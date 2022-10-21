Chị em văn phòng đừng vội bỏ qua 6 loại thực phẩm hạn chế bức xạ máy tính khiến làn da xỉn màu

Chọn thực phẩm 21/10/2022 18:13

Bức xạ máy tính có thể gây hại cho làn da, khiến làn da xỉn màu. Chị em nhớ bổ sung thêm những loại thực phẩm dưới đây để giảm thiểu được việc bức xạ máy tính ảnh hưởng đến cơ thể.

Trà xanh

Trà xanh có chứa polyphenol và lipopolysaccharide có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi ảnh hưởng của các tia bức xạ điện từ phát ra từ máy tính.

Khi làm việc với máy tính, bạn có thể chuẩn bị sẵn một ly trà xanh ở bên cạnh, vừa giúp chống bức xạ, vừa bổ sung nước lại giúp cơ thể tỉnh táo và minh mẫn hơn.

Chị em văn phòng đừng vội bỏ qua 6 loại thực phẩm hạn chế bức xạ máy tính khiến làn da xỉn màu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rong biển

Với thành phần giá trị dinh dưỡng cao và giúp cơ thể phòng chống được nhiều căn bệnh nên rong biển đóng vai trò quan trọng để bảo vệ cơ thể khỏi các tác hại từ tia bức xạ. Do chứa một hàm lượng chất sodium alginate - là một loại muối natri của axit alginic nên rong biển có khả năng hấp thụ các chất phóng xạ bên trong đường ruột tương đối cao. Từ đó sẽ giảm bớt các thiệt hại do tia bức xạ gây ra khi phải sử dụng máy tính quá lâu.

Cà rốt

Cà rốt là loại thực phẩm quen thuộc, rất dễ tìm. Loại thực phẩm màu cam này chứa rất nhiều vitamin và các khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, đặc biệt là beta carotene - một chất chứa công dụng bảo vệ tế bào tránh khỏi tác hại của tia tử ngoại và tia bức xạ từ bên ngoài.

Đó là lý do vì sao bạn nên bổ sung cà rốt thường xuyên vào chế độ ăn uống hàng ngày để hạn chế bức xạ máy tính gây hại cho làn da.

Song, vì có chứa nhiều vitamin A nên chỉ bổ sung cà rốt một lượng vừa đủ cho một ngày chứ không nên quá lạm dụng sẽ gây ảnh hưởng xấu tới gan, kéo theo hậu quả vàng da do thừa vitamin A.

Chị em văn phòng đừng vội bỏ qua 6 loại thực phẩm hạn chế bức xạ máy tính khiến làn da xỉn màu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vừng đen

Những hạt vừng nhỏ bó có khả năng ngăn chặn các tia bức xạ gây hại cho cơ thể. Các thành phần dinh dưỡng có trong vừng đen có công dụng giúp thận bài tiết và đào thại độc tố, chất phóng xạ, bức xạ nhiệt ra khỏi cơ thể qua đường nước tiểu.

Các loại đậu màu xanh

Đậu xanh được biết đến là loại thực phẩm có chứa nhiều provitamin A và lipopolysaccharide, với tác dụng giúp thanh lọc cơ thể và bài tiết tốt. Vậy nên, nếu bạn chăm ăn đậu xanh khi phải sử dụng máy tính quá nhiều thì sẽ thúc đẩy tốc độ trao đổi chất và giải phóng độc tố ra khỏi cơ thể nhanh hơn đó.

Cà chua

Tác dụng làm đẹp da của cà chua thì không phải bàn cãi, bởi cà chua giàu dinh dưỡng nên sẽ nuôi dưỡng và bảo vệ da từ sâu bên trong. Bên cạnh đó, cà chua còn được biết đến là loại thực phẩm chứa hàm lượng lycopene cao nên giúp ngăn chặn tia tử ngoại và tia bức xạ ngay từ bên ngoài.

Ngoài ra, các hoạt chất trong cà chua sẽ có tác dụng thúc đẩy collagen và elastin từ bên trong nên làm tăng độ đàn hồi trên da và giảm thiểu tình trạng thâm nám da, giúp làn da trở nên trắng sáng, mịn màng hơn.

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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe thực phẩm hạn chế bức xạ máy tính

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