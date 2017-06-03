Mead Johnson Nutrition hưởng ứng ngày Sữa Thế Giới 2017

Từ ngày 31/5 tới 3/6, công ty Mead Johnson Nutrition (MJN) sẽ tham gia Triển lãm Quốc tế ngành Sữa và sản phẩm Sữa (Vietnam Dairy 2017) tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu Nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Đây là Triển lãm Quốc tế về Sữa và sản phẩm Sữa lần đầu tiên đươc tổ chức tại Việt Nam và diễn ra nhân dịp thế giới kỷ niệm 2 sự kiện lớn đó là Ngày Quốc tế Thiếu nhi và Ngày Sữa thế giới (World Milk Day). Tham gia triển lãm này, MJN sẽ giới thiệu các giải pháp dinh dưỡng nhi khoa tiên tiến cũng như cung cấp kiến thức khoa học cập nhật dành cho các bậc cha mẹ và các chuyên gia y tế.

Với bề dày lịch sử hơn 110 năm, MJN đã để lại những dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực dinh dưỡng nhờ các nghiên cứu khoa học mới có tính đột phá. Những thành công này có ý nghĩa lớn trong việc mang lại sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trên phạm vi toàn cầu. Hiện nay, MJN có hơn 70 sản phẩm được cung cấp ở trên 50 quốc gia, trong đó nổi bật nhất là dòng sản phẩm dinh dưỡng Enfa A+ đã được nhiều bà mẹ và chuyên gia y tế tại nhiều quốc gia tin tưởng lựa chọn.

Kể từ khi có mặt tại Việt Nam từ năm 1997, MJN đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa với mong muốn mang đến khởi đầu tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt Nam như Chương trình “500+ giờ vàng” hợp tác với Hội Nhi khoa Việt Nam tư vấn dinh dưỡng cho các bà mẹ; Dự án “Nâng cao nhận thức về sàng lọc, chẩn đoán và điều trị rối loạn chuyển hóa bẩm sinh” hợp tác với Bộ Y tế và Bệnh viện Nhi TW. Trong suốt quá trình nghiên cứu, sáng tạo và phát triển, các giá trị cốt lõi của MJN luôn được giữ vững với sứ mệnh mang lại sự khởi đầu tốt đẹp nhất cho trẻ em trên toàn thế giới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mead-johnson-nutrition-huong-ung-ngay-sua-the-gioi-2017-204842.html