vào cơ thể là nguy cơ gây nên bệnh sỏi thận, nếu tiêu thụ với một lượng lớn có thể gây ngộ độc cấp tính dẫn đến tử vong.

Bí quyết chọn dừa "sạch"

Để tránh mua phải những trái dừa bị ngâm hóa chất tẩy trắng, người tiêu dùng cần biết cách phân biệt để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và người thân trong gia đình. Dưới đây là 2 đặc điểm giúp người mua phân biệt được đâu là dừa "sạch" đâu là dừa ngâm hóa chất:

- Màu sắc: Dừa tươi sau khi cắt vỏ thường chuyển sang màu nâu hoặc thâm đen. Nếu dừa để lâu bên ngoài không khí mà vẫn trắng tinh đẹp mắt thì đó là những trái đã bị ngâm hóa chất, tuyệt đối không được sử dụng.

- Hương vị: Nước dừa tươi có vị thanh mát, ngọt nơi đầu lưỡi và không có mùi vị gì bất thường. Trong khi đó, nước dừa nhiễm hóa chất khi dùng có cảm giác tê ở đầu lưỡi, ngọt gắt ở cổ họng và có mùi nồng nhẹ.