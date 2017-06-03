Tự làm mặt nạ 'lột tới đâu trắng tới đó' không cần bôi bất kỳ loại kem nào

Chăm sóc da 03/06/2017 19:57

Chỉ với vài bước đơn giản, bạn sẽ có hỗn hợp mặt nạ lột giúp tẩy tế bào chết, se lỗ chân lông và làm trắng da hiệu quả và an toàn.

Mặt nạ lột là một trong các phương pháp dưỡng da kết hợp tẩy tế bào chết vô cùng hiệu quả vì nó có thể cuốn trôi các chất bẩn trong lỗ chân lông ra khỏi da đồng thời nuôi dưỡng da nhờ các dưỡng chất trong thành phần. Trên thị trường có rất nhiều loại mặt nạ lột. Tuy nhiên đa phần trong số đó làm từ hóa chất có hại, có tác dụng như keo kết dính và có mùi khó chịu. Với một số nguyên liệu cực kỳ đơn giản, bạn có thể làm cho mình một hỗn hợp mặt nạ lột vừa làm trắng mịn da lại đi kèm công dụng tẩy da chết. Công thức sau sẽ giúp bạn giải quyết tất cả các vấn đề trên.

Trong hỗn hợp này, chúng ta sử dụng sữa tươi không đường, lòng trắng trứng gà, gellatin và một chút mật ong. Sữa tươi và lòng trắng trứng có tác dụng làm trắng và dưỡng ẩm da, mật ong kháng khuẩn, làm sạch và gelatin đóng vai trò như chất kết dính. Bạn có thể mua gelatin lá hoặc bột tại các cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh.

- 1 lòng trắng trứng gà (nên chọn trứng gà ta)

- 10ml sữa tươi không đường ấm

- 1 lá gelatin

- 1 thìa mật ong

- 1 chút nước nóng (không sôi)

Cách làm:

 Cho lá gelatin vào 1 cái chén, cho thêm chút nước nóng vừa đủ ngập lá, dùng thìa khuấy cho gelatin tan ra.

Tự làm mặt nạ 'lột tới đâu trắng tới đó' không cần bôi bất kỳ loại kem nào - Ảnh 2

Ở 1 cái chén khác, trộn các nguyên liệu: sữa, mật ong, lòng trắng trứng vào nhau cho đều, sau đó ngâm trong 1 chén nước nóng cho toàn bộ hỗn hợp ấm lên.

Đổ gelatin đã tan vào hỗn hợp trứng sữa và mật ong, khuấy tiếp cho đến khi gelatin tan hoàn toàn.

Tự làm mặt nạ 'lột tới đâu trắng tới đó' không cần bôi bất kỳ loại kem nào - Ảnh 3

Rửa sạch mặt, dùng cọ quét hỗn hợp còn ấm lên mặt 1 lớp dày. Nằm thư giãn cho đến khi hỗn hợp khô hoàn toàn. Sau đó, nhẹ nhàng lột bỏ lớp mặt nạ ra, rửa sạch mặt với nước mát và lau khô, thoa toner cân bằng da.

Mỗi tuần bạn chỉ cần làm liệu trình này 1 lần để có làn da trắng mịn và đẩy lùi dấu hiệu lão hóa.

Chúc bạn thành công!

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