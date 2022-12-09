Chuyên gia cảnh báo hạn chế ăn nhiều các loại thịt sau, bởi nguy cơ tiềm tàng gây hại đến sức khỏe

Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho biết các sản phẩm thịt chế biến sẵn đều phải trải qua quá trình tẩm ướp, sấy khô, lên men, hun khói hoặc các cách xử lý khác đển làm tăng hương vị hoặc kéo dài thời hạn sử dụng. Chất béo trong thịt chế biến sẵn có thể là một trong những yếu tố gây ung thư đường ruột.

Tất nhiên, không có nghĩa là ăn thịt đã qua chế biến chắc chắn sẽ dẫn đến ung thư, thỉnh thoảng ăn cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe . Tuy nhiên, khi lựa chọn các sản phẩm thịt chế biến, hãy cố gắng chọn các sản phẩm được sản xuất bởi các nhà sản xuất uy tín, vì các chất phụ gia được các nhà sản xuất uy tín sử dụng về cơ bản tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia.

Bên cạnh đó, các sản phẩm thịt chế biến như thịt xông khói, xúc xích, giăm bông, lạp xưởng được thêm muối và nitrite trong quá trình sản xuất. Nitrite cùng kết hợp với các amin bị phân hủy bởi protein có thể hợp thành chất gây ung thư "nitrosamine".

2. Những vùng thịt có các tuyến nội tiết và bạch huyết

Nghiên cứu chỉ ra rằng, các tính chất hóa lý của thyroxine có trong các tuyến này tương đối ổn định và cần được phá hủy trên 600 độ C. Vì thế rất khó để phá hủy nó bằng các phương pháp nấu ăn thông thường. Ăn quá nhiều thyroxine có thể ảnh hưởng đến hệ thống nội tiết của chúng ta, gây ra sự khó chịu về thể chất như buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu như các tuyến nội tiết quen mặt với người Việt hơn và phân bổ chính ở các cơ quan nội tạng, thì các hạch bạch huyết hoạt động như các mô miễn dịch của cơ thể. Nó tích lũy một số lượng lớn vi sinh vật và độc tố gây bệnh, vì thế khi ăn vào cơ thể, nó sẽ trực tiếp gây ra các bệnh truyền nhiễm hoặc ngộ độc khác nhau. Ở động vật, hạch bạch huyết tập trung nhiều ở một số vùng như cổ, nách, bụng,...

3. Các loại thịt đỏ

Theo các nhà nghiên cứu, mặc dù thịt đỏ có những lợi ích dinh dưỡng cao nhưng xét về tổng thể, ăn nhiều thịt đỏ hại nhiều hơn lợi. Thịt đỏ giàu hàm lượng protein hơn các loại thực phẩm khác nên cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa, từ đó dẫn tới việc các hợp chất gây ung thư sẽ tích tụ lại trong cơ thể, gây tổn thương thành ruột và dẫn tới ung thư đại tràng.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, chất béo bão hòa (còn gọi là axít bão hòa) được tìm thấy trong mỡ động vật, bơ, sữa, phô mai và các loại dầu thực vật. Thịt đỏ thường chứa nhiều chất béo bão hòa và do vậy làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.