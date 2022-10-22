7 loại thực phẩm nên ăn trước kỳ kinh nguyệt 3 ngày, để giảm tình trạng các cơn đau và hạn chế viêm nhiễm phụ khoa

Gừng có tác dụng chống viêm nên có thể làm dịu các cơ bị đau nhức trong ngày đèn đỏ. Đồng thời, gừng còn làm giảm cảm giác buồn nôn và nôn ói.

Thịt gà là thực phẩm giàu chất sắt và protein mà chị em nên thêm vào chế độ ăn uống của mình. Ăn các thực phẩm giàu protein sẽ giúp cải thiện sức khỏe tổng quát, giúp phái đẹp no lâu trong kỳ kinh nguyệt và làm giảm cảm giác thèm ăn.

Một cốc trà gừng giúp cải thiện một số triệu chứng của kỳ kinh nguyệt. Gừng có tác dụng chống viêm nên có thể làm dịu các cơ bị đau nhức trong ngày đèn đỏ. Đồng thời, gừng còn làm giảm cảm giác buồn nôn và nôn ói. Tuy nhiên, phụ nữ chú ý không nên tiêu thụ quá nhiều gừng. Việc tiêu thụ trên 4g gừng/ngày có thể gây ra chứng ợ nóng và đau bụng.

3. Socola đen

Socola đen rất giàu sắt và magie. 1 thanh socola đen 100g có chứa 67% nhu cầu sắt và 58% nhu cầu magie hằng ngày của cơ thể. Magie làm giảm nhẹ các triệu chứng của thời kỳ đèn đỏ.

4. Sữa chua

Thực phẩm giàu probiotic như sữa chua sẽ rất tốt vì chúng giúp nuôi dưỡng vi khuẩn tốt trong âm đạo, giúp chống lại tình trạng nhiễm trùng. Ảnh minh họa: Internet

Nhiều phụ nữ bị nhiễm trùng nấm men trong hoặc sau kỳ kinh nguyệt. Với những người có xu hướng bị nhiễm trùng nấm men, các thực phẩm giàu probiotic như sữa chua sẽ rất tốt vì chúng giúp nuôi dưỡng vi khuẩn tốt trong âm đạo, giúp chống lại tình trạng nhiễm trùng. Đồng thời, sữa chua còn rất giàu magie và các dưỡng chất thiết yếu khác như canxi. Vì vậy, trong thực đơn cho ngày đèn đỏ, chị em có thể bổ sung sữa chua.

5. Mộc nhĩ

Trước 3 ngày kinh nguyệt, phụ nữ ăn mộc nhĩ sẽ có tác dụng như một "chất tẩy rửa", khi đi vào cơ thể, nó sẽ hấp thụ một phần lớn chất độc, giúp loại bỏ "rác" trong cơ thể, giúp điều hòa kinh nguyệt, bảo vệ sức khỏe tử cung của phụ nữ.

6. Chuối

Chuối rất giàu vitamin B6 và kali có thể ngăn ngừa những cơn co thắt tại tử cung, giữ lại được lượng nước cần thiết cho cơ thể đồng thời hỗ trợ chức năng hoạt động của hệ tiêu hóa. Ảnh minh họa: Internet

Chuối luôn được nhắc tới là loại trái cây dễ ăn với hương vị thơm ngon và nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng biết chuối có khả năng giảm đau bụng kinh cho nữ giới. Lý do là bởi quả chuối rất giàu vitamin B6 và kali có thể ngăn ngừa những cơn co thắt tại tử cung, giữ lại được lượng nước cần thiết cho cơ thể đồng thời hỗ trợ chức năng hoạt động của hệ tiêu hóa. Nữ giới ăn khoảng 1 - 2 quả chuối mỗi ngày hoặc dùng để xay sinh tố sẽ mang lại công dụng hạn chế các triệu chứng khó chịu tiền kinh nguyệt.

7. Bơ

Như đã chia sẻ, Omega-3 là một trong những dưỡng chất rất cần thiết đối với cơ thể của nữ giới trong giai đoạn kinh nguyệt để thuyên giảm các cơn đau. Theo đó, quả bơ cũng là nguồn cung cấp axit béo Omega-3, vitamin và chất xơ dồi dào nhằm nâng cao sức khỏe, phòng tránh cảm giác đau bụng và mệt mỏi để không gây nhiều ảnh hưởng đến công việc thường ngày. Liều lượng sử dụng phù hợp cho mỗi ngày là khoảng 1/2 quả bơ, bạn tránh ăn nhiều quá mức có thể làm tích tụ trong cơ thể lượng chất béo và calo.