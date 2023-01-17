4 loại cá cực hại cho sức khỏe, không nên ăn thường xuyên kẻo thận bị hỏng sớm

Chọn thực phẩm 17/01/2023 05:31

Cá là một trong những loại thực phẩm được rất nhiều người yêu thích không chỉ bởi hương vị thơm ngon mà còn có thế đem lại nhiều giá trị dinh dưỡng khác nhau. Tuy nhiên, có 4 loại cá bạn không nên ăn thường xuyên, tránh gây tác động không tốt đến thận cũng như sức khỏe.

Ngoài c loại thịt như thịt bò, thịt gà, thịt lợn thì hải sản, cụ thể là cá cũng được mọi người thường xuyên sử dụng để chế biên thành nhiều món ăn ngon khác nhau. Trong cá có chứa hàm lượng protein vô cùng dồi dào và nhiều loại vitamin tốt cho cơ thể, rất thích hợp để trở thành một trong những loại thực phẩm giúp nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên trên thực tế, vẫn có những loại cá mà bạn nên hạn chế ăn thường xuyên vì chúng có thể gây ra một số bất lợi cho sức khỏe cũng như cơ thể của chúng ta. 

1. Cá đóng hộp

Ngoài cá tươi, mọi người cũng rất hay sử dụng cá đóng hộp bởi chúng rất tiện lợi. Nhưng đây cũng là một trong những loại cá mà các chuyên gia khuyên chúng ta không nên sử dụng một cách thường xuyên. Nguyên nhân là bởi, trong quá trình chế biến cá đóng hộp, người ta cấn xử lý thực phẩm với áp suất và nhiệt độ cao, điều này vô tình đã khiến cho thực phẩm bị mất đi một số chất dinh dưỡng có lợi.

Hơn thế nữa, các loại đồ đóng hộp nói chúng và cá đóng hộp nói riêng còn được nhà sản suất cho thêm chất phụ gia để có thể đảm bảo mùi vị, màu sắc cho món ăn nhưng những chất này lại vô cùng gây hại cho thận và ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể. 

4 loại cá cực hại cho sức khỏe, không nên ăn thường xuyên kẻo thận bị hỏng sớm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Một số loại cá biển

Cá biển được đánh giá là một trong những loại cá có khả năng đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe bởi chúng có chứa hàm lượng đạm khá cao và các axit béo không no giúp làm giảm lượng cholesterol có trong máu.

Tuy nhiên, theo chuyên gia xương khớp tại trường đại học California, trong cá biển có chứa hàm lượng purin cao nên đối với những người đang bị suy thận, tăng acid uric máu hay bệnh gút,... thì không nên ăn nhiều những loại cá này vì có thể khiến bệnh tình trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn. 

4 loại cá cực hại cho sức khỏe, không nên ăn thường xuyên kẻo thận bị hỏng sớm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Các loại cá ướp muối

Từ xa xưa để giúp cho thực phẩm được bảo quản lâu hơn cũng như giúp cho món ăn được tăng thêm hương vị, người ta thường sử dụng phương pháp ướp muối và món cá muối cũng được làm theo phương pháp này. Việc ăn những loại thực phẩm chứa hàm lượng muối cao như vậy sẽ khiến cho cơ thể cần nhiều nước hơn dẫn đến tình trạng thận phải làm việc nhiều hơn để có thể loại bỏ đi độc tố bên trong cơ thể và điều này không hề tốt cho thận một chút nào.

Không những vậy, theo Cục An toàn thực phẩm Hồng Kông, cá muối trong quá trình lên men đã sản sinh ra 2 chất đó là nitroso và nitrosodimethylamine. Đây là các hợp chất có khả năng gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe. Vì vậy, bạn nên hạn chế tiêu thụ các loại cá ướp muối để đảm bảo an toàn cho sức khỏe bản thân.

4 loại cá cực hại cho sức khỏe, không nên ăn thường xuyên kẻo thận bị hỏng sớm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Cá chết

4 loại cá cực hại cho sức khỏe, không nên ăn thường xuyên kẻo thận bị hỏng sớm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trong những trường hợp cá chế nếu không được cấp đông nhanh thường rất dễ nhanh chóng bị thối rữa và sản sinh ra một lượng lớn độc tố histamine, tạo nhiều vi khuẩn gây bệnh. Nếu như vì tiếc rẻ mà bạn lại ăn những loại cá này thì có thể sẽ gặp phải một số các vấn đề như tiêu chảy, ảnh hưởng đến tiêu hóa, thậm chí còn có thể gây nên suy thận và nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì vậy, tốt nhất bạn vẫn nên lựa chọn cá vẫn còn tươi sống để chế biến món ăn cho bản thân cũng như gia đình để đảm bảo an toàn.

 

Bác sĩ tiết lộ top 3 loại rau bổ hơn thịt, rẻ hơn thuốc, ăn thường xuyên rất tốt cho sức khỏe

Bác sĩ tiết lộ top 3 loại rau bổ hơn thịt, rẻ hơn thuốc, ăn thường xuyên rất tốt cho sức khỏe

Những loại rau này rất tốt cho sức khỏe lại có giá mềm nên ai cũng có thể mua được. Bạn nên ăn thường xuyên sẽ không phải hối hận.

Xem thêm
Từ khóa:   cá hộp cá biển

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 31 phút trước
3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 2 giờ 18 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 5 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc