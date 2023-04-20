Mua măng cụt đầu mùa để ý 6 điểm, đảm bảo chọn những quả măng cụt ngon ngọt, không lo bị sượng

Chọn quả có núm còn xanh tươi vì núm còn xanh nghĩa là quả mới hái. Không chọn măng cụt có núm cuống bị thâm đen. Đó là quả đã bị hái từ lâu và có thể bị kích chín do thuốc. Khi ăn, sẽ thấy quả có cuống thâm đen vị lạt hoặc chua.

Nếu bạn nhìn thấy vỏ măng cụt có màu đen bóng, cuống bị héo thì tốt nhất là không nên mua, bởi những quả này có thể đã được hái lâu, vỏ đã bị khô lại, không còn ngon.

Khi chọn măng cụt, bạn nên chọn những quả có màu nâu sẫm, cuống vỏ vẫn còn màu xanh tươi mới như vừa được hái.

Ảnh minh họa: Internet

Quan sát phần đáy

Ở dưới đáy quả măng cụt sẽ có 1 hình bông hoa nhỏ nhiều cánh. Mỗi cánh tương đương với một múi bên trong quả măng cụt. Khi đi mua măng cụt, chúng ta nên mua những quả có nhiều cánh, đồng nghĩa với bên trong quả sẽ có nhiều múi. Măng cụt có càng nhiều múi thì càng ít hột.

Không chọn quả có kích cỡ lớn

Khi chọn măng cụt, không nên ham chọn loại quả to. Ngược lại, nên chọn loại quả càng nhỏ và nhiều múi càng tốt. Bởi quả to thì càng nhiều hạt. Quả nhỏ nhiều múi ăn sẽ ngon, ít hạt hơn hẳn.

Ảnh minh họa: Internet

Bóp nhẹ

Bạn có thể dùng tay bóp nhẹ vào quả măng cụt, nếu măng cụt mềm và có độ đàn hồi thì đó là những quả tươi và hương vị sẽ ngon hơn.

Ngược lại, nếu quả măng cụt cứng và khó bóp nghĩa là măng cụt đã được hái lâu nên sẽ không giữ được độ ngon ngọt như những quả vừa mới hái thì bạn không nên chọn.

Quan sát vỏ

Nên chọn những quả có vệt màu vàng ở vỏ hoặc những quả có phần vỏ màu xám, hơi sần sùi. Đây là một trong những dấu hiệu cho biết đó là một quả măng cụt ngọt. Bên cạnh đó nên tránh mua những quả có màu vỏ không thuần nhất, có quầng vàng nâu hay xì mủ màu vàng vì thường đó là những quả đã hỏng ở bên trong.