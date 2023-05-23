Có 3 loại thực phẩm được nhiều người sử dụng nhiều nhất trong việc thanh lọc cơ thể, làm mát gan và trị tá bón, giúp tiêu hóa tốt. Tuy nhiên, khoan vội mừng vì có những nguyên tắc ''ngầm'' của các loại thực phẩm này khiến bạn phải dè chừng khi ăn, cùng tìm hiểu để tránh rước bệnh oan uổng nhé!

Theo y học hiện đại, mướp đắng vừa là loại trái cây, vừa là loại rau bổ dưỡng. Nó cung cấp một loạt chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, bao gồm: Vitamin A, B1, B2, B3, B9, C và E và một số loại khoáng chất thiết yếu như canxi, kali, phốt pho, kẽm, magie và sắt.

Mướp đắng là loại rau quả độc đáo. Khác với những loại quả khác, thông thường khi chín thì có vị ngọt, nhưng riêng với mướp đắng, càng chín thì vị của nó càng đắng tăng thêm.

Mướp đắng là thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng phụ của mướp đắng

Tuy nhiên trong mướp đắng có chứa chất charantin, Polypeptid-P và Vicine có khả năng làm hạ đường huyết, dẫn đến tụt huyết áp. Các chuyên gia y tế cho rằng, nếu lạm dụng, ăn quá nhiều mướp đắng có thể ảnh hưởng không tốt đến tiêu hóa, gây tiêu chảy, ảnh hưởng đến dạ dày.

Mướp đắng có thể gây co thắt tử cung, xuất huyết và dẫn đến sảy thai. Ngoài ra, phụ nữ mang thai ăn nhiều mướp đắng có thể gây kích thích tử cung và dẫn đến sinh non. Thậm chí việc ăn mướp đắng ngay khi mới phẫu thuật sẽ gây cản trở quá trình kiểm soát đường huyết của bệnh nhân.

Dù mướp đắng nhiều tác dụng tốt với sức khỏe nhưng chính vì loại quả này có nhiều dược tính nên 4 nhóm người sau đây không nên ăn mướp đắng phải kể đến như: người huyết áp thấp, người có vấn đề về hệ tiêu hóa, phụ nữ mang thai và cho con bú, người mới phẫu thuật.

2. Nước mía

Chất policosanol trong nước mía giúp làm giảm cholesterol xấu của cơ thể, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Nước mía còn có tác dụng làm tăng cường chức năng gan, chống ung thư, làm dịu hệ thống tiêu hóa, hỗ trợ trị mụn...

Nước mia giúp giải nhiệt, trị mụn - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng phụ của nước mía

Tuy nhiên, nếu đang sử dụng các loại thuốc như thuốc bổ sung, chống đông máu, bạn không nên uống nước mía. Các loại thuốc này sẽ cản trở tác dụng của policosanol, khiến công dụng của nó trở nên vô nghĩa. Đồng thời, mía có tính lạnh và hàm lượng đường rất cao nên đối với người đường ruột yếu, hay đầy bụng và đi lỏng không nên sử dụng nước mía thường xuyên.

Ngoài ra, đường chiếm 70% lượng dinh dưỡng trong nước mía, còn lại là chất béo, đạm và bột. Vì vậy, nước mía cung cấp rất nhiều năng lượng và chất dinh dưỡng, dễ gây tăng cân, béo phì đối với những ai muốn giảm cân.

Để giảm cảm giác nghén, nhiều bà bầu thường chọn mía làm món ăn vặt. Tuy nhiên, nếu nạp quá nhiều đường trong thai kỳ sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ, gây ảnh hưởng cho sức khỏe của mẹ và bé.

3. Cải thảo

Cải thảo là loại rau quen thuộc trong các bữa cơm gia đình bởi nó chứa nhiều dưỡng chất tăng cường sức khỏe. Cải thảo chứa lượng đáng kể vitamin B9, là công cụ chính để cải thiện hoạt động của tim. Thường xuyên bổ sung cải thảo trong thực đơn ăn uống sẽ giúp giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt như tăng huyết áp, chóng mặt, thay đổi tâm trạng… nhờ vào hàm lượng sắt cao trong loại rau này.

Ngoài ra, cải thảo là nguồn cung cấp vitamin C, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi cảm lạnh và ho. Đồng thời, Hàm lượng vitamin B6 trong cải thảo có khả năng đối phó với một số chứng rối loạn cảm xúc.

Trong 100g cải thảo chứa 21mg phốt pho và 32mg canxi, tương đương 3% và 3,2% giá trị khuyến nghị hàng ngày. Nhờ đó mà khi tiêu thụ cải thảo thường xuyên sẽ giúp xương và răng chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương, sâu răng cũng như các vấn đề về nướu.

Cải thảo chứa lượng đáng kể vitamin B9, tốt cho tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng phụ của cải thảo

Cải thảo có tính hàn (lạnh), do đó những người cơ địa lạnh nếu ăn nhiều sẽ gặp gây lạnh bụng, tiêu chảy. Người đường tiêu hóa kém cũng khó tiêu hóa lượng lớn chất xơ thô của cải thảo nếu ăn nhiều.

Với người đang bị táo bón, đi tiểu ít, nếu ăn cải thảo sống, cải thảo muối, cải thảo được làm thành kim chi sẽ khiến tình trạng táo bón càng thêm nghiêm trọng.

Phụ nữ đang mang thai hay bị chứng trào ngược, khó tiêu, dị ứng không nên ăn nhiều cải thảo. Nếu ăn nhiều sẽ bị khó tiêu, dị ứng, trào ngược thường xuyên, nặng hơn, không tốt cho sức khỏe của chính mình và thai nhi.