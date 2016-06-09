Ăn cần tây cả đời nhưng bạn đã biết những tác dụng thần kì này chưa?

Chọn thực phẩm 09/06/2016 17:45

Loại rau bạn thường ăn hàng ngày này chứa những lợi ích thần kì mà bạn có thể không ngờ tới.

Phần lớn mọi người thường bỏ qua những lợi ích sức khỏe thực sự của loại rau xanh này. Nếu hiện tại bạn không ăn cần tây, bạn có thể muốn đặt vào giỏ một mớ vào lần tới đi chợ sau khi đọc bài này.

Dưới đây là các lí do để bạn nên ăn cần tây:

Cần tây có chất kháng viêm

Cần tây chứa vô số chất dinh dưỡng chống oxy hóa, gồm vitamin C, beta carotene, mangan và các dưỡng chất thực vật (phytonutrient). Nhiều dưỡng chất thực vật trong cần tây là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng kháng viêm. Chúng cũng bảo vệ cơ thể chống lại tác hại của gốc tự do, vốn là yếu tố góp phần vào các bệnh mạn tính và viêm nhiễm. Những ai bị viêm ruột kết, bệnh Crohn hoặc những vấn đề viêm đường tiêu hóa có thể cải thiện tình trạng bệnh tật rất nhiều bằng cách ăn cần tây.

Ăn cần tây cả đời nhưng bạn đã biết những tác dụng thần kì này chưa? - Ảnh 1
Cần tây có nhiều công dụng thần kỳ cho sức khỏe

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Nhờ đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm, cần tây giúp hệ tim mạch khỏe mạnh. Các dưỡng chất thực vật trong cần tây giúp ngăn tổn hại tế bào và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các nhà nghiên cứu phát hiện phthalide trong cần tây có thể đóng vai trò như thuốc giãn cơ, làm mạch máu mở rộng và ổn định huyết áp.

Hỗ trợ tiêu hóa

Hàm lượng nước cao cùng với chất xơ không thể hòa tan của cần tây biến nó thành thực phẩm tuyệt vời cho hệ tiêu hóa. Cần tây cũng chứa các polysaccharide có thể cung cấp những lợi ích đặc biệt cho dạ dày. Chúng giảm viêm và thậm chí nguy cơ bị loét dạ dày.

Ngăn ngừa viêm loét đường tiết niệu

Chúng ta thường nghĩ về nước ép nam việt quất khi chữa bệnh viêm đường tiết niệu, nhưng hóa ra cần tây cũng có tác dụng tương tự. Nó kích thích việc sản xuất nước tiểu trong khi cũng giảm mức axit uric, biến nó thành thuốc hỗ trợ tự nhiên trong việc phòng ngừa và chống bệnh viêm loét đường tiết niệu, cũng như những bệnh viêm nhiễm do vi khuẩn khác trong hệ tiêu hóa hoặc sinh sản.

Giảm cholesterol xấu

Một thành phần trong cần tây (butylphthalide) có khả năng giảm cholesterol xấu. Một nghiên cứu của Đại học Chicago nhận thấy việc chỉ ăn 2 nhánh cần tây 1 ngày có thể giảm mức cholesterol tới 7%.

Điều hòa nhiệt độ cơ thể

Hàm lượng nước và các electrolyte tự nhiên trong cần tây giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể bằng cách giải nhiệt, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Cần tây cũng giúp điều chỉnh mức kiềm của cơ thể, bảo vệ cơ thể khỏi các vấn đề do axit. Đồng thời, nó cũng là món ăn ít calorie, giàu dinh dưỡng cho những ai đang muốn giảm cân.

Ngăn ung thư

Cần tây chứa phthalide, flavonoid và polyacetylene, vốn là những thành phần giúp ngăn khả năng bị ung thư của cơ thể. Các chất chống oxy hóa trong cần tây cũng bảo vệ cơ thể khỏi tổn hại tế bào, trung hòa các gốc tự do trước khi chúng có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng như ung thư.

Cần tây là thuốc lợi tiểu tự nhiên

Cần tây giàu kali và natri, vốn giúp điều chỉnh sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Kali còn là thuốc làm giãn mạch giúp hạ huyết áp.

Cách chọn và bảo quản cần tây

Chọn cần tây có vẻ tươi, dễ gãy khi kéo ra. Chọn lá cần tây có màu nhạt hoặc sáng, chứ không nên chọn lá màu vàng, nâu hoặc đốm đen. Bạn có thể giữ cần tây tươi trong túi hoặc hộp kín trong tủ lạnh (5-7 ngày). Cần rửa cần tây trước khi dùng, và đừng quên sử dụng lá của nó. Lá chứa nhiều vitamin C, canxi và kali nhất. Nếu bạn không thích mùi cần tây, hãy thử ép cần tây với vài loại rau quả khác rồi thưởng thức.

Kể từ bây giờ, đừng quên thêm cần tây vào chế độ ăn của bạn nhé!

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   rau quả

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp QUƠ TAY LÀ CÓ TIỀN, tha hồ hưởng phúc, tài lộc thăng hoa trong 15 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp QUƠ TAY LÀ CÓ TIỀN, tha hồ hưởng phúc, tài lộc thăng hoa trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Thần Tài chiếu cố đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Thần Tài chiếu cố đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Đời sống 38 phút trước
Khoảnh khắc kinh hoàng, sạc dự phòng bốc cháy trên chiếc máy bay chật kín người

Khoảnh khắc kinh hoàng, sạc dự phòng bốc cháy trên chiếc máy bay chật kín người

Video 45 phút trước
Trong 1 năm tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 1 năm tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Video 1 giờ 45 phút trước
3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong