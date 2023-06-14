Loại rau mọc dại đầy ngoài đường, ai cũng từng thấy qua nhưng không thèm nhặt về ăn, lại là viên thuốc bổ cho sức khỏe, dưỡng phổi, hạ huyết áp

Rau khúc là một loại cây được tìm thấy phát triển ở những nơi ẩm ướt trong ruộng cát, cây thạch nam, ven đường, hồ, mương ven đường và ruộng ngũ cốc...

Rau khúc có tên khoa học Gnaphalium uliginosum là một loài thực vật thân len thuộc họ Cúc (Asteraceae) ⁄ Compositae (họ Aster) cũng bao gồm cỏ phấn hương, hoa cúc, cúc vạn thọ, cúc tần, và nhiều loài khác. Hoặc nó còn có tên Phật nhĩ thảo, thanh minh thảo.

Tuy nhiên, rất ít người sử dụng cây rau khúc vào ẩm thực. Thực tế là rau khúc có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và đã được sử dụng trong y học truyền thống từ hàng trăm năm nay. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các lợi ích của rau khúc mà nhiều người bỏ qua.

Cây rau khúc là một loại thảo mộc, một số bộ phận của cây thường được dùng để làm thuốc, ngoài ra lá rau khúc còn làm thực phẩm chế biến một số món ăn như: rau khúc làm bánh, rau khúc nấu xôi...

Rau khúc thường bị lầm tưởng là cỏ dại và 'vô tác dụng', thế nhưng ít ai biết được những tác dụng của rau khúc đối với sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Theo Đông y, rau khúc có vị ngọt, hơi đắng, tính bình, không độc, đi vào kinh Phế, có tác dụng hóa đàm, trừ phong hàn. Loại rau này được dùng để chữa ho nhiều đờm, cảm lạnh phát sốt, đau gân cốt, bạch đới, ung thũng…

Rau lá khúc giúp điều trị vết thương sưng tấy

Sử dụng rau lá khúc giúp điều trị vết thương sưng tất, vết thương không liền miệng là một trong 5 công dụng trong y học ít người biết đến từ cây khúc

Rau khúc khô 30g, sắc lấy nước uống trong ngày đồng thời giã nát lá rau khúc tươi đắp lên miệng vết thương

trong trường hợp bị rắn cắn ta hái rau khúc tươi, rửa sạch rồi vảy cho hết nước. Cho rau khúc vào giã nhuyễn rồi đắp lên vết thương

Chữa viêm phế quản, suyễn thở do lạnh

Dùng rau khúc khô 15g, hoàng giới tử 15g, tiền hồ 9g, vân vụ thảo 9g, thiên trúc tử 12g, tề ni căn 30g sắc nước uống trong ngày, liên tục 5 ngày. Nói chung cần uống hàng tháng mới thấy rõ tác dụng.

Chữa khí hư bạch đới

Rau khúc 15g, Phượng vĩ thảo (cỏ seo gà) 15g, Đăng tâm thảo (cỏ bấc đèn) 15g, Thổ ngưu tất 12g sắc nước uống trong ngày. Chú ý: Không uống trong những ngày đang hành kinh, có thể gây rong huyết.

Rau khúc có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Rau khúc hỗ trợ điều trị bệnh gout

Bệnh gout cũng được coi là một căn bệnh nhiều người mắc phải, khiến cho người bệnh cảm giác đau nhức xương, khó chịu

Bài thuốc dân gian sử dụng rau lá khúc để hỗ trợ điều trị bệnh gout bằng cách dùng lá và cành non cây rau khúc, rửa sạch, giã nát và đắp vào chỗ sưng, băng cố định lại, có tác dụng giảm đau hiệu quả

Điều trị viêm thanh quản

Cây khúc được sử dụng cả bên trong và bên ngoài trong điều trị viêm thanh quản, viêm đường hô hấp trên và viêm amidan. Đặc biệt ở Nga loại cây này cũng được sử dụng trong điều trị huyết áp cao.