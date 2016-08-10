Những lợi ích kỳ diệu của lá xương rồng ít ai biết

Chọn thực phẩm 10/08/2016 16:08

Lá xương rồng có một số lợi ích sức khỏe tuyệt vời mà ít ai biết, hãy cùng chúng tôi khám phá nhé.

Nhìn cây xương rồng, ít khi chúng ta nghĩ tới việc chạm vào nó chứ nói gì tới việc ăn, nhưng một số nghiên cứu cho biết lá xương rồng có một số lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe.

Tại một số quốc gia, lá xương rồng được ăn chủ yếu vì lượng vitamin, khoáng chất, các dưỡng chất thực vật và hàm lượng chất xơ chứa bên trong.

Tại một số nơi, cây xương rồng còn được gọi là cây tay tiên. Ở một số quốc gia, nó được ăn cùng với salad và trứng. Dĩ nhiên, phần lớn mọi người sẽ ghét ý tưởng ăn cái thứ nhiều gai này nhưng nó cung cấp nhiều lợi ích sức khỏe nếu biết cách ăn.

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Lá xương rồng có nhiều lợi ích sức khỏe - Ảnh minh họa

Cholesterol

Một nghiên cứu mới khẳng định lá xương rồng có thể giảm mức cholesterol trong cơ thể. Khi các nhà nghiên cứu kiểm tra mức cholesterol của một nhóm phụ nữ ăn lá xương rồng trong 1 tháng, họ nhận thấy mức cholesterol giảm mạnh.

Ung thư

Lá xương rồng chứa flavonoid và phenolic. Hai chất này có tác dụng chống ô xy hóa trong cơ thể. Chúng có thể bảo vệ các tế bào của cơ thể khỏi những loại ung thư cụ thể.

Ngăn tổn thương não

Những hợp chất cụ thể ở thân lá xương rồng được cho là sẽ hành động như các chất bảo vệ thần kinh ngăn tổn hại cho tế bào não.

Tiểu đường

Những ai bị tiểu đường cũng có thể ăn lá xương rồng vì nó được cho là kiểm soát mức đường huyết một cách hiệu quả.

Tiêu hóa

Xương rồng cũng có thể cải thiện tiêu hóa. Nó có thể hỗ trợ nhu động ruột và giúp bạn dễ dàng tống chất thải ra ngoài.

Kháng viêm

Xương rồng cũng chứa các đặc tính kháng viêm giúp giảm viêm ở cơ, mạch máu, hệ tim mạch, vv.

Giảm cân

Nó cũng là một trong những thực phẩm giảm cân hiệu quả. Xương rồng chứa 17 amino axit, khoáng chất và vitamin. 

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Từ khóa:   dinh dưỡng Sức khỏe

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