3 loại sinh tố siêu ngon dành cho hội 'não cá vàng': Cải thiện trí nhớ đến 80%

Chọn thực phẩm 23/10/2017 20:03

Các nhà khoa học đã chứng minh chế độ ăn uống hàng ngày có thể cải thiện trí nhớ và sức khỏe não bộ.

Nghiên cứu đã chứng minh một số loại rau củ quả như rau bina, củ dền, việt quất, phúc bồn tử, anh đào… chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp bảo vệ tế bào não, tốt cho trí nhớ.

Theo Hiệp hội Alzheimer (Mỹ), 3 loại sinh tố dưới đây có khả năng tăng cường trí nhớ lên đến 80%.

Sinh tố việt quất

Quả việt quất là thực phẩm rất tốt cho não bộ vì nó có khả năng kích thích các tín hiệu thần kinh của não. Chất flavanoid có trong quả việt quất hỗ trợ tuần hoàn máu lên não, giúp tăng cường trí nhớ.

Theo các nhà nghiên cứu, việc bổ sung việt quất vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp cải thiện đáng kể bộ nhớ và chức năng não.

Nguyên liệu:

  • 100g quả việt quất tươi
  • 20ml sữa tuơi
  • 2 thìa cà phê sữa đặc
  • Đá bào

Cách làm:

Việt quất đem rửa sạch, ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 5 phút rồi vớt ra để ráo nước. Cho lần lượt việt quất, sữa tươi, sữa đặc và đá bào vào máy sinh tố, xay nhuyễn hỗn hợp. Đổ sinh tố việt quất ra ly và sử dụng được ngay.

3 loại sinh tố siêu ngon dành cho hội 'não cá vàng': Cải thiện trí nhớ đến 80% - Ảnh 1
Sinh tố việt quất giúp tăng cường trí nhớ - Ảnh: Internet

Sinh tố dừa và chuối

Các chất dinh dưỡng và axit béo có trong dừa giúp cải thiện trí nhớ, cung cấp năng lượng cho các tế bào não của bệnh nhân Alzheimer (bệnh nhân mất trí nhớ). Serotonin có trong chuối giúp tăng cường sự tập trung, tăng cường trí nhớ.

Nguyên liệu:

  • 100ml sữa tươi
  • 1 quả chuối
  • 10g dừa nạo
  • Đá bào

Cách làm:   

Chuối lột vỏ rồi cắt nhỏ, cho vào máy xay sinh tố cùng với dừa, sữa tươi. Xay hỗn hợp đến khi sánh mịn thì cho thêm đá bào vào, xay trong khoảng 20 giây rồi đổ ra ly là có thể dùng ngay.

3 loại sinh tố siêu ngon dành cho hội 'não cá vàng': Cải thiện trí nhớ đến 80% - Ảnh 2
Cách làm sinh tố chuối thơm ngon cực đơn giản - Ảnh: Internet

Sinh tố đào

Đào chứa chất chống oxy hóa anthocyanins rất tốt cho não bộ. Để tăng cường trí nhớ thì đào là loại quả bạn không thể bỏ qua trong chế độ dinh dưỡng của mình.

Nguyên liệu:

  • 3 - 5 quả đào chín
  • 1 hộp sữa chua
  • 2 thìa sữa đặc
  • 100ml sữa tươi
  • Đá bào

Cách làm:

Đào rửa sạch, gọt vỏ, bỏ hạt, phần thịt cắt thành từng miếng. Cho các nguyên liệu gồm đào, sữa tươi, sữa chua và đá bào vào máy xay sinh tố rồi xay nhuyễn. Đổ hỗn hợp ra ly, có thể cho thêm một chút bột quế để sinh tố đào thêm hấp dẫn.

3 loại sinh tố siêu ngon dành cho hội 'não cá vàng': Cải thiện trí nhớ đến 80% - Ảnh 3
Sinh tố đào rất tốt cho não bộ - Ảnh: Internet

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