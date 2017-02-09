Tự làm son dưỡng 5000 đồng biến môi từ đen sạm thành hồng hào chỉ sau 3 ngày sử dụng

Chăm sóc da 09/02/2017 10:51

Với công thức vô cùng đơn giản sau, bạn sẽ có làn môi hồng hào mà không cần phải đi phun xăm.

Môi rất dễ bị khô hơn rất nhiều so với các bộ phận khác của cơ thể vì chúng chịu tác động của nhiều yếu tố bên ngoài như ánh nắng, thời tiết, hóa chất trong son nhưng lại không có lớp dầu bảo vệ như da. Đó là lý do vì sao môi cần có chế độ chăm sóc đặc biệt hơn các vùng da khác. Giải pháp phổ biến nhất để làm môi bớt khô đó là dùng son dưỡng. Tuy nhiên một số son dưỡng môi lại chứa các thành phần gây hại, tuy làm mềm môi ban đầu nhưng lại khiến môi thâm khi sử dụng lâu dài hoặc không tốt cho sức khỏe.  

Thay vì mua bên ngoài, bạn có thể tự làm son dưỡng môi cho mình rất dễ dàng, vừa rẻ tiền vừa không lo hóa chất độc hại. Để có kết quả tốt nhất, nên kết hợp với phương pháp tẩy tế bào chết cho môi để các dưỡng chất dễ dàng thấm vào sâu bên trong tế bào.

Tự làm son dưỡng 5000 đồng biến môi từ đen sạm thành hồng hào chỉ sau 3 ngày sử dụng - Ảnh 1

Thành phần: Sáp ong, dầu dừa, mật ong, viên nang vitamin E, tinh dầu (tùy chọn).

Công dụng của từng thành phần

Sáp ong: Sáp ong có thể hoạt động như một chất làm mềm (giữ ẩm) cũng như bảo vệ đôi môi của bạn từ các yếu tố bên ngoài, nhưng vai trò quan trọng nhất của nó là làm son dưỡng trở nên cứng hơn, giúp dễ bôi và dễ đóng gói trong hũ, hộp. 

Dầu dừa: dầu dừa sẽ không làm bí làn da như vaseline hay dầu khoáng mà nó còn giữ ẩm hiệu quả hơn.  Đồng thời dầu dừa cũng rất lành tính và hoàn toàn vô hại khi bạn nuốt phải.

Mật ong: Mật ong là một chất giữ ẩm tự nhiên, có nghĩa là nó sẽ hút và giữ các phân tử nước trên bề mặt môi.

Vitamin E: Chứa đầy đủ các chất chống oxy hóa, vitamin E có thể trung hòa tác động của các gốc tự do gây tổn hại các tế bào da khỏe mạnh và dẫn đến tình trạng khô môi.

Tinh dầu: Tạo mùi thơm dễ chịu khi thoa lên môi.

Nguyên liệu:

- 1 Muỗng canh sáp ong

- 1 Muỗng canh dầu dừa tinh khiết

- Mật ong nguyên chất hữu cơ

- 2 Viên nang vitamin E

- Một vài giọt tinh dầu (tùy chọn)

Tự làm son dưỡng 5000 đồng biến môi từ đen sạm thành hồng hào chỉ sau 3 ngày sử dụng - Ảnh 2
 

Hướng dẫn:

Bước 1: Bắc 1 nồi nước nhỏ, để cái chén vào trong nồi như hấp cách thủy.

Bước 2: Cho sáp ong, dầu dừa và mật ong vào chén, đậy chén và đun nóng nước.

Tự làm son dưỡng 5000 đồng biến môi từ đen sạm thành hồng hào chỉ sau 3 ngày sử dụng - Ảnh 3
 

Bước 3: Khi sáp chảy hoàn toàn, thêm dầu trong viên Vitamin E sau đó lấy ra và rót vào hũ, để nơi mát cho son đông cứng lại để sử dụng. 

Mỗi ngày, bạn nên thoa lên môi từ 2-3 lần để bảo vệ môi tốt nhất. Son sẽ giúp môi hồng hào và căng mọng chỉ sau 2-3 ngày.

Tự làm son dưỡng 5000 đồng biến môi từ đen sạm thành hồng hào chỉ sau 3 ngày sử dụng - Ảnh 4
 

(Nguồn: EveryRoots)

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