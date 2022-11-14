Đừng tưởng nha đam chỉ có công dụng trong làm đẹp, 4 lợi ích chữa bệnh của nha đem có thể khiến bạn bất ngờ

Chọn thực phẩm 14/11/2022 17:28

Bạn sẽ nhận được bất ngờ này đến bất ngờ khác chỉ với một nguyên liệu duy nhất, nó sẽ khiến cho sức khỏe con người thay đổi từng ngày.

Chữa lành các vết thương

Trong thành phần gel nha đam đã được mọi người biết tới như một loại thuốc giúp trị các vết thương tốt. Nó như một loại thuốc bôi có tác dụng chữa lành nhanh các vết thương ngoài da như các vết bỏng cấp độ một, độ hai, vết loét hiệu quả giúp da bạn mau liền sẹo

Theo một số nghiên cứu cho thấy, gel nha đam có khả năng đẩy nhanh quá trình chữa lành cao hơn các loại thuốc thông thường và không  gây kích ứng cho da của bạn.

Đừng tưởng nha đam chỉ có công dụng trong làm đẹp, 4 lợi ích chữa bệnh của nha đem có thể khiến bạn bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giảm chứng ợ nóng

Bệnh dạ dày và thực quản thường dẫn đến chứng ợ nóng khó chịu. Một cuộc khảo sát năm 2010 cho thấy, thường xuyên sử dụng một lượng từ 30 - 80gram nha đam trong bữa ăn có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của các chứng bệnh dạ dày. Sự lành tính của loại cây này giúp nó trở thành một giải pháp an toàn và hiệu quả cho chứng ợ nóng.

Điều trị hơi thở có mùi

Hơi thở có mùi (hôi miệng) là tình trạng phổ biến, ảnh hưởng đến khoảng 1/4 dân số thế giới. Mặc dù các loại kem đánh răng và nước súc miệng có thể giúp điều trị tình trạng này, song những thành phần hóa học thường không cho hiệu quả mong muốn.

Thay vào đó, bạn hãy dùng nha đam. Bên cạnh đặc tính kháng khuẩn, nha đam còn chứa hợp chất chống viêm gọi là beta-Sisterol, có tác dụng làm dịu triệu chứng khó tiêu do axit, diệt vi khuẩn đường miệng – một trong những nguyên nhân chính khiến hơi thở có mùi.

Nha đam không có tác dụng như nước súc miệng và kem đánh răng, nhưng khi dùng kết hợp với thuốc muối sẽ đem lại hiệu quả khử mùi tuyệt vời.

Đừng tưởng nha đam chỉ có công dụng trong làm đẹp, 4 lợi ích chữa bệnh của nha đem có thể khiến bạn bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làm giảm đường huyết

 

Dùng 2 muỗng canh nước ép nha đam không đường mỗi ngày có thể giúp giảm đường huyết đối với người bệnh tiểu đường tuýp 2. Dù vậy những người bị bệnh tiểu đường cần thận trọng khi dùng nha đam chung với thuốc hạ đường huyết, vì sự kết hợp này có thể làm hạ đường huyết của bạn đến mức nguy hiểm.

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