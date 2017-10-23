Vô tình làm 5 điều này mỗi ngày, phái đẹp khóc thét khi thấy nhan sắc già đi cả chục tuổi

Tay bạn chính là ổ chứa vi khuẩn. Khi đưa tay lên mặt vô tình những vi khuẩn này sẽ bám vào da mặt và hiển nhiên là mụn cũng vì thế mà ngày càng nổi nhiều lên và mãi không trị dứt.

Chỉ là hành động vô thức, chống cằm những lúc suy tư nhưng có thể sẽ khiến khuôn mặt bạn nổi lên những nốt mụn cứng đầu.

Ngoài ra, chống cằm hay chống má còn làm cho phần da mặt bị chèn ép, độ đàn hồi của da bị ảnh hưởng và nếp nhăn sẽ xuất hiện ngày càng nhiều.

3. Nằm nghiêng quá lâu

Nằm nghiêng trong một thời gian dài sẽ khiến phần da mặt bị úp xuống “khó thở” và đàn hồi kém hơn. Đây cũng là nguyên nhân làm làn da bạn lão hóa nhanh chóng. Không chỉ vậy việc tiếp xúc lâu với gối có thể tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập vào da gây ra những vấn đề như mụn, mẩn đỏ, dị ứng...

4. Rửa mặt quá mạnh, quá kỹ

Rửa mặt nhẹ nhàng đúng cách sẽ giúp bạn có một làn da đẹp. Tuy nhiên, thường xuyên kỳ cọ quá mạnh trong khi rửa mặt lại khiến da mặt bạn xuống dốc không phanh. Nếu điều này trở thành thói quen thì không những lớp dầu tự nhiên sẽ bị mất đi mà còn có thể gây tổn thương cho làn da. Đây ít nhiều cùng là nguyên nhân khiến tình trạng nếp nhăn, da bong tróc xuất hiện sớm.

5. Nheo mắt và cau mày

Những vết nhăn "động", tức là nếp nhăn xuất hiện khi cơ mặt cử động xuất phát từ việc bạn nheo mắt hay cau mày, thậm chí là cười.

Nếu những hành động này thường xuyên hơn thì sau một thời gian, bạn sẽ hốt hoảng khi thấy nếp nhăn đầy trên da dù mặt đang ở trạng thái bình thường. Hãy bỏ ngay thói quen này và đừng để mình già thêm cả chục tuổi bởi những điều đáng tiếc bạn nhé!