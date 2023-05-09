Chị em đi chợ mua củ cải nhớ áp dụng 5 mẹo này, đảm bảo chọn đúng củ cải ngon như ý!

Chọn thực phẩm 09/05/2023 14:22

Tiết lộ cho chị em bí quyết chọn mua được củ cải ngon, chị em vẫn có thể áp dụng những mẹo này khi đi mua cà rốt đấy!

Nhìn vào vỏ củ cải

Củ cải có hình dạng tròn đều, vỏ nhẵn mịn là loại ngon. Trong quá trình sinh trưởng, củ cải đủ hút đủ nước và phát triển tốt nên phần vỏ mịn màng. Loại củ cải này ăn sẽ ngon ngọt hơn. Bạn cũng có thể bảo quản củ cải này trong thời gian dài hơn. Dù để 10 ngày thì củ cải vẫn tươi ngon, mọng nước.

Với những củ có vỏ teo lại hoặc có dấu hiệu bị mềm nhũn thì không nên mua.

 

Không nên mua những củ có vỏ hơi sần. Phần vỏ không nhẵn nhụi chứng tỏ trong quá trình trồng chúng hút được ít nước, bên trong ruột sẽ cứng hơn, hương vị kém thơm ngon.

Ngoài ra, với loại củ cải bình thường, vỏ sẽ có màu trắng tự nhiên hoặc trắng có lẫn chút đất. Nếu củ cải trông đặc biệt trắng và bóng bẩy thì có thể chúng đã được ngâm thuốc để trông bắt mắt hơn.

Củ cải bị dập nát hoặc vỏ bị xước nhiều thì không nên mua. Loại này ăn vừa không ngon lại không bảo quản được lâu.

Chị em đi chợ mua củ cải nhớ áp dụng 5 mẹo này, đảm bảo chọn đúng củ cải ngon như ý! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thử trọng lượng

Khi mua củ cải, chúng ta phải chọn hai củ cải có kích thước bằng nhau, sau đó dùng tay trái và tay phải để xem củ cải nào nặng hơn thì chúng ta chọn mua củ cải đó. Củ cải càng nặng thì độ ẩm càng nhiều, vì vậy bạn nhớ cân nặng củ cải khi mua nhé.

Nhìn vào lá củ cải

Khi mua củ cải trắng, hãy quan sát, nếu phần lá củ cải xanh hoàn toàn thì củ cải như vậy thu hoạch chưa lâu. Nó thuộc về củ cải tươi hoàn toàn, và những củ cải như vậy là tốt nhất.

Nếu củ cải mà bạn gặp không có lá hoặc lá đã ngả sang màu vàng thì bạn không được mua. Củ cải đã được hái từ lâu hay bị rỗng ruột, thâm đen. Khi gặp hai loại củ này nói chung không nên mua, nên mua củ mà có lá tươi.

Chị em đi chợ mua củ cải nhớ áp dụng 5 mẹo này, đảm bảo chọn đúng củ cải ngon như ý! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn vào rễ

Cuối cùng, chúng ta phải quan sát phần rễ của củ cải, nhìn chung củ cải càng tươi, phần rễ ở phía dưới càng ít (1 rễ) và dài. Những củ như vậy là loại củ có đủ dinh dưỡng.

Nếu củ cải có rễ to và ngắn thì chứng tỏ đây là loại củ cải thiếu dinh dưỡng, tốt nhất không nên mua.

Nhìn vào kích thước

Khi mua củ cải, với những củ quá to thì càng cần phải lưu ý. Nếu không nắm chắc được bên trong có ngon hay không thì tốt nhất không nên chọn những củ như vậy. Hãy chọn những củ có kích thước vừa phải. Nếu củ cải quá to sẽ làm loãng hết chất dinh dưỡng trong củ cải để đáp ứng nhu cầu sinh trưởng của nó, do đó, ruột củ cải sẽ dễ bị rỗng.

Còn với những củ cải quá nhỏ thì chu kỳ sinh trưởng sẽ rất ngắn. Khi củ cải chưa phát triển hết thì vị hăng của nó tương đối nặng, mùi vị sẽ rất kém so với các loại củ khác.

Vì vậy, những củ cải có kích thước vừa phải sẽ có đủ độ ẩm, ngọt, giòn là thích hợp mua nhất.

5 loại trái cây mùa hè ‘đã mắt’, ‘đã miệng’, 10 người ăn hết 9 người mê nhưng đụng một miếng cũng phải cẩn thận vì gây ức chế cho gan, nóng trong, nổi mụn

5 loại trái cây mùa hè ‘đã mắt’, ‘đã miệng’, 10 người ăn hết 9 người mê nhưng đụng một miếng cũng phải cẩn thận vì gây ức chế cho gan, nóng trong, nổi mụn

5 loại trái cây sau cực kì ngon miệng, nhưng chớ dại đụng nhiều vì đều mang tính nóng, lượng đường cao dễ gây hại cho gan, phát sinh mụn nhọn, mẩn ngứa.

Xem thêm
Từ khóa:   chọn thực phẩm củ cải mẹo chọn mua củ cải

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'