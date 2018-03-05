Những loại trái cây không nên bỏ vỏ: Chỉ cần ăn thường xuyên, cả năm không tốn tiền mua thuốc

Chọn thực phẩm 05/03/2018 16:27

Cam, dưa leo, táo hay chuối... đều là những loại trái cây không nên bỏ vỏ vì chúng có thể giúp cải thiện tình trạng sức khỏe thậm chí điều trị và phòng tránh được nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Thông thường mọi người đều có thói quen gọt vỏ trái cây trước khi ăn vì cho rằng đây là phần bám nhiều bụi bẩn và không có lợi ích gì. Tuy nhiên, quan điểm này hoàn toàn sai lầm bởi nhiều nghiên cứu đã chứng minh vỏ của một số loại trái cây có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và có tác dụng chữa bệnh hiệu quả.

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Một số loại trái cây có phần vỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể mà nhiều người không hề biết - Ảnh minh họa: Internet

Để không lãng phí, bạn nên ghi nhớ những loại cây không cần bỏ vỏ khi ăn này nhé!

Những loại trái cây không nên bỏ vỏ 

Dưa leo

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong vỏ dưa leo có chứa nhiều silica - một chất có tác dụng tạo collagen giúp cho da luôn tươi trẻ, chống lão hóa hiệu quả.

Những loại trái cây không nên bỏ vỏ: Chỉ cần ăn thường xuyên, cả năm không tốn tiền mua thuốc - Ảnh 2
Vỏ dưa leo có tác dụng chống lão hóa hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn càng không nên bỏ vỏ của những trái dưa leo sậm màu vì chúng có nhiều chất chống oxy hóa và các loại vitamin cần thiết cho cơ thể. Chính vì thế, để không lãng phí và tận dụng được những lợi ích của vỏ dưa leo, bạn nên ngâm chúng trong nước muối khoảng 5 phút rồi rửa lại thật với nước sạch trước khi ăn.

Cam

Ai cũng biết cam là loại trái cây có hàm lượng vitamim C cao giúp tăng cường sức đề kháng cũng như làm đẹp da vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều người lại không hề biết rằng vỏ cam có nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người như hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân, thậm chí là phòng chống được một số bệnh ung thư...

Để giảm bớt vị the của vỏ, bạn chỉ cần ngâm vào nước muối khoảng 15 phút, rửa lại bằng nước sạch là có thể dùng được.

Táo

Những loại trái cây không nên bỏ vỏ: Chỉ cần ăn thường xuyên, cả năm không tốn tiền mua thuốc - Ảnh 3
Đừng vứt vỏ táo đi bởi chúng có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Các nhà khoa học cho biết, vỏ táo chứa hàm lượng chất xơ rất phong phú giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Ngoài ra, thường xuyên ăn vỏ táo sẽ giúp cơ thể kiểm soát choresterol và lượng đường trong máu vô cùng hiệu quả.

Hàm lượng vitamin K trong vỏ cao gấp 4 lần so với phần thịt táo, có khả năng giúp máu đông nhanh chóng khi bạn bị rách da.

Nho

Vỏ nho có chứa nhiều chất resveratrol hơn cả phần thịt, có thể giảm mỡ trong máu, phòng chống bệnh về động mạch, tăng cường hệ miễn dịch. Đặc biệt chất flavonoid trong vỏ nho tím có công hiệu giảm huyết áp rất hiệu quả.

Chuối

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho biết, vỏ chuối có nhiều chất dinh dưỡng như chất xơ, kali... hỗ trợ cho hệ tiêu hóa, tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, bạn không nên ăn trực tiếp vỏ chuối mà hãy chế biến thành chúng thành sinh tố, chè hay nấu cùng thực phẩm khác.

Những loại trái cây không nên bỏ vỏ: Chỉ cần ăn thường xuyên, cả năm không tốn tiền mua thuốc - Ảnh 4
Tiêu thụ vỏ chuối thường xuyên sẽ giúp bạn tăng sức đề kháng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Biết được những loại trái cây không nên bỏ vỏ ở trên, từ bây giờ bạn đừng lãng phí nguồn "thần dược" này nữa nhé.

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