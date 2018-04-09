Tự làm tẩy tế bào chết dạng kỳ cho da mặt nhạy cảm cực đơn giản tại nhà

Chăm sóc da 09/04/2018 09:40

Với những công thức mà ai cũng có thể làm được tại nhà dưới đây, bạn có thể tự làm tẩy tế bào chết da mặt dạng kỳ mà không cần phải chi quá nhiều tiền cho các loại hóa chất tẩy da chết ngoài siêu thị.

Tẩy tế bào chết là một chu trình không thể thiếu khi chăm sóc da, đặc biệt đối với làn da nhạy cảm thì tẩy da chết dạng kỳ là một sự lựa chọn an toàn, không gây kích ứng.

Tẩy da chết thường xuyên giúp loại bỏ những lớp da chết thừa trên bề mặt, giúp các lỗ chân lông thu nhỏ lại và giúp da căng mịn, tăng cường khả năng hấp thu dưỡng chất cho da. Tuy nhiên, thay vì sử dụng hóa chất tẩy da chết bán sẵn ngoài siêu thị, có một cách tẩy tế bào chết cho da mặt hiệu quả hơn đó là sử dụng các sản phẩm handmade.

Tự làm tẩy tế bào chết dạng kỳ cho da mặt nhạy cảm cực đơn giản tại nhà - Ảnh 1

Tẩy da chết dạng kỳ handmade an toàn cho da mặt, đặc biệt là da dầu mụn nhạy cảm - Ảnh: Internet

Dưới đây là một số cách tự làm tẩy tế bào chết dạng kỳ cho da mặt bằng những nguyên liệu tự nhiên dễ kiếm tại nhà:

Tẩy da chết dạng peeling gel từ nước trái cây

Những cô nàng da nhờn và có mụn trứng cá sẽ rất phù hợp với loại tẩy da chết này. Trái cây tự nhiên với mùi thơm nhẹ nhàng, thanh mát vừa giúp bạn thư giãn lại vừa là một cách thanh lọc da hiệu quả.

Cách làm:

- Vắt lấy 1 chén nhỏ nước chanh và nước cam, loại bỏ hạt. Bạn có thể giữ lại tép để tăng khả năng massage tự nhiên cho da

- Đun sôi hỗn hợp nước cam và chanh đến khi sôi lăn tăn, sau đó thêm vào nồi 3 thìa cà phê bột gelatin và khuấy đều từ 8-10 phút cho bột tan hoàn toàn. Bạn có thể dùng bột thạch rau câu để thay thế gelatin với hiệu quả tương đương

Tự làm tẩy tế bào chết dạng kỳ cho da mặt nhạy cảm cực đơn giản tại nhà - Ảnh 2

Gelatin khi đông lại sẽ giúp cuốn theo lớp da chết và nhân mụn đã trồi lên khỏi bề mặt da - Ảnh: Internet

- Đợi hỗn hợp nguội hẳn rồi mới thoa lên da, đến khi mặt nạ khô thì dùng 2 bàn tay sạch chà xát nhẹ nhàng lên da mặt theo chuyển động tròn để loại bỏ da chết. Bạn có thể đợi mặt nạ khô hẳn rồi dùng tay lột nhẹ

- Rửa sạch mặt với nước lạnh rồi tiến hành các bước dưỡng da ngay sau đó

Làm tẩy tế bào chết dạng kỳ với baking soda

Peeling gel từ baking soda và aspirin phù hợp với làn da dầu nhạy cảm vì trong đó chứa lượng axit salicylic tuyệt vời giúp kiềm dầu và ngừa mụn, giảm mụn sưng và mụn viêm tức thì.

Tự làm tẩy tế bào chết dạng kỳ cho da mặt nhạy cảm cực đơn giản tại nhà - Ảnh 3

Baking soda và aspirin là nguồn axit salicylic tuyệt vời giúp kiểm soát dầu thừa trên da - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Trộn 1 thìa cà phê bột baking soda với 1 thìa cà phê nước khoáng

- Đặt khoảng 10-15 viên aspirin vào trong hỗn hợp baking soda và nước, chờ trong khoảng 10-15 phút cho aspirin tan hoàn toàn thì bạn khuấy đều lên để các nguyên liệu hòa quyện vào với nhau

- Thêm vào hỗn hợp 1 thìa cà phê nước cốt chanh, tiếp tục khuấy đều rồi thoa lên trên da mặt

- Đợi khoảng 10-15 phút để hỗn hợp khô bớt trên da, sau đó bạn dùng 2 bàn tay sạch massage nhẹ nhàng để loại bỏ tế bào chết

Mùa hè tới là thời điểm da rất dễ tiết dầu và là thời điểm sinh sôi của nhiều loại mụn trứng cá. Bạn nên giữ da luôn sạch, thoáng và đủ ẩm. Đồng thời, hãy nhớ tẩy da chết đều đặn mỗi tuần từ 1-2 lần để da được làm sạch sâu, ngăn ngừa các loại vi khuẩn gây mụn bạn nhé!

Tẩy tế bào chết - cần hiểu rõ da thuộc loại nào

Tẩy tế bào chết - cần hiểu rõ da thuộc loại nào

Tẩy da chết là bước rất quan trọng trong quy trình chăm sóc da nhưng không phải quý cô nào cũng biết cách lựa chọn sản phẩm tẩy da chết, cũng như “kế hoạch” tẩy da chết đúng cách.

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