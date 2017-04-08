Trong khoai lang rất giàu chất chống oxy hóa giúp da tăng độ đàn hồi. Bên cạnh đó, lượng chất xơ và các khoáng chất có lợi không chỉ làm trắng mịn da mà còn là phẳng nếp nhăn khi da bị lão hóa một cách hữu hiệu.

- 1 củ khoai lang tươi

- Sữa tươi không đường

- Vài giọt nước chanh tươi

Cách thực hiện:

Khoai lang tươi, rửa sạch, hấp chín sau đó lột vỏ và nghiền nát. Đổ một lượng sữa tươi vừa đủ và trộn đều thành hỗn hợp sệt là được. Nếu da bạn thuộc tuyp da nhờn thì nên cho thêm vài giọt nước cốt chanh.

Sau khi da mặt đã được làm sạch, thoa đều hỗn hợp mặt nạ từ khoai lang và sữa tươi khoảng 20 phút và rửa lại bằng nước.

Kiên trì thực hiện 2 lần/tuần chắc chắn sẽ không khiến bạn phải thất vọng vì làn da ngày càng căng mịn, hồng hào, đặc biệt với những chị em tuổi ngoài 30 thì loại mặt nạ này giảm nếp nhăn cực kì hiệu quả.

2. Tẩy tế bào chết cho da bằng nước luộc khoai lang

Không chỉ có khoai lang mới có tác dụng làm đẹp, mà nước luộc khoai lang cũng mang lại khá nhiều lợi ích cho làn da, trong đó có khả năng tẩy lớp tế bào chết. Do tính chất dịu nhẹ nên nước luộc phù hợp cho mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm.

Nguyên liệu:

- Nước luộc khoai lang

- 1 bát bột yến mạch

- 1 hộp sữa chua không dường

Cách làm:

Khoai lang rửa thật sạch rồi cho vào nồi đun chín. Sau khi vớt phần củ ra ngoài, hãy chắt lấy 1 cốc nước luộc khoai rồi trộn 1 bát bộn yến mạch và 1 hộp sữa chua không đường thành hỗn hợp sền sệt.

Sau khi tắm sạch, bạn lau khô da toàn thân rồi dùng hỗn hợp xoa nhẹ nhàng lên da khoảng 15 phút rồi tắm lại bằng nước sạch. Cuối cùng, thoa kem dưỡng ẩm sau khi đã tẩy tế bào chết cho da.

Bạn có thể thực hiện mỗi ngày hoặc 3 lần/tuần để cho hiệu quả tốt nhất.

3. Làm đẹp vùng da quanh mắt

Ngoài dưa leo, nha đam, bạn cũng có thể tận dụng khoai lang để làm mờ thâm quầng mắt, bọng mắt.

Nguyên liệu:

- 1 củ khoai lang sống hoặc chín đều được

Cách thực hiện: Mỗi tối trước khi đi ngủ bạn lấy 2 lát khoai lang chín hoặc sống đắp lên mắt. Thư giãn khoảng 15 phút rồi gỡ xuống, áp dụng vài lần bạn sẽ thấy bọng mắt và quầng thâm cũng như vết chân chim không còn lộ rõ, trả lại cho bạn vẻ tươi trẻ đầy sức sống.

Lưu ý: Chị em nên áp dụng 1-2 lần/ tuần mặt nạ khoai lang cho da mặt. Nên chọn khoai còn tươi, không có mầm để giữ lại đầy đủ dưỡng chất.

Khi sơ chế khoai lang để làm mặt nạ, bạn nên hấp cách thủy để giữ nguyên dưỡng chất trong khoai thay vì luộn khoai sẽ làm mất chất.