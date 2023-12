Cá béo

Cá béo là một trong những loại thực phẩm cho người bị tiểu đường lành mạnh nhất. Nhóm này bao gồm cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá mòi và cá trích đều là những nguồn cung cấp axit béo omega 3 như DHA và EPA, cực kỳ tốt cho tim mạch. Với những người bị bệnh tiểu đường, đang có nguy cơ bị đau tim và đột quỵ thì việc ăn những loại cá này sẽ cung cấp đủ lượng dưỡng quan trọng. DHA và EPA sẽ giúp bảo vệ các tế bào trên mạch máu, giảm thiểu viêm nhiễm và cải thiện chức năng của động mạch.

Cá cũng là một nguồn cung cấp protein chất lượng cao tuyệt vời, giúp bạn cảm thấy no lâu và giúp ổn định lượng đường trong máu. Nhưng không nên ăn nhiều quá 350g cá/ tuần trong đó nên ưu tiên lựa chọn những loại cá béo.

Nhiều nghiên cứu quan sát cho thấy những người thường xuyên ăn cá béo sẽ có rất ít nguy cơ bị suy tim và tử vong vì bệnh tim. Trong các nghiên cứu này, những người lớn tuổi, bao gồm cả nam và nữ, ăn cá béo 5–7 ngày mỗi tuần trong vòng 8 tuần đã giảm được đáng kể lượng triglyceride và các dấu hiệu viêm nhiễm.

Hạnh nhân và quả óc chó

Hai thực phẩm này có thể sử dụng cho những bữa ăn nhẹ rất tốt cho người bệnh đái tháo đường. Sự kết hợp của chất xơ, protein và chất béo làm chậm quá trình hấp thụ một lượng nhỏ carbs trong các loại hạt để ngăn chặn lượng đường trong máu tăng đột biến.

Quả hạch rất ngon và bổ dưỡng. Chúng giàu chất xơ và có thể giúp giảm lượng đường trong máu và mức cholesterol LDL (xấu).

Ăn hạt óc chó giúp thúc đẩy cảm giác no, ngăn ngừa cảm giác thèm ăn, đặc biệt là các món ăn vặt nhiều đường. Ngoài ra, hạt óc chó còn giàu axit alpha-lipoic, có tác dụng giảm viêm, việc ngăn ngừa và điều trị các biến chứng do đái tháo đường.

Nghiên cứu khác với những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 cũng cho thấy rằng ăn dầu óc chó hàng ngày giúp cải thiện mức đường huyết.

Rau xanh

Các loại rau lá xanh là một trong các thực phẩm cho người tiểu đường kiểm soát tốt đường huyết. Chúng không chỉ bổ dưỡng mà còn ít calo và tinh bột đường, giúp bạn hạn chế bị tăng đường huyết.

Bạn có thể nấu súp, salad từ bông cải xanh, cải xoăn, súp lơ, cải Brussels… kết hợp với protein nạc như thịt gà hoặc đậu phụ. Như vậy bạn đã có một bữa trưa hoặc bữa tối lành mạnh và đủ dinh dưỡng.

Ngoài ra, trong rau lá xanh cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa – lutein và zeaxanthin – bảo vệ mắt khỏi các biến chứng của bệnh tiểu đường như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Sữa chua ít đường

Việc duy trì nguồn cung cấp đa dạng các vi khuẩn tốt trong đường tiêu hóa là một thành phần quan trọng để duy trì sức khỏe, thậm chí giúp kiểm soát bệnh đái tháo đường.

Sữa chua ít đường, đặc biệt là sữa chua Hy Lạp là thực phẩm cho người bị tiểu đường.

Là thực phẩm chứa hàm lượng cao canxi, protein và một loại chất béo đặc biệt được gọi là axit linoleic liên hợp (CLA) được tìm thấy trong sữa chua có thể tạo cảm giác no lâu hơn. Sữa chua Hy Lạp chỉ chứa 6 - 8g carbs mỗi khẩu phần, thấp hơn so với sữa chua thông thường. Nó cũng có hàm lượng protein cao hơn, có thể thúc đẩy giảm cân bằng cách giảm sự thèm ăn và do đó giảm lượng calo nạp vào. Vì vậy, đối với người bệnh đái tháo đường, sữa chua Hy Lạp là lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe.

