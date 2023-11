Chị em đi chợ mua củ cải nhớ áp dụng 5 mẹo này, đảm bảo chọn đúng củ cải ngon như ý!

Không nên mua những củ có vỏ hơi sần. Phần vỏ không nhẵn nhụi chứng tỏ trong quá trình trồng chúng hút được ít nước, bên trong ruột sẽ cứng hơn, hương vị kém thơm ngon.

Ngoài ra, với loại củ cải bình thường, vỏ sẽ có màu trắng tự nhiên hoặc trắng có lẫn chút đất. Nếu củ cải trông đặc biệt trắng và bóng bẩy thì có thể chúng đã được ngâm thuốc để trông bắt mắt hơn.

Củ cải bị dập nát hoặc vỏ bị xước nhiều thì không nên mua. Loại này ăn vừa không ngon lại không bảo quản được lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Thử trọng lượng

Khi mua củ cải, chúng ta phải chọn hai củ cải có kích thước bằng nhau, sau đó dùng tay trái và tay phải để xem củ cải nào nặng hơn thì chúng ta chọn mua củ cải đó. Củ cải càng nặng thì độ ẩm càng nhiều, vì vậy bạn nhớ cân nặng củ cải khi mua nhé.

Nhìn vào lá củ cải

Khi mua củ cải trắng, hãy quan sát, nếu phần lá củ cải xanh hoàn toàn thì củ cải như vậy thu hoạch chưa lâu. Nó thuộc về củ cải tươi hoàn toàn, và những củ cải như vậy là tốt nhất.

Nếu củ cải mà bạn gặp không có lá hoặc lá đã ngả sang màu vàng thì bạn không được mua. Củ cải đã được hái từ lâu hay bị rỗng ruột, thâm đen. Khi gặp hai loại củ này nói chung không nên mua, nên mua củ mà có lá tươi.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn vào rễ

Cuối cùng, chúng ta phải quan sát phần rễ của củ cải, nhìn chung củ cải càng tươi, phần rễ ở phía dưới càng ít (1 rễ) và dài. Những củ như vậy là loại củ có đủ dinh dưỡng.

Nếu củ cải có rễ to và ngắn thì chứng tỏ đây là loại củ cải thiếu dinh dưỡng, tốt nhất không nên mua.

Nhìn vào kích thước

Khi mua củ cải, với những củ quá to thì càng cần phải lưu ý. Nếu không nắm chắc được bên trong có ngon hay không thì tốt nhất không nên chọn những củ như vậy. Hãy chọn những củ có kích thước vừa phải. Nếu củ cải quá to sẽ làm loãng hết chất dinh dưỡng trong củ cải để đáp ứng nhu cầu sinh trưởng của nó, do đó, ruột củ cải sẽ dễ bị rỗng.

Còn với những củ cải quá nhỏ thì chu kỳ sinh trưởng sẽ rất ngắn. Khi củ cải chưa phát triển hết thì vị hăng của nó tương đối nặng, mùi vị sẽ rất kém so với các loại củ khác.

Vì vậy, những củ cải có kích thước vừa phải sẽ có đủ độ ẩm, ngọt, giòn là thích hợp mua nhất.