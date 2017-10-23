Vô tình làm 5 điều này mỗi ngày, phái đẹp khóc thét khi thấy nhan sắc già đi cả chục tuổi

Chăm sóc da 23/10/2017 13:06

Làm đẹp mỗi ngày bằng những loại mỹ phẩm cần thiết là điều không thể thiếu đối với phái đẹp. Nhưng ít ai ngờ được rằng những thói quen tưởng chừng như vô hại mà chị em vẫn làm hàng ngày đang khiến làn da xấu xí đầy mụn và nhanh lão hóa. Vậy những thói quen tai hại ấy là gì? Hãy cùng điểm qua với bài viết bên dưới.

1. Sờ tay lên mặt

Vô tình làm 5 điều này mỗi ngày, phái đẹp khóc thét khi thấy nhan sắc già đi cả chục tuổi - Ảnh 1
Sờ tay lên mặt vô tình khiến vi khuẩn xâm nhập vào da gây nổi mụn - Ảnh: Internet

Tay bạn chính là ổ chứa vi khuẩn. Khi đưa tay lên mặt vô tình những vi khuẩn này sẽ bám vào da mặt và hiển nhiên là mụn cũng vì thế mà ngày càng nổi nhiều lên và mãi không trị dứt.

2. Chống cằm, chống má

Vô tình làm 5 điều này mỗi ngày, phái đẹp khóc thét khi thấy nhan sắc già đi cả chục tuổi - Ảnh 2
Chống cằm sẽ gây hình thành nếp nhăn nhanh chóng - Ảnh: Internet

Chỉ là hành động vô thức, chống cằm những lúc suy tư nhưng có thể sẽ khiến khuôn mặt bạn nổi lên những nốt mụn cứng đầu.

Ngoài ra, chống cằm hay chống má còn làm cho phần da mặt bị chèn ép, độ đàn hồi của da bị ảnh hưởng và nếp nhăn sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. 

3. Nằm nghiêng quá lâu

Vô tình làm 5 điều này mỗi ngày, phái đẹp khóc thét khi thấy nhan sắc già đi cả chục tuổi - Ảnh 3
Nằm nghiêng quá lâu cũng là nguyên nhân khiến da nhăn nheo - Ảnh: Internet

Nằm nghiêng trong một thời gian dài sẽ khiến phần da mặt bị úp xuống “khó thở” và đàn hồi kém hơn. Đây cũng là nguyên nhân làm làn da bạn lão hóa nhanh chóng. Không chỉ vậy việc tiếp xúc lâu với gối có thể tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập vào da gây ra những vấn đề như mụn, mẩn đỏ, dị ứng...

4. Rửa mặt quá mạnh, quá kỹ

Vô tình làm 5 điều này mỗi ngày, phái đẹp khóc thét khi thấy nhan sắc già đi cả chục tuổi - Ảnh 4
Rửa mặt quá kỹ làm mất độ ẩm, độ pH tự nhiên khiến da khô ráp, sần sùi - Ảnh: Internet

Rửa mặt nhẹ nhàng đúng cách sẽ giúp bạn có một làn da đẹp. Tuy nhiên, thường xuyên kỳ cọ quá mạnh trong khi rửa mặt lại khiến da mặt bạn xuống dốc không phanh. Nếu điều này trở thành thói quen thì không những lớp dầu tự nhiên sẽ bị mất đi mà còn có thể gây tổn thương cho làn da. Đây ít nhiều cùng là nguyên nhân khiến tình trạng nếp nhăn, da bong tróc xuất hiện sớm.

5. Nheo mắt và cau mày

Vô tình làm 5 điều này mỗi ngày, phái đẹp khóc thét khi thấy nhan sắc già đi cả chục tuổi - Ảnh 5
Nheo mắt, chau mày khiến da nhăn nheo nhanh chóng - Ảnh: Internet

Những vết nhăn "động", tức là nếp nhăn xuất hiện khi cơ mặt cử động xuất phát từ việc bạn nheo mắt hay cau mày, thậm chí là cười.

Nếu những hành động này thường xuyên hơn thì sau một thời gian, bạn sẽ hốt hoảng khi thấy nếp nhăn đầy trên da dù mặt đang ở trạng thái bình thường. Hãy bỏ ngay thói quen này và đừng để mình già thêm cả chục tuổi bởi những điều đáng tiếc bạn nhé!

5 thói quen giúp nàng xinh đẹp mà không cần bôi kem

5 thói quen giúp nàng xinh đẹp mà không cần bôi kem

Những thói quen đơn giản giúp bạn có thể xinh đẹp, tỏa sáng tự tin diện mặt mộc mà không cần phụ thuộc vào mỹ phẩm.

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