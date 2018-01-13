Cách khử độc măng tươi hiệu quả nhất để mâm cơm ngày Tết an toàn

Chọn thực phẩm 13/01/2018 16:31

Đây là cách khử độc măng tươi hiệu quả nhất giúp chị em nội trợ có được món ăn ngon và an toàn cho mâm cơm ngày Tết.

Măng tươi là món ăn được nhiều người yêu thích như để xào hay nấu canh... Đặc biệt vào những ngày Tết, canh măng giò heo là một trong những món ăn không thể thiếu trong mâm cơm của nhiều gia đình Việt.

Cách khử độc măng tươi hiệu quả nhất để mâm cơm ngày Tết an toàn - Ảnh 1
Món canh măng tươi giò heo rất được yêu thích trong những bữa ăn đầu năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên nếu không biết cách chế biến, độc tố trong măng tươi có thể gây ngộ độc thậm chí là tử vong.

Cách khử độc măng tươi hiệu quả nhất để mâm cơm ngày Tết an toàn - Ảnh 2
Độc tố trong măng tươi có thể gây chết người nếu không được chế biến đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, để giúp chị em có được những món ăn làm từ măng vừa ngon vừa đảm bảo an toàn cho cả gia đình, bài viết dưới đây xin chia sẻ một số cách khử độc măng tươi đơn giản.

Cách khử độc măng tươi hiệu quả để có món ngon và an toàn ngày Tết

Ngâm măng qua đêm

Khi mua măng tươi về, bạn nên lột hết bẹ lá (vỏ măng), rửa sạch đất cát rồi cắt thành lát mỏng hoặc xé nhỏ thành sợi đem ngâm vào nước sạch qua đêm cho bớt độc. Trước khi chế biến món ăn, bạn rửa lại nhiều lần với nước sạch.

Luộc măng với nước vo gạo và ớt

Măng tươi để cả vỏ xếp gọn trong nồi, cho thêm vài trái ớt đã bỏ hạt rồi đổ nước vo gạo vào ngập gần hết măng. Đun lửa vừa, thử thấy măng mềm thì tắt lửa.

Cách khử độc măng tươi hiệu quả nhất để mâm cơm ngày Tết an toàn - Ảnh 3
Nước vo gạo và ớt sẽ giúp bạn loại bỏ được chất độc trong măng tươi - Ảnh minh họa: Internet

Chờ măng nguội, vớt ra lột vỏ, rồi xả lại vài lần bằng nước sạch. Phương pháp này không chỉ loại được độc tố mà măng sẽ không còn vị đắng và món ăn sẽ trở nên thơm ngon hơn rất nhiều.

Luộc và ngâm măng qua nước vo gạo

Măng tươi mới mua về, bạn lột sạch vỏ và cho vào nồi luộc khoảng 2-3 lần. Sau đó mang ra ngâm nước vo gạo trong vòng 2 ngày là có thể dùng được. Lưu ý: Phải thay nước vo gạo 2 lần/ngày để đảm bảo an toàn.

Cách khử độc măng tươi hiệu quả nhất để mâm cơm ngày Tết an toàn - Ảnh 4
Luộc măng và ngâm qua nước vo gạo sẽ giúp khử hoàn toàn chất độc - Ảnh minh họa: Internet

Để đỡ tốn thời gian hơn, chị em có thể luộc măng nhiều lần cho đến khi nào mềm thì đem rửa lại bằng nước sạch là có thể chế biến được.

Dùng lá bồ ngót

Cách khử độc măng tươi hiệu quả nhất để mâm cơm ngày Tết an toàn - Ảnh 5
Với một nắm lá bồ ngót, bạn có thể khử nhanh độc tố có trong măng tươi - Ảnh minh họa: Internet

Măng mua về lột vỏ, rửa sạch rồi cắt thành từng lát nhỏ cho vào nồi, bỏ thêm nắm lá bồ ngót và bắt đầu luộc. Khi măng đã chín, bạn chắt hết nước và bỏ lá bồ ngót ra ngoài rồi xả lại với nước lạnh vài lần là có thể đem chế biến món ăn.

Lưu ý: Trong quá trình luộc măng, khi nước sôi cần mở nắp nồi để chất độc có trong măng bốc hơi ra ngoài.

Ngoài ra, khi chọn măng nếu thấy những cây có màu trắng hay vàng bất thường hoặc có mùi lạ, bạn không sử dụng bởi chúng có thể đã bị ngâm trong hóa chất độc hại.

Với những cách khử độc măng tươi đơn giản trên, bạn sẽ yên tâm cùng gia đình thưởng thức những món ăn ngon trong bữa cơm ngày Tết sắp tới!

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