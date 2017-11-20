Bật mí tác dụng của đu đủ chín với vòng 1 cho vòng 1 nảy nở, căng đầy

Chọn thực phẩm 20/11/2017 07:39

Vòng 1 lép, không đầy đặn giờ đây sẽ được cải thiện tích cực khi các chị em biết đến tác dụng của đu đủ chín với vòng 1 cũng như cách tăng vòng 1 bằng đu đủ đơn giản, dễ làm lại vô cùng an toàn trong bài nhé.

Nhiều bạn nữ thường tự ti với vòng 1 nhỏ của mình. Khuôn ngực nhỏ sẽ làm giảm đi sự quyến rũ của phái nữ. Nhưng xin đừng chớ thất vọng vội. Đu đủ chín chính là một thần dược giúp các bạn nữ tăng kích cỡ vòng 1. Tác dụng của đu đủ chín với vòng 1 là không thể bàn cãi. Thậm chí một số loại kem làm nở ngực, tăng kích thước vòng 1 cũng được chiết xuất từ đu đủ. Vậy cách chế biến đu đủ thế nào để có thể tăng tác dụng của đu đủ chín với vòng 1? Hãy cùng tham khảo các tác dụng của đu đủ chín với vòng 1 qua các cách chế biến sau nhé.

Không thể bỏ qua các tác dụng của đu đủ chín với vòng 1 cho vòng 1 đẹp hấp dẫn

Tác dụng của đu đủ hầm chân giò cho thon đùi nở ngực

Đu đủ chín hầm chân giò giúp tăng kích cỡ vòng 1 hiệu quả
Đu đủ chín hầm chân giò giúp tăng kích cỡ vòng 1 hiệu quả. Ảnh: Internet

Một điều tiên quyết là đu đủ tự thân nó chỉ có tác dụng hạn chế. Tác dụng của đu đủ chín với vòng 1 chỉ hiệu quả nhất khi kết hợp cùng các loại thực phẩm khác. Bạn cần biết rằng, ngực phụ nữ có chứa nhiều các nang sữa và bao quanh đó là các mô mỡ. Do đó, muốn tăng kích thước núi đôi, bạn cần bổ sung thêm các thực phẩm có chứa đạm và mỡ. Chân giò là một loại thực phẩm rất phù hợp trong trường hợp này. Và món đu đủ hầm chân giò cũng rất ngon và dễ ăn. Cách chế biến món đu đủ hầm chân giò đúng chuẩn như sau:

  • Đu đủ chín vừa tới (loại ương ương vàng, hơi ngả đỏ là phù hợp nhất) 1 quả
  • Chân giò rửa sạch, cạo lông, cắt khúc cho vừa miếng hoặc để nguyên cũng được, không nên bỏ da vì da có gelantin giúp tăng đàn hồi cho núi đôi.
  • Đu đủ rửa sạch, bỏ vỏ, hạt, cắt khúc cho vừa miếng.
  • Cho thêm đậu đỏ, đậu đen, cà rốt tùy ý thích
  • Ninh hầm vừa đủ độ chín (không nên hầm nhừ đu đủ quá vì sẽ mất chất)
  • Bắc ra ăn nóng để tăng cường hiệu quả.

Đu đủ, cũng như một số loại đậu có chứa các enzyme thúc đẩy sự tăng tiết ra của các hormone nữ phytoestrogen, loại hormone này có tác dụng tăng cường sự phát triển của núi đôi.

Bạn nên ăn món này tầm 2 lần/tuần, ăn nhiều hơn cũng được nếu bạn thích. Kết hợp cùng tập thể dục thường xuyên, và chú trọng massage vòng 1 thường xuyên sẽ cho kết quả tốt nhất.

Sinh tố đu đủ làm tăng kích thước núi đôi

Trong trường hợp bạn là người bận rộn, món đu đủ hầm chân giò có thể làm tốn đáng kể thời gian quý báu của bạn. Vậy thì sinh tố đu đủ sẽ là món thay thế phù hợp. Lúc này tác dụng của đu đủ chín với vòng 1 có giảm đi đôi chút nhưng bù lại, do được sử dụng thường xuyên thì sẽ cho kết quả tương đương.

Sinh tố đu đủ chín <a target='_blank' data-cke-saved-href='http://www.phunuvagiadinh.vn/lam-dep-8' href='http://www.phunuvagiadinh.vn/lam-dep-8'><a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/lam-dep-8'>làm đẹp</a></a> vòng 1 hiệu quả dài lâu
Sinh tố đu đủ chín làm đẹp vòng 1 hiệu quả dài lâu. Ảnh: Internet

Cách làm sinh tố đu đủ rất đơn giản.

  • Đu đủ chín đỏ (loại chín hẳn chứ đừng ương ương nhé)
  • Mật ong 1 thìa
  • Đu đủ xay nhuyễn rồi pha thêm mật ong uống kèm cho đủ vị. Có thể cho thêm đá cho dễ uống.

Nên uống sinh tố đu đủ này mỗi ngày vào buổi sáng hoặc buổi tối sẽ cho tác dụng tốt nhất (uống buổi sáng tốt hơn). Bật mí cho bạn biết thêm là món sinh tố này không chỉ làm tăng kích thước vòng 1 mà còn có thể làm đẹp da nữa đấy.

Đu đủ cùng sắn dây giúp tăng kích thước núi đôi

Đu đủ kết hợp sắn dây làm đẹp vòng 1 an toàn, đơn giản tại nhà
Đu đủ kết hợp sắn dây làm đẹp vòng 1 an toàn, đơn giản tại nhà. Ảnh: Internet

Đây là một bài thuốc được truyền lại từ xưa từ thời phong kiến. Khi các quý phi, tài nhân,...muốn cho đức vua để ý tới mình thì cần làm tăng kích thước núi đôi để tăng sự hấp dẫn của bản thân. Và bài thuốc này có chứa đu đủ chín trong đó. Công thức bài thuốc như sau:

  • Đu đủ chín 1 nửa quả
  • Bột sắn dây 3 thìa.

Ăn kèm đu đủ chín với bột sắn vào buổi sáng, tăng cường vào những ngày đèn đỏ để điều hòa kinh nguyệt.

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