4 loại cá cực hại cho sức khỏe, không nên ăn thường xuyên kẻo thận bị hỏng sớm

Ngoài cá c loại thịt như thịt bò, thịt gà, thịt lợn thì hải sản, cụ thể là cá cũng được mọi người thường xuyên sử dụng để chế biên thành nhiều món ăn ngon khác nhau. Trong cá có chứa hàm lượng protein vô cùng dồi dào và nhiều loại vitamin tốt cho cơ thể, rất thích hợp để trở thành một trong những loại thực phẩm giúp nâng cao sức khỏe . Tuy nhiên trên thực tế, vẫn có những loại cá mà bạn nên hạn chế ăn thường xuyên vì chúng có thể gây ra một số bất lợi cho sức khỏe cũng như cơ thể của chúng ta.

Hơn thế nữa, các loại đồ đóng hộp nói chúng và cá đóng hộp nói riêng còn được nhà sản suất cho thêm chất phụ gia để có thể đảm bảo mùi vị, màu sắc cho món ăn nhưng những chất này lại vô cùng gây hại cho thận và ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể.

Ngoài cá tươi, mọi người cũng rất hay sử dụng cá đóng hộp bởi chúng rất tiện lợi. Nhưng đây cũng là một trong những loại cá mà các chuyên gia khuyên chúng ta không nên sử dụng một cách thường xuyên. Nguyên nhân là bởi, trong quá trình chế biến cá đóng hộp, người ta cấn xử lý thực phẩm với áp suất và nhiệt độ cao, điều này vô tình đã khiến cho thực phẩm bị mất đi một số chất dinh dưỡng có lợi.

Ảnh minh họa: Internet

2. Một số loại cá biển

Cá biển được đánh giá là một trong những loại cá có khả năng đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe bởi chúng có chứa hàm lượng đạm khá cao và các axit béo không no giúp làm giảm lượng cholesterol có trong máu.

Tuy nhiên, theo chuyên gia xương khớp tại trường đại học California, trong cá biển có chứa hàm lượng purin cao nên đối với những người đang bị suy thận, tăng acid uric máu hay bệnh gút,... thì không nên ăn nhiều những loại cá này vì có thể khiến bệnh tình trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

3. Các loại cá ướp muối

Từ xa xưa để giúp cho thực phẩm được bảo quản lâu hơn cũng như giúp cho món ăn được tăng thêm hương vị, người ta thường sử dụng phương pháp ướp muối và món cá muối cũng được làm theo phương pháp này. Việc ăn những loại thực phẩm chứa hàm lượng muối cao như vậy sẽ khiến cho cơ thể cần nhiều nước hơn dẫn đến tình trạng thận phải làm việc nhiều hơn để có thể loại bỏ đi độc tố bên trong cơ thể và điều này không hề tốt cho thận một chút nào.

Không những vậy, theo Cục An toàn thực phẩm Hồng Kông, cá muối trong quá trình lên men đã sản sinh ra 2 chất đó là nitroso và nitrosodimethylamine. Đây là các hợp chất có khả năng gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe. Vì vậy, bạn nên hạn chế tiêu thụ các loại cá ướp muối để đảm bảo an toàn cho sức khỏe bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

4. Cá chết

Ảnh minh họa: Internet

Trong những trường hợp cá chế nếu không được cấp đông nhanh thường rất dễ nhanh chóng bị thối rữa và sản sinh ra một lượng lớn độc tố histamine, tạo nhiều vi khuẩn gây bệnh. Nếu như vì tiếc rẻ mà bạn lại ăn những loại cá này thì có thể sẽ gặp phải một số các vấn đề như tiêu chảy, ảnh hưởng đến tiêu hóa, thậm chí còn có thể gây nên suy thận và nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì vậy, tốt nhất bạn vẫn nên lựa chọn cá vẫn còn tươi sống để chế biến món ăn cho bản thân cũng như gia đình để đảm bảo an toàn.