Tự làm mặt nạ 'lột tới đâu trắng tới đó' không cần bôi bất kỳ loại kem nào

Mặt nạ lột là một trong các phương pháp dưỡng da kết hợp tẩy tế bào chết vô cùng hiệu quả vì nó có thể cuốn trôi các chất bẩn trong lỗ chân lông ra khỏi da đồng thời nuôi dưỡng da nhờ các dưỡng chất trong thành phần. Trên thị trường có rất nhiều loại mặt nạ lột. Tuy nhiên đa phần trong số đó làm từ hóa chất có hại, có tác dụng như keo kết dính và có mùi khó chịu. Với một số nguyên liệu cực kỳ đơn giản, bạn có thể làm cho mình một hỗn hợp mặt nạ lột vừa làm trắng mịn da lại đi kèm công dụng tẩy da chết. Công thức sau sẽ giúp bạn giải quyết tất cả các vấn đề trên.

Trong hỗn hợp này, chúng ta sử dụng sữa tươi không đường, lòng trắng trứng gà, gellatin và một chút mật ong. Sữa tươi và lòng trắng trứng có tác dụng làm trắng và dưỡng ẩm da, mật ong kháng khuẩn, làm sạch và gelatin đóng vai trò như chất kết dính. Bạn có thể mua gelatin lá hoặc bột tại các cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh.