Ăn cần tây cả đời nhưng bạn đã biết những tác dụng thần kì này chưa?

Dưới đây là các lí do để bạn nên ăn cần tây:

Phần lớn mọi người thường bỏ qua những lợi ích sức khỏe thực sự của loại rau xanh này. Nếu hiện tại bạn không ăn cần tây, bạn có thể muốn đặt vào giỏ một mớ vào lần tới đi chợ sau khi đọc bài này.

Cần tây chứa vô số chất dinh dưỡng chống oxy hóa, gồm vitamin C, beta carotene, mangan và các dưỡng chất thực vật (phytonutrient). Nhiều dưỡng chất thực vật trong cần tây là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng kháng viêm. Chúng cũng bảo vệ cơ thể chống lại tác hại của gốc tự do, vốn là yếu tố góp phần vào các bệnh mạn tính và viêm nhiễm. Những ai bị viêm ruột kết, bệnh Crohn hoặc những vấn đề viêm đường tiêu hóa có thể cải thiện tình trạng bệnh tật rất nhiều bằng cách ăn cần tây.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Nhờ đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm, cần tây giúp hệ tim mạch khỏe mạnh. Các dưỡng chất thực vật trong cần tây giúp ngăn tổn hại tế bào và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các nhà nghiên cứu phát hiện phthalide trong cần tây có thể đóng vai trò như thuốc giãn cơ, làm mạch máu mở rộng và ổn định huyết áp.

Hỗ trợ tiêu hóa

Hàm lượng nước cao cùng với chất xơ không thể hòa tan của cần tây biến nó thành thực phẩm tuyệt vời cho hệ tiêu hóa. Cần tây cũng chứa các polysaccharide có thể cung cấp những lợi ích đặc biệt cho dạ dày. Chúng giảm viêm và thậm chí nguy cơ bị loét dạ dày.

Ngăn ngừa viêm loét đường tiết niệu

Chúng ta thường nghĩ về nước ép nam việt quất khi chữa bệnh viêm đường tiết niệu, nhưng hóa ra cần tây cũng có tác dụng tương tự. Nó kích thích việc sản xuất nước tiểu trong khi cũng giảm mức axit uric, biến nó thành thuốc hỗ trợ tự nhiên trong việc phòng ngừa và chống bệnh viêm loét đường tiết niệu, cũng như những bệnh viêm nhiễm do vi khuẩn khác trong hệ tiêu hóa hoặc sinh sản.

Giảm cholesterol xấu

Một thành phần trong cần tây (butylphthalide) có khả năng giảm cholesterol xấu. Một nghiên cứu của Đại học Chicago nhận thấy việc chỉ ăn 2 nhánh cần tây 1 ngày có thể giảm mức cholesterol tới 7%.

Điều hòa nhiệt độ cơ thể

Hàm lượng nước và các electrolyte tự nhiên trong cần tây giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể bằng cách giải nhiệt, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Cần tây cũng giúp điều chỉnh mức kiềm của cơ thể, bảo vệ cơ thể khỏi các vấn đề do axit. Đồng thời, nó cũng là món ăn ít calorie, giàu dinh dưỡng cho những ai đang muốn giảm cân.

Ngăn ung thư

Cần tây chứa phthalide, flavonoid và polyacetylene, vốn là những thành phần giúp ngăn khả năng bị ung thư của cơ thể. Các chất chống oxy hóa trong cần tây cũng bảo vệ cơ thể khỏi tổn hại tế bào, trung hòa các gốc tự do trước khi chúng có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng như ung thư.

Cần tây là thuốc lợi tiểu tự nhiên

Cần tây giàu kali và natri, vốn giúp điều chỉnh sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Kali còn là thuốc làm giãn mạch giúp hạ huyết áp.

Cách chọn và bảo quản cần tây

Chọn cần tây có vẻ tươi, dễ gãy khi kéo ra. Chọn lá cần tây có màu nhạt hoặc sáng, chứ không nên chọn lá màu vàng, nâu hoặc đốm đen. Bạn có thể giữ cần tây tươi trong túi hoặc hộp kín trong tủ lạnh (5-7 ngày). Cần rửa cần tây trước khi dùng, và đừng quên sử dụng lá của nó. Lá chứa nhiều vitamin C, canxi và kali nhất. Nếu bạn không thích mùi cần tây, hãy thử ép cần tây với vài loại rau quả khác rồi thưởng thức.

Kể từ bây giờ, đừng quên thêm cần tây vào chế độ ăn của bạn nhé!