Nhìn 3 giây biết ngay đâu là trứng gà ta, đâu là trứng gà công nghiệp tẩy trắng, cực chuẩn

Với mẹo chọn trứng tươi ngon này, chỉ mất vài giây quan sát bạn đã có thể sở hữu được những quả trứng chất lượng, người bán dù muốn cũng chẳng thể qua mặt.

Rất có thể trước nay bạn vẫn mua nhầm trứng gà công nghiệp bị tẩy trắng, gây nguy hại cho sức khỏe vì không biết mẹo chọn trứng tươi ngon này. Thế nên, hôm nay nhất định đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây nhé. Trứng gà công nghiệp bị tẩy trắng thường có màu trắng hồng hoặc vỏ trứng như có lớp bụi nhám bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet Nhìn vào vỏ trứng Muốn biết cách chọn trứng tươi ngon, trước tiên bạn cần quan sát vỏ trứng. Vỏ của quả trứng gà ta sẽ có màu trắng đục với độ bóng tự nhiên. Đặc biệt, trên vỏ trứng gà ta thường có bám một số vết bẩn. Khi bạn thử gõ nhẹ vào vỏ, sẽ cho âm thanh nghe giòn tai. Hoặc bạn cũng có thể tùy tiện dùng bút vẽ lên vỏ trứng, vì vỏ trứng bóng nên vết bẩn sẽ dễ dàng được lau sạch.

Ngược lại, trứng gà công nghiệp bị tẩy trắng thường có màu trắng hồng hoặc vỏ trứng như có lớp bụi nhám bên ngoài. Tất nhiên, vì đã được tẩy bằng hóa chất nên vỏ trứng rất sạch sẽ, khi gõ vào sẽ cho âm thanh nghe trầm hơn. Trứng gà tự nhiên thường có kích thước không đồng đều - Ảnh minh họa: Internet Nhìn vào kích thước của quả trứng Vì là trứng gà tự nhiên, số lượng trứng được góp từ nhiều con gà mái khác nhau nên trứng gà ta sẽ có kích thước không đồng đều, quả to quả nhỏ, quả tròn quả dài.

Ngược lại, trứng gà công nghiệp bị ngâm hóa chất tẩy trắng sẽ lớn hơn trứng gà ta thông thường, kích thước đều nhau. Nếu thấy trứng chuyển động mạnh hoặc có tiếng động thì đấy là trứng đã để lâu ngày - Ảnh minh họa: Internet Cầm quả trứng lên lắc nhẹ Chỉ cần cầm quả trứng lên khẽ lắc nhẹ, nếu thấy trứng chuyển động mạnh hoặc có tiếng động thì đấy là trứng đã để lâu ngày. Ngược lại, nếu có cảm giác trứng chắc tay, không có tiếng động thì đấy chính là những quả trứng gà ta tươi ngon. Thả trứng vào nước Một quả trứng gà ta ngon khi thả vào nước phần đầu nhọn của trứng sẽ chúi xuống dưới. Trong khi đấy, trứng gà để lâu ngày hay đã bị ngâm hóa chất tẩy trắng sẽ có phần đầu nhọn hướng lên trên. Quết dầu lên vỏ là cách bảo quản trứng được lâu ngày - Ảnh minh họa: Internet Cách bảo quản trứng được lâu ngày mà không cần tủ lạnh - Chẳng cần cho vào tủ lạnh, chỉ cần dùng dầu ăn quết đều bên ngoài vỏ trứng. Cách làm này sẽ hạn chế việc vỏ trứng tiếp xúc với không khí bên ngoài, giúp trứng gà để cả tháng cũng không hỏng. - Lấy một cái thùng giấy, rải một lớp trấu lên rồi đặt trứng gà vào và rắc trấu phủ kín trứng. Cách làm này cũng sẽ giúp bạn bảo quản trứng được lâu ngày.

Mua giá chỉ cần nhìn vào điểm này, đảm bảo chọn được giá đỗ an toàn, không bị ủ thuốc Với mẹo chọn giá đỗ an toàn này, bạn chỉ cần nhìn 3 giây đã biết ngay đâu là giá đỗ đã ngâm hóa chất độc hại, đâu là giá đỗ tự nhiên.

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