Ăn cua đồng mùa mưa kiểu này chẳng khác nào tự hại mình

Chọn thực phẩm 21/10/2017 13:24

Trong những ngày mưa, cua đồng trở thành món ăn được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, nếu ăn không đúng cách sẽ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe.

Cua đồng là thực phẩm vừa ngon vừa bổ dưỡng nên thường được nhiều người lựa chọn để thay đổi khẩu vị cho bữa cơm gia đình ngày mưa. Mặc dù là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhưng nếu chế biến và dùng sai cách thì chúng có thể trở thành “thủ phạm” gây hại cho sức khỏe gia đình bạn.

Dưới đây là những sai lầm bạn cần tránh khi làm món cua đồng:

Làm cua không sạch, nấu không kỹ

Cua đồng thường sống ở các vùng bùn đất như ao hồ, vũng, đồng ruộng nên trong mình cua có chứa rất nhiều vật ký sinh như giun sán, ấu trùng…

Do ngại làm cua, nhiều chị em chỉ rửa qua rồi chế biến hoặc nhờ người bán làm luôn ngoài chợ.

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Cua đồng thường chứa nhiều bùn đất, ký sinh trùng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nếu cua không được rửa sạch thì những bùn đất và ký sinh trùng vẫn bám trên mình cua. Trong trường hợp nấu cua không kỹ, vô hình chung bạn đã ăn cả những vi khuẩn lẫn ký sinh trùng gây bệnh. Điều này dễ dẫn đến tình trạng ngộ độc hoặc nhiễm sán đường ruột.

Nguy hiểm hơn là sán có thể đi lên phổi gây khó thở, đau tức ngực, nóng sốt, nổi mề đay… Nếu sán cư trú ở não sẽ gây động kinh.

Vì vậy, khi làm cua bạn cần rửa qua nhiều lần nước để sạch bùn đất, sau khi xé cua thì ngâm trong nước muối để loại bỏ các ký sinh trùng.

Ăn dạ dày cua

Khi sơ chế cua, bạn nên bỏ phần dạ dày cua vì chúng thường chứa rất nhiều bùn đất, vi khuẩn gây bệnh và tạp chất có độc.

Nếu ăn phần dạ dày cua mà không rửa sạch hoặc chế biến không kỹ, những vi khuẩn gây bệnh và ký sinh trùng sẽ xâm nhập vào cơ thể gây đau bụng, tiêu chảy hoặc ngộ độc.

Ăn cua kết hợp với hồng, nước trà

Quả hồng có chứa chất tannin khi kết hợp với protein trong thịt cua sẽ gây nên các triệu chứng như lợm giọng, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy...

Sau khi ăn cua khoảng 1 giờ, bạn không nên uống trà vì nó có thể làm loãng axit trong dạ dày, gây hại cho hệ tiêu hóa và cản trở cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng khác, thậm chí còn dẫn đến tiêu chảy.

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Không nên kết hợp cua cùng trà hoặc quả hồng - Ảnh: Internet

Nguy hiểm hơn là nước trà sẽ làm cho một số thành phần của cua bị đóng đặc lại. Những chất đó có thể kết thành sỏi rất nguy hiểm đối với sức khỏe.

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