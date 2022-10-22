5 thói quen sai lầm khi chế biến nấm làm mất sạch chất dinh dưỡng vốn có

Chúng ta thường phải ngâm nấm khô trong nước cho mềm trước khi chế biến. Nhiều người sẽ bỏ phần nước ngâm đi. Tuy nhiên, đây là một việc làm gây lãng phí. Nước ngâm nấm chứa nhiều dinh dưỡng tiết ra từ nấm. Do đó, bạn nên rửa qua nấm khô với nước sạch sau đó mới ngâm vào nước. Để nước nấm lắng lại và gạn bỏ cặn. Sử dụng nước ngâm nấm để nấu các món canh, hầm sẽ tăng thêm hương vị thơm ngon cho món ăn.

Thông thường nấm chỉ mọc được trong môi trường sạch. Do đó, nếu rửa nấm quá kỹ sẽ làm mất đi những dưỡng chất của nấm. Hơn nữa nấm sẽ hút rất nhiều nước và khi ngấm nước vào thì nó sẽ trở nên rất nhạt nhẽo sau khi nấu chín.

Bạn chỉ nên dội qua nước, thậm chí là không cần rửa nếu cơ sở bạn mua nấm là đảm bảo. Bạn chỉ cần cắt chân nấm, lau sạch bằng khăn ẩm hay bàn chải sạch để nấm giữ được mùi, vị tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, một số loại nấm bắt buộc phải vệ sinh nếu trong quá trình vận chuyển để gây bẩn vào, nhưng nên rửa dưới vòi nước dạng hơi sương chứ không rửa trực tiếp nước vào thân nấm sẽ làm hỏng thịt nấm.

Thêm nữa, nấm có chứa Lysergic, một chất mà nếu để dưới ánh sáng mặt trời có thể được chuyển hóa thành vitamin D. Nếu rửa nấm sạch quá mức hoặc ngâm trong nước lâu trước khi ăn có thể gây mất chất dinh dưỡng ở nấm tươi.

Không nấu chín hoàn toàn

Khi chế biến nấm, bạn cần đun sôi trong khoảng từ 5 – 10 phút để đảm bảo rằng nấm đã chín hoàn toàn và không gây hại cho cơ thể. Nếu bạn nấu nấm không kỹ, các chất trong nấm có thể khiến bạn khó tiêu, hoặc các vi khuẩn chưa được tiêu diệu hết sẽ gây hại cho cơ thể.

Bên cạnh đó, nấu nấm ở nhiệt độ thấp sẽ ra nhiều nước khiến món ăn bị mất mùi, vị, màu sắc và thẩm mỹ của món ăn cũng không còn nữa. Do đó, xào nấu nấm nên nấu dưới ngọn lửa lớn sẽ ngon hơn rất nhiều.

Nấu với quá nhiều dầu ăn

Nấm dễ hút nước và các chất lòng, do đó nó cũng có thể hút nhiều dầu ăn trong quá trình xào nấu. Quá nhiều chất béo sẽ khiến quá trình hấp thụ dinh dưỡng từ nấm bị cản trợ, gây ra hiện tượng đầy bụng, khó tiêu. Vì vậy, khi chế biến nấm, bạn chỉ nên cho một lượng mỡ hoặc dầu ăn vừa đủ.

Ảnh minh họa: Internet

Nấu nấm bằng nồi nhôm

Nấm khi được nấu trong nồi nhôm sẽ ngả màu trông rất kém ngon, vì vậy cần chú ý không dùng loại nồi có chất liệu này để nấu những món ăn từ nấm.