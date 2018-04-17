Tuyệt chiêu làm trắng da mặt tại nhà đơn giản, là phụ nữ nhất định phải biết

Chăm sóc da 17/04/2018 08:58

Bài viết dưới đây sẽ bật mí cho các bạn tuyệt chiêu làm trắng da mặt đơn giản tại nhà bằng những nguyên liệu tự nhiên sẵn có.

Sở hữu gương mặt trắng hồng là điều mà bất kỳ chị em nào cũng mong muốn. Tuy nhiên nếu bẩm sinh không được làn da trắng, chị em cũng đừng quá lo lắng. Dưới đây là các tuyệt chiêu làm trắng da mặt đơn giản tại nhà.

Làm trắng da mặt bằng nha đam

Trong nha đam hay còn gọi là lô hội có nhiều dưỡng chất, vitamin rất tốt cho quá trình làm trắng, tẩy tế bào chết và nuôi dưỡng da từ sâu bên trong. Nếu bạn đang muốn sở hữu gương mặt trắng hồng rạng rỡ thì không thể bỏ qua nguyên liệu lý tưởng này.

Với cách này, bạn cần chuẩn bị một lượng nha đam vừa đủ cùng 1 thìa mật ong nguyên chất.

Bước 1: Nha đam gọt lấy phần thịt và thái lát mỏng.

Bước 2: Đun sôi nha đam và lấy phần nước hòa tan vào mật ong thu được hỗn hợp sền sệt.

Bước 3: Dùng bông thấm hỗn hợp thoa đều lên da. Mát xa nhẹ nhàng, giữ mặt nạ này trong khoảng 15 phút. Cuối cùng, rửa mặt lại bằng nước ấm.

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Kiên trì thực hiện cách này 2 - 3 lần trong tuần để cảm nhận hiệu quả rõ rệt, bạn nhé! - Ảnh: Internet

Chanh tươi làm trắng da mặt hiệu quả

Chanh tươi không chỉ là thức uống lý tưởng giải khát mùa hè oi bức mà còn là nguyên liệu không thể thiếu trong các công thức làm đẹp. Thành phần trong chanh tươi có chứa nhiều vitamin C giúp loại bỏ tế bào chết, chống lão hóa và làm trắng da mặt nhanh chóng.

Với phương pháp này, bạn chỉ cần trộn vài giọt chanh tươi cùng với bột nghệ và một ít nước hoa hồng để có hỗn hợp vừa đủ dùng. Trước khi đắp hỗn hợp lên da, bạn nên rửa mặt sạch và dùng khăn mềm lau khô. Sau khoảng 15 phút đắp mặt nạ chanh tươi này, hãy rửa mặt lại một lần nữa thật sạch.

Tuyệt chiêu làm trắng da mặt tại nhà đơn giản, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 2
Mặt nạ làm trắng da bằng chanh tươi và nghệ - Ảnh: Internet

Cách này có thể tiến hành một tuần 2 - 3 lần để cho hiệu quả trắng da mặt như mong đợi.

Làm trắng da mặt bằng mật ong

Mật ong là thực phẩm lành tính, không chỉ có công dụng chữa bệnh mà còn làm đẹp rất tốt. Trong mật ong có nhiều vitamin E, C, A, nhóm B và các hoạt chất cần thiết cho quá trình tái tạo da, giúp da trở nên trắng sáng tự nhiên.

Nguyên liệu:

- 1 thìa mật ong

- 1/2 quả chanh

- 1/2 quả cà chua

Cách làm:

Bước 1: Trộn mật ong, nước cốt chanh và cà chua lại với nhau.

Bước 2: Rửa mặt sạch và dùng khăn mềm lau khô.

Bước 3: Dùng bông gòn thấm hỗn hợp bôi trực tiếp lên da mặt.

Bước 4: Mát xa nhẹ nhàng khoảng 20 phút. Sau đó, rửa mặt lại bằng nước sạch.

Tuyệt chiêu làm trắng da mặt tại nhà đơn giản, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 3
Cách làm mặt nạ dưỡng trắng da bằng cà chua, chanh tươi - Ảnh: Internet

Trên đây là những phương pháp làm trắng da mặt đơn giản tại nhà mà chị em có thể áp dụng mỗi tuần. Tuy nhiên, hiệu quả của các cách tự nhiên còn phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người. Tốt nhất, chị em nên "test" thử một ít lên phần da non trên cổ tay để xem có bị kích ứng gì không trước khi thoa lên mặt.

Các cách thiên nhiên đòi hỏi người sử dụng phải kiên trì, thực hiện liên tục trong thời gian dài mới có kết quả như mong muốn.

3 cách dưỡng trắng da bằng mật ong giúp phụ nữ sở hữu nhan sắc 'vạn người mê'

3 cách dưỡng trắng da bằng mật ong giúp phụ nữ sở hữu nhan sắc 'vạn người mê'

Mật ong là loại thuốc quý được nhiều chị em tin dùng trong việc làm đẹp. Loại nguyên liệu này còn được coi là phương thuốc có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, đồng thời nuôi dưỡng làn da trắng hồng tự nhiên.

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