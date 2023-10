3 loại đồ uống nên tránh trong ngày nắng nóng

Vào những ngày nóng nực, đổ mồ hôi, bạn nhất định phải tìm thứ gì đó để làm dịu cơn khát của mình. Tuy nhiên, hãy chú ý lựa chọn đồ uống vì có một số loại đồ uống làm cho tình trạng mất nước trở nên tồi tệ hơn.

Về vấn đề này, phương tiện truyền thông sức khỏe 'Prevention.com' của Mỹ đã giới thiệu ba loại đồ uống nên tránh trong mùa hè nóng bức.

Đồ uống có ga

Một thực tế ai cũng biết là đồ uống có ga làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim mạch và có hại cho sức khỏe răng miệng. Ở đây, vào mùa hè nóng bức, nó có ảnh hưởng xấu hơn đến sức khỏe, đó là gây mất nước.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy uống soda để làm dịu cơn khát làm cho các triệu chứng mất nước trở nên tồi tệ hơn và làm tăng nguy cơ tổn thương thận. Thay vì soda, tốt hơn là uống nước sạch hoặc nước có thêm lá stevia (cây cỏ ngọt) làm chất làm ngọt tự nhiên.

Nước ngọt có gas là loại nước uống được yêu thích nhất trong những ngày nắng nóng oi bức, thế nhưng nước ngọt có gas lại không tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Rượu

Một ly bia lạnh trong cái nóng như thiêu đốt chắc chắn sẽ là một sự cám dỗ tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng bất kỳ loại rượu nào cũng có tác dụng lợi tiểu. Rượu làm tăng lượng nước tiểu và tăng nguy cơ mất nước. Nếu bạn uống rượu, hãy uống nhiều nước để tránh mất nước.

Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống chứa caffein

Cà phê và các loại đồ uống chứa caffein khác làm tăng nguy cơ mất nước.

Tuy nhiên, nếu bạn là người thường xuyên uống cà phê hoặc trà có chứa caffein mỗi ngày thì đây không phải là vấn đề lớn. Heather Manjieri, phát ngôn viên của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng (The Academy of Nutrition and Dietetics), cho biết: "Là bởi vì những người uống trà đá hoặc cà phê liên tục sẽ tiêu thụ nước qua đó”.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi

Top 5 loại rau chứa nhiều canxi hơn cả sữa thịt và cá, ăn thường xuyên không còn phải lo mắc các bệnh về xương khớp Canxi là một khoáng chất quan trọng trong cơ thể của con người, chất này đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của cơ thể - đặc biệt là trẻ nhỏ. Chị em đừng bỏ qua 5 loại rau "siêu giàu" canxi này nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-loai-o-uong-nen-tranh-trong-ngay-nang-nong-571603.html