Chỉ cần dùng những loại trái cây cực tốt này, nam giới sẽ chẳng còn mệt mỏi khi 'yêu'

Chọn thực phẩm 04/05/2018 11:31

Chuối, lựu hay dưa hấu... không chỉ là những loại trái cây có lợi cho sức khỏe mà còn rất tốt cho nam giới trong "chuyện ấy".

Yếu sinh lý là tình trạng nam giới không có khả năng khiến cả hai cùng thăng hoa đúng nghĩa. Nếu kéo dài điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống vợ chồng, thậm chí có thể khiến nam giới mất đi khả năng làm cha.

Chỉ cần dùng những loại trái cây cực tốt này, nam giới sẽ chẳng còn mệt mỏi khi 'yêu' - Ảnh 1
Yếu sinh lý là nỗi ám ảnh đáng sợ của nhiều quý ông - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc dùng thuốc điều trị, chị em phụ nữ có thể bổ sung thêm những loại trái cây này vào chế độ ăn của chàng để tăng cường khả năng giường chiếu.

Những loại trái cây quen thuộc tốt cho nam giới trong "chuyện ấy"

Lựu

Theo một nghiên cứu của Đại học Queen Margaret (Anh), lựu không chỉ là loại trái cây tốt cho sức khỏe hay làm đẹp của chị em mà còn giúp cải thiện phong độ cho nam giới vô cùng hữu hiệu.

Mỗi ngày dùng một trái lựu hoặc uống nước ép trong khoảng 1 tháng, nồng độ testosterone ở các quý ông sẽ tăng lên đáng kể và có những biểu hiện như: râu mọc nhanh, giọng nói trầm hơn, đặc biệt giúp "chuyện ấy" trở nên hoàn hảo.

Chỉ cần dùng những loại trái cây cực tốt này, nam giới sẽ chẳng còn mệt mỏi khi 'yêu' - Ảnh 2
Bơ không chỉ là loại hoa quả thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nghiên cứu trên thế giới phát hiện, bơ chứa nhiều kali và axit folic, không chỉ cung cấp năng lượng mà còn giúp các quý ông mạnh mẽ hơn khi "lâm trận".

Ngoài ra, bơ còn chứa nhiều chất béo không bão hòa nên rất có lợi cho hoạt động của tim mạch, giúp máu lưu thông đến tất cả các bộ phận tốt hơn, trong đó có "cậu nhỏ".

Chuối

Chuối là nguồn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất tốt cho sức khỏe cả nam lẫn nữ. Đặc biệt, đối với những nam giới đang mắc chứng xuất tinh sớm, chuối là một phương thuốc điều trị vô cùng hiệu quả.

Chỉ cần dùng những loại trái cây cực tốt này, nam giới sẽ chẳng còn mệt mỏi khi 'yêu' - Ảnh 3
Mỗi ngày ăn 2 quả chuối sẽ giúp cải thiện phong độ phòng the cho các chàng - Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu của các chuyên gia thuộc trường Đại học Havard (Mỹ) đã chỉ ra, magie rất quan trọng đối với sức khỏe sinh sản của các quý ông. Nếu cơ thể thiếu khoáng chất này, chất lượng và số lượng "chiến binh" sẽ suy giảm, nếu không sớm điều trị có thể dẫn đến vô sinh.

Dưa hấu

Theo nghiên cứu của trường Đại học Texas (Mỹ), dưa hấu có công dụng làm tăng ham muốn tình dục như thuốc Viagra và các loại thuốc trị rối loạn cương dương khác.

Bởi vì trong dưa hấu có chứa nhiều citrulline, loại axit amin giúp máu lưu thông tốt, từ đó "cậu nhỏ" sung sức hơn trong lúc gần gũi.

Dâu tây

Chỉ cần dùng những loại trái cây cực tốt này, nam giới sẽ chẳng còn mệt mỏi khi 'yêu' - Ảnh 4
Dâu tây giúp cải thiện sức khỏe phòng the ở các chàng vô cùng hữu hiệu - Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây là loại quả chứa rất nhiều chất chống oxy hóa nên rất tốt cho tim và các mạch máu trong cơ thể. Một trái tim khỏe mạnh và khả năng tuần hoàn máu tốt sẽ giúp ích cho nam giới trong chuyện phòng the vì chúng giúp "cậu nhỏ" dai sức hơn.

Ngoài ra, trong dâu tây còn chứa nhiều vitamin C, có lợi trong việc cải thiện chất lượng của "con giống". Vì thế, nếu bạn và chồng đang mong muốn có con, tốt nhất nên chú ý bổ sung những món ăn được chế biến từ dâu tây.

Với danh sách những loại trái cây tốt cho nam giới trong "chuyện ấy", chúc vợ chồng bạn sẽ luôn hạnh phúc và khỏe mạnh.

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Từ khóa:   chuyện ấy yếu sinh lý

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