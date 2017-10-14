Trộn bột đậu đỏ với thứ này tắm trong 10 phút, da trắng tỏa sáng không bao giờ đen trở lại

Chăm sóc da 14/10/2017 16:43

Chỉ cần vài bước đơn giản với bột đậu đỏ, da đen bẩm sinh cũng trở nên trắng sáng rõ rệt. Chia sẻ ngay bí quyết này đến bạn bè, người thân để cùng sở hữu làn da mịn màng, trắng hồng rạng rỡ nhé!

Đậu đỏ không chỉ là thực phẩm tốt cho sức khỏe mà còn là nguyên liệu làm đẹp thần kì cho chị em. Nó chứa protein, kali và sắt giúp da săn chắc, trắng da tự nhiên và không lo đen sạm trở lại.

Chanh chứa vitamin C và axit citric giúp loại bỏ tế bào chết và các hắc sắc tố, mang đến cho bạn làn da trắng mịn không tì vết. Sữa tươi giàu vitamin B, protein và axit lactic giúp làm sạch da từ sâu bên trong, cung cấp độ ẩm để da luôn mịn màng, mềm mại.

Trộn bột đậu đỏ với thứ này tắm trong 10 phút, da trắng tỏa sáng không bao giờ đen trở lại - Ảnh 1
Bột đậu đỏ giúp da trắng sáng, mịn màng không tì vết - Ảnh: Internet

Tắm trắng với bột đậu đỏ

Chuẩn bị:

- 1 chén bột đậu đỏ 

- 100ml sữa tươi không đường

- 1 quả chanh tươi

Cách làm:

- Đầu tiên bạn đổ sữa tươi vào chén bột đậu đỏ. Chanh cắt làm đôi, vắt nước cốt vào chén rồi khuấy đều để tất cả các nguyên liệu hòa trộn với nhau.

Trộn bột đậu đỏ với thứ này tắm trong 10 phút, da trắng tỏa sáng không bao giờ đen trở lại - Ảnh 2
Tắm trắng với hỗn hợp chanh, sữa tươi và đậu đỏ, bạn sẽ sở hữu làn da mịn màng, trắng hồng không tì vết - Ảnh: Internet

Cách sử dụng

Bước 1: Tắm với sữa tắm như bình thường để loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn, giúp lỗ chân lông được thông thoáng và dễ dàng hấp thụ dưỡng chất hơn. Hỗn hợp an toàn và lành tính nên bạn có thể sử dụng cho cả mặt. Tuy nhiên với những người da nhạy cảm, hãy bỏ chanh ra khỏi hỗn hợp.

Trộn bột đậu đỏ với thứ này tắm trong 10 phút, da trắng tỏa sáng không bao giờ đen trở lại - Ảnh 3
Đậu đỏ sữa tươi khá lành tính nên có thể tắm trắng cho cả mặt và cơ thể - Ảnh: Internet

Bước 2: Thoa đều hỗn hợp lên da rồi mát xa nhẹ nhàng, đặc biệt những vùng bị sạm như khuỷu tay, đầu gối, cổ, gáy và nách.

Bước 3: Mát xa liên tục trong vòng 10 phút để các dưỡng chất thấm sâu vào da, đồng thời loại bỏ lớp da sần sùi, đen sạm.

Bước 4: Giữ hỗn hợp trên da khoảng 20 phút rồi tắm sạch với nước như bình thường. Cuối cùng thoa lên da một lớp kem dưỡng ẩm.

Áp dụng 3 lần/tuần đến khi da đạt độ trắng như mong muốn thì duy trì 1 lần/tuần để giữ da luôn mềm mịn, trắng hồng. 

Trộn bột đậu đỏ với thứ này tắm trong 10 phút, da trắng tỏa sáng không bao giờ đen trở lại - Ảnh 4
Hỗn hợp sữa tươi đậu đỏ giúp da trắng mịn chỉ sau thời gian ngắn - Ảnh: Internet

Lưu ý: Thoa kem chống nắng và che chắn cẩn thận mỗi khi ra ngoài để ngăn ngừa lão hóa da và tránh các tác nhân xấu từ môi trường.

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